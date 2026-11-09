안민석 "경기도가 대한민국 AI 교육모델 선도"… 경기교육대전환 시동

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 9일 오후 경기도교육청 남부청사 대강당에서 열린 'AX 경기교육 대전환 공청회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도교육청(교육감 안민석)이 9일 남부청사 대강당에서 ‘AX(AI Transformation) 경기교육대전환 공청회’를 개최하고, 학생의 사고력과 자기 주도성을 지키는 AI 활용 기준과 정책 방향을 논의했다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 9일 오후 경기도교육청 남부청사 대강당에서 열린 'AX 경기교육 대전환 공청회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 9일 남부청사 대강당에서 열린 ‘AX(AI Transformation) 경기교육대전환 공청회’에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 인공지능(AI) 시대에 맞춰 경기교육의 교육체제 전환을 본격화한다. AI를 교육 현장에 도입하는 데 그치지 않고, 학생의 발달 단계에 맞춰 활용 범위를 정하고 스스로 생각하고 판단하는 능력을 지키는 새로운 교육모델을 만들겠다는 구상이다. 전국에서 가장 많은 학생이 있는 경기도가 정책을 먼저 구체화해 대한민국 교육의 변화까지 이끌겠다는 의지도 밝혔다.경기도교육청은 9일 남부청사 대강당에서 'AX(AI Transformation) 경기교육대전환 공청회'를 개최했다. '학생의 AI 활용, 언제부터, 어디까지, 어떻게 할 것인가'를 주제로 열린 이날 행사에는 교사와 학부모, 학생 등 교육공동체 관계자 400여 명이 참석했다. 주제 발제와 전문가·초중등 교사·학부모 패널 토론, 질의응답을 통해 학생의 사고력과 자기주도성을 보호하면서 AI의 교육적 가능성을 살릴 방안을 논의했다.안민석 교육감은 이날 "우리 교육은 여전히 암기와 정답 찾기 중심의 낡은 교육체제에 머물러 있다"며 "AI 시대를 주도하는 새로운 교육체제로 대전환이 필요하다"고 강조했다. 이어 "교육체제의 전환은 국가 차원의 과제지만, 전국에서 학생 수가 가장 많은 경기도가 먼저 새로운 교육모델을 제시하고 변화를 이끌어가겠다"고 밝혔다.공청회에서 경기도교육청 AX교육대전환위원장인 김현철 연세대 교수는 청소년의 발달 단계와 AI의 기능을 구분한 학교급별 활용 기준안을 제시했다.핵심은 초중고교에 동일한 기준을 적용하지 않는 것이다. 초등학교에서는 범용 생성형 AI의 학생 단독 이용을 제한하고, 검증된 교육용 AI를 교사 감독 아래 활용하도록 한다. 중학교에서는 교사가 정한 과제별 허용 범위 안에서 제한적으로 사용하게 한다. 고등학교에서는 범용 AI까지 활용하되 출처와 이용 내역을 공개하고 결과를 검증하도록 하는 방안이다.AI의 기능에 따라서도 기준을 달리했다. 범용 생성형 AI와 학생에게 힌트나 피드백을 제공하는 교육용 설계 AI, 그림·음악·영상 등을 만드는 창작용 생성 AI를 구분했다. 초등학생에게는 교육용 AI도 검증된 도구를 교사 감독 아래 사용하도록 하고, 창작용 AI는 교사 시연까지 허용하는 방안이다. 중학교에서는 교육용 AI를 수업 중 감독 아래 활용하고, 창작용 AI는 과정 기록을 조건으로 참고 재료로 사용할 수 있도록 했다. 고등학교는 활용 교육과 검증을 전제로 범용 AI와 창작용 AI의 활용 범위를 넓히는 방향이다.학생 계정으로 과제를 대신 수행하고 제출하는 에이전트형 AI는 전 학년에서 교내 접근을 차단하는 방안도 제시됐다. 반면, 교사의 수업 준비와 행정 업무에는 AI 활용을 허용해 교사가 학생을 만나는 시간을 늘리겠다는 취지다.이 같은 기준안의 배경에는 AI가 과제를 완성하는 것과 학생이 실제로 배우는 것은 다를 수 있다는 문제의식이 있다. 김 교수는 튀르키예 고등학생 약 1,000명을 대상으로 한 실험을 소개했다. 일반형 챗봇을 활용한 학생들은 연습 점수가 높아졌지만, AI 없이 치른 시험에서는 교과서로 공부한 학생보다 점수가 17% 낮았다. 반면 힌트형 AI를 활용한 학생들은 독립 시험에서 유의미한 학습 손실이 나타나지 않았다.이는 AI를 무조건 금지하거나 무분별하게 허용하는 이분법에서 벗어나, 학습 목적과 활용 방식에 따라 정책을 설계해야 한다는 근거로 제시됐다.토론에서도 구체적인 실행 과제가 나왔다. 최재용 가천대 교수는 학생이 먼저 자기 생각을 정리한 뒤 AI의 도움을 받고, 무엇을 받아들이고 수정했는지 설명하도록 해야 한다고 제안했다. AI 활용 여부를 감시하는 데 그치지 않고 학생의 사고 과정을 평가해야 한다는 것이다.박효경 송린초 교사는 초등교육에서 독서·예술·스포츠(RAS) 활동 등을 통해 AI 없이도 스스로 질문하고 생각하며 협력하는 기초역량을 길러야 한다고 강조했다. 임보영 이천고 교사는 AI 활용 원칙으로 '순서·기록·사다리'를 제시했다. 먼저 스스로 생각하고, AI 활용 과정은 기록하며, 학교급이 높아질수록 힌트 활용에서 출처 공개와 결과 검증으로 역량을 단계적으로 높여야 한다는 설명이다.학부모 배효원 씨는 교육 특화형 AI 도입과 질문 횟수 제한 등 기술적 통제 장치, 정답 대신 스스로 답을 찾도록 유도하는 소크라테스식 힌트 제공 방식을 제안했다.이번 공청회는 경기교육의 AI 정책이 단순한 디지털 기기 보급이나 AI 활용 교육 확대를 넘어 학생의 학습 방식과 평가체계까지 바꾸는 문제로 접근하고 있음을 보여준다. 특히 초등학교에서는 기초역량을 먼저 기르고, 중학교에서는 활용 경험을 쌓으며, 고등학교에서는 비판적 검증 능력을 키우겠다는 단계별 접근이 눈에 띈다.다만 정책이 현장에 안착하려면 해결해야 할 과제도 적지 않다. 학교급별 기준을 실제 수업과 수행평가에 어떻게 적용할지, 교육용 AI의 안전성과 학습 효과를 누가 어떤 방식으로 검증할지 구체화해야 한다. 교사의 업무 부담과 학생 간 유료 AI 이용 격차, 가정과 학교 사이의 기준 차이도 함께 고려해야 한다.김 교수의 발제 자료에는 선도학교와 희망학교 130곳 이상을 세 집단으로 나눠 AI 도입 시기를 달리하고, 비교집단을 통해 학습 성취도와 사고력, 교사 업무, 학생 간 격차 등을 측정하는 단계적 실험 방안도 담겼다. 정책을 먼저 시행한 뒤 성과를 홍보하는 방식이 아니라, 도입 단계부터 효과를 검증하고 결과에 따라 기준을 보완하자는 제안이다.경기도교육청은 이날 공청회에서 나온 의견을 토대로 AI 시대에 맞는 교육정책과 실천 과제를 구체화해 2027년 1월 5일 'AX 경기교육대전환 선포식'에서 발표할 예정이다. 안민석 교육감이 제시한 경기교육 대전환이 구호에 그치지 않고 교실의 수업과 평가, 학생의 학습 경험을 실제로 바꾸는 정책으로 이어질 수 있을지가 향후 관건이다.