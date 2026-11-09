경기도, 리스·렌터카 보증금 추적해 체납액 1억8천만원 징수

큰사진보기 ▲경기도는 지난 5월부터 10월까지 세외수입 체납자 10만3,486명을 전수조사한 결과, 267명의 보증금 반환채권을 압류하고 이 가운데 63명으로부터 1억8,826만원을 징수했다고 9일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기도가 자동차 의무보험 가입자료를 활용해 기존 재산조회로 파악하기 어려웠던 리스·렌터카 보증금 반환채권을 찾아내 체납액 1억8천여만원을 징수했다.경기도는 지난 5월부터 10월까지 세외수입 체납자 10만3,486명을 전수조사해 267명의 보증금 반환채권을 압류하고 이 가운데 63명으로부터 1억8,826만원을 징수했다고 9일 밝혔다.조사 대상은 도 세외수입 50만원 이상, 시군 세외수입 100만원 이상 체납자로, 전체 체납액은 약 1조350억원에 달한다.그동안 세외수입 체납자의 재산조사는 금융거래정보 확보에 제약이 있고 차량 소유권 중심의 재산조회만으로는 리스·렌터카 이용 여부를 확인하기 어렵다는 한계가 있었다.이에 도와 시군은 국토교통부의 자동차 의무보험 가입자료를 체납정보와 대조해 리스·렌터카 이용 내역을 확인하고, 계약 종료 등에 따라 돌려받을 보증금이 있는 경우 해당 반환채권을 압류하는 방식으로 징수에 나섰다.조사 결과 리스·렌터카 이용이 확인된 체납자는 400명으로, 이들의 체납액은 46억7,408만원이었다.이 가운데 267명의 보증금 반환채권을 압류했으며, 실제 징수로 이어진 체납자는 63명이다.여주시에서는 개발부담금 약 3,100만원을 체납한 A법인이 리스보증금 반환채권 압류 이후 2,000만원을 우선 납부하고 나머지 금액은 분할 납부하기로 했다.하남시에서도 자동차손해배상보장법 관련 과태료 등 27건에 걸쳐 약 730만원을 체납한 B법인이 보증금 반환채권 압류 통보를 받은 뒤 체납액 전액을 납부했다.수원시의 경우 옥외광고물 관련 과태료 등 약 1,400만원을 체납한 C법인이 압류 예고를 받은 뒤 체납액을 모두 납부했다.도는 이번 조사에서 징수되지 않은 체납액에 대해서도 분납 이행 여부와 추가 재산 확인 결과에 따라 후속 체납처분을 추진할 방침이다.아울러 세외수입 체납자의 재산조사에 필요한 금융거래정보를 확보할 수 있도록 관련 법률 개정도 추진하고 있다.현행 금융실명법은 조세 체납자의 재산조사에 필요한 금융거래정보 제공을 허용하고 있으나, 세외수입 체납자에 대해서는 제한이 있다. 도는 지난해 12월 10일 세외수입 체납자까지 정보 제공 범위를 확대하는 법률 개정을 건의했다.노승호 경기도 조세정의과장은 "자동차 의무보험 가입자료를 활용해 기존 재산조회로는 파악하기 어려웠던 보증금 반환채권을 찾아 체납액을 징수했다"며 "체납자의 다양한 재산 보유 형태에 맞춰 징수기법을 발굴하고 관련 법률 개정에도 노력하겠다"고 말했다.