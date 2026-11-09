천연기념물 이천 반룡송, 재선충병 감염 의심...이천시 긴급 대응

큰사진보기 ▲이천시는 지난 8일 반룡송(천연기념물 제381호)의 재선충병 감염 가능성이 제기됨에 따라 긴급 대책회의를 열고 정밀진단과 확산 방지 대책을 추진하기로 했다고 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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국가유산인 경기 이천시 백사면 반룡송의 소나무재선충병 감염 가능성이 제기돼 이천시가 긴급 보호대책 마련에 나섰다.이천시는 지난 8일 반룡송(천연기념물 제381호)의 재선충병 감염 가능성이 제기됨에 따라 긴급 대책회의를 열고 정밀진단과 확산 방지 대책을 추진하기로 했다고 밝혔다.이날 회의는 문화교육국장 주재로 진행됐으며, 해외 출장 중인 성수석 시장도 영상으로 참석해 현장 상황을 보고받고 비상대응을 지시했다.성 시장은 "반룡송은 반드시 보존해야 할 소중한 국가유산"이라며 국가유산청과 전문기관, 관련 전문가들이 협력해 감염 여부를 신속하고 정확하게 확인하고 가능한 모든 보호·방제대책을 마련할 것을 주문했다.시는 국가유산청과 경기도 등 관계기관과 협력해 전문기관의 정밀진단을 진행하고 감염 여부와 피해 정도를 확인할 계획이다. 진단 결과에 따라 긴급 방제와 나무의 생육 상태를 회복하기 위한 조치도 추진한다.추가 피해와 확산을 막기 위해 주변 수목에 대한 예찰과 방제를 강화하고, 국가유산청과 협의해 현장 출입을 통제하는 방안도 검토하고 있다.이천시 관계자는 "반룡송의 보존을 최우선으로 삼아 신속하고 체계적으로 대응하겠다"며 "시민들도 현장 출입 통제 등 보호조치에 적극 협조해 주시길 바란다"고 말했다.한편 반룡송의 소나무재선충병 감염 여부는 현재 정밀진단을 통해 확인해야 하는 단계로, 감염이 확정된 것은 아니다.