양평군, 1천억원 투입 군립병원 추진…24시간 응급의료체계 구축

큰사진보기 ▲양평군은 응급·분만·소아 등 필수의료 접근성을 높이기 위해 기존 양평병원 인수를 포함한 군립병원 설립을 민선 9기 핵심 공약으로 추진한다고 밝혔다. ⓒ 양평군 관련사진보기

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경기 양평군이 1000억원 규모의 군립병원 설립을 추진한다. 지역 내 부족한 필수의료 기반을 확충하고 24시간 응급의료체계를 구축하기 위한 것으로, 재원 확보와 전문 의료인력 수급이 사업 추진의 핵심 과제가 될 전망이다.양평군은 응급·분만·소아 등 필수의료 접근성을 높이기 위해 기존 양평병원 인수를 포함한 군립병원 설립을 민선 9기 핵심 공약으로 추진한다고 밝혔다.군은 총사업비 약 1000억원을 투입해 양평읍 일원에 공공의료 거점을 조성한다는 구상이다.군립병원에는 지역 의료수요와 재정 여건을 고려해 내과계·외과계 필수 진료과목을 운영하고, 응급·소아·심뇌혈관질환 등 주요 의료기능을 도입할 계획이다.이를 위해 2026년 하반기 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역을 시작으로 군계획시설 결정, 투자심사, 실시설계, 관련 인허가 등 행정절차를 단계적으로 추진한다.다만 병원 설립 이후 예상되는 운영 적자와 의료인력 확보는 해결해야 할 과제다. 군은 타당성 조사를 통해 적정 병상 규모를 산정하고, 지역 필수의료 특별회계 등 국비 지원을 정부에 건의해 재정 부담을 줄인다는 방침이다.군립병원 설립과 별도로 소아·산부인과 야간·휴일 진료 확대도 추진한다. 군은 관내 의료기관 및 양평병원과 협력해 야간과 주말 소아·산모 응급 상황에 대응할 수 있도록 참여 의료기관의 운영비와 인건비 지원 방안을 마련하고 있다. 확대 시행 목표 시점은 2027년 1월이다.청소년 예방접종 지원도 강화한다. 12세 남성 청소년 498명을 대상으로 사람유두종바이러스(HPV) 4가 백신 2회 접종을 지원하고, 인플루엔자 백신 지원 대상도 14세 청소년 1062명까지 확대할 계획이다.정신건강 지원사업도 추진한다. 2027년부터 2030년까지 6~34세 아동·청소년·청년 415명을 대상으로 정신건강의학과 외래 진료 본인부담금을 연간 최대 36만원까지 지원한다. 정신건강복지센터와 연계한 상담과 사례관리도 제공할 예정이다.고령층을 위한 치매 조기 검진도 확대한다. 군은 추정 치매환자 4000명을 대상으로 12개 읍·면사무소와 주민자치센터, 경로당, 복지관 등에서 찾아가는 검진을 강화할 계획이다.경도인지장애 진단자에게는 월 1회 인지 건강 꾸러미를 제공하고 상태를 점검하는 '기억채움 365' 프로그램도 운영한다.전진선 양평군수는 "의료 인프라 구축과 건강안전망 강화는 군민의 생명권과 직결된 최우선 과제"라며 "양평군립병원 설립을 차질 없이 추진해 군민 모두가 안심하고 거주할 수 있는 건강도시를 만들겠다"고 밝혔다.