추미애 "소방재정, 우선 급한 불 껐다… 항구적 대책 필요"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 9일 오후 경기아트센터에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 9일 오후 경기아트센터에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에서 고은정 경기도의회부의장, 소방공무원 및 가족 등 1,000여 명과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 9일 오후 경기아트센터에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에서 체험마당 라운딩을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 9일 오후 경기아트센터에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에서 체험마당 라운딩 중 119 구조견과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 9일 오후 경기아트센터에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에서 유공자 포상 후 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 소방재정에 대한 국가 책임 확대를 위한 제도 개선에 속도를 내겠다는 뜻을 밝혔다. 정부와 여당이 소방 분야 필수 투자에 2조 원 수준의 재정 지원을 검토하기로 한 것을 의미 있는 진전으로 평가하면서도, 일시적인 재원 지원을 넘어 안정적이고 항구적인 재정 체계를 마련해야 한다고 강조했다.추미애 지사는 9일 수원 경기아트센터에서 열린 '제64주년 소방의 날 기념행사'에서 "지난 주말 소방재정에 대한 국가의 책임을 강화해야 한다는 오랜 요구가 재정지원으로 이어지는 중요한 첫걸음을 뗐다"고 밝혔다.이어 "여기에서 멈추지 않겠다"며 "재정 지원을 넘어 국가가 소방재정을 안정적으로 책임질 수 있도록 법과 제도를 바꾸는 일까지 함께 해냈으면 좋겠다"고 강조했다.추미애 지사는 이날 페이스북에서도 당정의 재정 지원 논의를 평가하면서 향후 과제를 분명히 했다. 그는 "늦었지만 이제라도 소방 재정 문제 해결에 첫발을 내디딘 것은 의미가 있다"면서도 "우선 급한 불은 껐습니다. 향후 안정적이고 항구적인 소방재정 대책도 꼭 필요합니다"라고 밝혔다.핵심은 소방공무원의 국가직 전환에도 상당 부분 남아 있는 지방정부의 재정 부담이다. 추 지사는 "소방 업무 가운데 국가사무가 차지하는 비중은 약 3분의 2에 달한다. 그런데도 소방공무원 인건비의 대부분을 지방정부가 부담하고 있다"고 지적했다.그러면서 "이러한 구조에서는 지방정부의 재정 여건에 따라 소방공무원의 처우개선에도 한계가 생길 수밖에 없다"며 "전국 어디에서 근무하든 모든 소방대원이 동등한 처우를 받고, 안전하게 일할 수 있어야 한다"고 강조했다.추미애 지사는 특히 당정이 논의한 담배소비세분 지방교육세의 소방재원 전환 방안에도 한계가 있다고 지적했다.그는 페이스북에서 "이번에 논의된 담배소비세분 지방교육세의 소방분 지역자원시설세 전환 역시 근본적인 해법이 되기에는 한계가 있다"며 "금연 확산으로 앞으로 줄어들 것이 뻔한 세원에 소방의 미래를 맡길 수는 없다"고 밝혔다. 이어 "국민의 안전과 소방대원의 처우가 담배 소비량에 따라 좌우되어서는 안 된다"고 덧붙였다.앞서 정부와 더불어민주당은 지난 8일 고위당정협의회에서 화재 진압 장비와 훈련시설, 소방 특화 의료체계 확충 등에 2조 원 수준의 재정 지원을 검토하기로 했다. 미래대응기금과 담배소비세분 지방교육세 활용 등도 논의했지만, 구체적인 재원 조달 방식과 지원 규모는 추가 협의가 필요한 상황이다.추미애 지사는 "이제는 임시방편을 넘어 안정적이고 항구적인 제도를 마련해야 한다"며 "국회의 조속한 입법이 필요하다"고 촉구했다.경기도는 추 지사의 지시에 따라 '소방 현장 안전 확보와 소방관 근무환경 및 처우개선 종합대책 마련 TF'도 운영하고 있다. 오는 12월 10일까지 종합대책을 마련해 재정 문제뿐 아니라 현장 안전과 처우 개선까지 추진할 계획이다.이날 기념행사에는 소방가족 등 1천여 명이 참석했다. 소방 발전 유공자 표창과 축하공연에 이어 경기아트센터 야외광장에서는 도민 참여형 119안전체험마당이 열렸다.특히 심폐소생술(CPR) 시연 영상으로 화제를 모은 'CPR견 신디'가 등장해 눈길을 끌었다. 경기도소방재난본부 119종합상황실 신동균 소방위의 반려견인 신디는 두 앞발로 사람의 가슴을 누르는 심폐소생술 동작을 선보이는 교육 영상이 누적 조회수 180만 회를 넘기며 유명해졌다.실제 재난 현장에서 활약하는 119구조견도 도민들을 만났다. 이 밖에도 소방헬기와 소방차 가상현실(VR) 체험, 소화기 사용법, 연기미로 탈출 등 17종의 안전체험 프로그램이 마련됐다. 어린이와 가족 단위 방문객들이 다양한 재난 상황을 체험하며 안전의 중요성을 익힐 수 있도록 했다.추미애 지사는 "경기도 119에는 해마다 전국에서 가장 많은 200만 건이 넘는 신고가 들어온다"며 "여러분 덕분에 수많은 도민이 생명을 구하고 위기를 넘길 수 있었다. 도민을 대신해서 진심으로 감사드린다"고 소방공무원들에게 감사를 전했다.