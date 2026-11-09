[단독] 스마트안경 내신 부정...서울교육청 "교육부 자료 오류"

큰사진보기 ▲9일 교육부가 발표한 AI 안경 관련 내신평가 부정행위 현황. ⓒ 교육부 관련사진보기

서울 고등학생의 1학기 기말고사 부정행위

평소에 안경을 착용하지 않았던 학생이 시험 시간에 AI 안경(스마트안경)을 착용하였고, 지속적으로 안경테를 만지는 의심 행동을 하여 감독교사가 이를 발견하고, 시험 종료 후 AI 안경임을 확인하여 부정 행위자로 처리.



서울 중학생의 1학기 기말고사 부정행위

평소에 안경을 착용하지 않았던 학생이 시험 시간에 AI 안경(스마트안경)을 착용하였고, 지속적으로 안경테를 만지는 행동을 반복하여 이를 의심스럽게 생각한 감독교사가 시험 종료 후 AI 안경임을 확인하고 부정 행위자로 처리.

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교육부가 9일 발표한 '2026학년도 AI 안경 관련 내신평가 부정행위 발생 현황'이다. 고교생과 중학생의 '사건 경위'가 거의 일치한다. 그런데 해당 학교들은 고교생에게는 '특별교육 3일'이란 징계를 줬고, 중학생에게는 어떤 징계도 주지 않았다.어떻게 된 일일까? 'AI 안경 부정행위'를 벌인 제주와 전북 고교생이 각각 '출석정지 5일'과 '사회봉사 4시간'을 받은 점에 비춰보면 더 이상한 일이다.이와 관련 교육부는 보도자료에서 "AI 안경 등 새로운 디지털 기기를 활용한 부정행위를 예방하고 학교 내신 평가의 공정성을 확보하기 위해 학생평가 관리를 강화할 계획"이라고 밝혔다. 그렇다면 위 서울 해당 중학교와 고등학교의 '거의 같은 행위'에 대한 징계와 무징계는 더더욱 따져봐야 할 일이다.<오마이뉴스>가 확인한 결과, 서울 중학생의 경우 AI 안경을 착용한 채 실제로 시험지를 본 것은 아닌 것으로 확인됐다.서울시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "우리는 교육부에 해당 중학생의 경우 '안경을 착용하지 않는 학생인데 시험지 배포 전에 잠시 AI 안경을 착용했다가 시험 시작했을 때는 쓰지 않았으나, 감독교사가 시험이 끝나고 확인한 사례'라는 내용으로 보고했다"라면서 "교육부의 잘못된 보도자료에 대해 정정을 요청할 예정"이라고 밝혔다. 이 교육청의 또 다른 관계자도 비슷한 설명을 내놨다.이에 대해 교육부 관계자는 <오마이뉴스>에 "중학생의 부정행위 내용을 다룬 보도자료에서 사실 관계는 틀리지 않는다. 다만, '실제 시험문제를 풀 때는 AI 안경을 쓰지 않았다'는 내용이 누락된 것"이라면서 "서울시교육청으로부터 방금 얘기를 들었지만, 따로 정정자료는 내지 않을 예정"이라고 밝혔다. 일부 내용이 누락됐지만, 교육부가 정정에 나설 정도로 잘못한 것은 아니라는 뜻으로 해석된다.서울시교육청 관계자는 "현재는 AI 안경 부정행위에 대해 학교장이 학생의 행위 수준 등을 파악해 자체적으로 징계하고 있다"라면서 "앞으로는 AI 안경 부정행위에 대한 경각심을 높이는 차원에서라도 강하게 대응하는 방안을 교육부와 협의할 것"이라고 설명했다.