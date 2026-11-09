고려의 호국정신 밝힌 동복 석등문화제

큰사진보기 ▲최종대 동복면장이 초헌관으로 제례를 봉행하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲동복석등문화제에 참석한 기관·사회단체 관계자와 전국 각지에서 찾아온 동복오씨 종친, 지역 주민들이 화합을 도모하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲오명식 동복오씨대종회장은 개회 인사에서 “비록 외지에서 생활하고 있지만 언제나 고향 동복을 사랑하며 지역 발전을 기원하고 있다”고 했다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲김신중 화순문화원 향토문화연구소장은 환영사에서 “동복은 오랜 역사와 깊은 문화적 뿌리를 지닌 고장으로, 그 중심에 석등이 자리하고 있다”고 했다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲최종대 동복면장은 “그동안 동복오씨 문중을 중심으로 이어져 온 석등 관련 행사가 올해 처음 지역 주민이 함께하는 문화제로 확대됐다는 점에서 의미가 크다”고 했다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명조 동복면 번영회장은 “오늘 함께 밝히는 석등의 빛처럼 이번 문화제가 동복의 번영과 화합을 밝히는 따뜻한 빛이 되기를 소망한다”고 했다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲오병홍 위원장은 “농촌 인구 감소와 공동체의 변화 속에서 고향을 찾는 종친과 지역 주민들이 함께 소통하고 화합할 수 있는 자리를 마련하고자 했다”고 했다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲오방록 전 의원은 “이번 문화제가 우리 지역의 소중한 문화유산을 널리 알리고, 세대를 넘어 고향의 정과 공동체의 가치를 이어가는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다”고 했다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲오병관 전남광주통합특별시 사회도시위원장은 “이번 문화제를 계기로 동복의 역사문화적 가치가 더욱 널리 알려지고, 지역 주민과 출향 종친들이 함께 지역의 미래를 열어가는 화합의 전통으로 발전하기를 기대한다”고 했다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲오윤석 감사의 집전으로 제례를 진행하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲오명식 동복오씨대종회장이 아헌관으로 참여해 제례를 봉행하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲최종대 면장이 초헌관으로 동복오씨대종회원들과 함께 제례를 봉행하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲전라남도 문화유산자료 제62호로 소개된 동복면 독상리 석등. ⓒ 화순저널 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

동복 석등문화제 및 주민화합잔치가 9일 화순군 동복면 독상리 석등 인근에서 석등문화제추진위원회(위원장 오병홍)와 동복오씨대종회(회장 오명식) 공동 주최로 개최됐다.이날 행사에는 최종대 동복면장, 정학철 화순군의회 의원, 오병홍 석등문화제추진위원장, 오명식 동복오씨대종회장, 김신중 화순문화원 향토문화연구소장, 김정수 동복농협 조합장, 정명조 동복면 번영회장, 박석희 동복면 이장협의회장, 허순남 농가주부모임 회장, 오판주 진도문화원장, 오방록 전 화순군의회 의원, 오병관 전남광주통합특별시의원, 오장록 광주동호회장, 오옥탁 전 사평면 관련 단체장, 보원사 진철 스님을 비롯한 기관·사회단체 관계자와 전국 각지에서 찾아온 동복오씨 종친, 지역 주민 등이 참석했다.이번 행사는 고려시대부터 전해 내려오는 독상리 석등의 역사적 가치를 재조명하고, 선조들의 호국정신을 계승하는 한편 지역 주민과 출향 종친들의 화합을 도모하기 위해 마련됐다.행사는 한천농악의 길놀이를 시작으로 국민의례, 개회 및 내빈 소개, 환영사와 축사, 석등문화제 추진 경과보고와 유래 설명, 전통 제례의식, 주민화합과 교류 순으로 진행됐다.오명식 동복오씨대종회장은 개회 인사에서 "비록 외지에서 생활하고 있지만 언제나 고향 동복을 사랑하며 지역 발전을 기원하고 있다"며 "오늘 함께하신 모든 분이 즐겁고 행복한 시간을 보내시길 바란다"고 했다.김신중 화순문화원 향토문화연구소장은 환영사에서 "동복은 오랜 역사와 깊은 문화적 뿌리를 지닌 고장으로, 그 중심에 석등이 자리하고 있다"며 "고려시대 어려운 상황에서도 나라의 안녕과 자손의 번영을 기원했던 선조들의 정신을 계승해 동복이 더욱 발전하기를 바란다"고 밝혔다.최종대 동복면장은 "그동안 동복오씨 문중을 중심으로 이어져 온 석등 관련 행사가 올해 처음 지역 주민이 함께하는 문화제로 확대됐다는 점에서 의미가 크다"며 "이번 행사가 동복면의 풍요와 화순군의 발전, 나아가 대한민국의 번영을 기원하는 계기가 되기를 바란다"고 했다.정명조 동복면 번영회장은 "예로부터 석등은 어두운 밤을 밝히는 불빛이자 희망과 평안을 기원하는 상징이었다"며 "오늘 함께 밝히는 석등의 빛처럼 이번 문화제가 동복의 번영과 화합을 밝히는 따뜻한 빛이 되기를 소망한다"고 전했다.이어 오병홍 석등문화제추진위원장은 추진 경과보고와 석등의 유래 설명을 통해 문화제 개최 배경과 역사적 의미를 소개했다.오병홍 위원장은 "농촌 인구 감소와 공동체의 변화 속에서 고향을 찾는 종친과 지역 주민들이 함께 소통하고 화합할 수 있는 자리를 마련하고자 했다"며 "앞으로도 석등문화제가 동복의 역사와 전통을 계승하고 지역 발전에 보탬이 되는 행사로 성장하도록 노력하겠다"고 밝혔다.또한 고려 원종 무렵 몽골의 침입 등 혼란스러운 시대 상황에서 동복오씨 중시조 오대승이 나라의 안녕과 자손의 번영을 기원하며 석등을 조성했다는 문중의 전승을 설명했다.기념식 후반부에는 선조들의 호국정신과 공동체의 안녕을 기리는 전통 제례의식이 엄숙하게 봉행됐다.오윤석 감사의 집전으로 진행된 제례에서는 최종대 동복면장이 초헌관으로 첫 잔을 올리고, 오명식 동복오씨대종회장이 아헌관으로 참여했다. 이어 제관들이 전통 예법에 따라 제례를 봉행하며 호국안보와 국태민안, 지역의 번영과 자손들의 안녕을 기원했다.참석자들은 경건한 마음으로 제례를 지켜보며 석등에 깃든 선조들의 정신을 되새겼으며, 이후 주민과 출향 종친들이 서로 안부를 나누는 화합과 교류의 시간을 가졌다.한편 동복면 독상리 석등은 고려시대에 조성된 것으로 전해지는 소중한 석조문화유산으로, 행사에서는 전라남도 문화유산자료 제62호로 소개됐다.올해 처음 개최된 동복 석등문화제는 문중의 전통 제례를 지역 주민이 함께하는 문화행사로 확장함으로써 역사문화유산의 계승과 주민화합이라는 두 가지 가치를 결합했다는 점에서 의미를 더했다.