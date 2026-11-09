민형배 시장·임지락 군수, 주민 의견 반영과 실질적 보상·상생 방안 마련 강조

큰사진보기 ▲민형배 시장과 임지락 군수가 동복댐 증축에 따른 수몰민에 대한 보상과 지원대책에 관해 긴밀하게 의견을 나누며 소통하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동현 상수도사업본부장, 류영길 총무위원장, 하성동 시의원, 류기준 농수산위원장(위) 손홍규 이서면번영회장, 김숙희 이서면장, 오병식 이서면이장단장, 김양환 대표, 박흥환백아면번영회장(중앙) 화순군청 이맹우 관광체육과장(좌), 이현석 상하수도사업소장(우), 최삼정, 조은숙 팀장(가운데) ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲이광우 전국댐연대 공동의장(위, 우), 이종인 경기도의원(위, 좌) 강현숙 조선대학교 부총장(가운데, 좌), 김종락 동복댐이주민협회 사무총장(가운데,우) 정학철 화순군의원(아래, 좌), 김민기 동복댐이주민협회 고문(아래, 우) ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲임지락 화순군수(중앙), 류기준 농수산위원장(우2), 하성동 특별시의원(우), 류영길(좌2), 임갑수 화순군 서울사무소장(좌)이 화순적벽 앞에서. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲김광진 회장이 “특별한 희생에는 특별한 보상이 반드시 뒤따라야 한다”며 동복댐이 지역의 일방적인 희생을 요구하는 시설이 아니라 전남광주와 화순이 함께 성장하는 상생과 공존의 기반이 돼야 한다고 강조하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민형배 시장이 동복댐 추가 증고에 따라 약 280가구가 이주해야 할 가능성을 언급하면서도, 이주 여부가 확정되지 않았다는 점을 전제로 주민들의 특별한 희생에 상응하는 보상 방안을 찾겠다고 강조했다. 특히 김광진 회장이 제안한 연금형 지원을 비롯해 주민들의 생활 안정을 실질적으로 뒷받침할 수 있는 다양한 보상 방안을 검토하겠다는 뜻을 밝혔다. 또한 주민과 관계기관이 참여하는 간담회를 통해 현장의 의견을 직접 듣고, 정부와의 협의 및 관련 산업 지원 재원 활용 가능성 등을 폭넓게 살펴보겠다고 설명했다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲민형배 시장과 임지락 화순군수, 김광진 회장, 류기준 농수산위원장이 동복댐 증축과 관련한 현안에 대해 심도 있게 소통하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲임지락 군수가 동복댐 추가 증고 현안에 대응하기 위해 지난 7월 중순부터 전담 TF를 구성하고, 김광진 회장을 비롯한 전문가와 주민들이 참여하는 논의를 이어왔고, 과거 동복댐 건설과 확장 과정에서 약 6,000명의 주민이 삶의 터전을 떠나야 했던 역사를 언급하며, 변화된 시대적 여건에 맞는 합리적인 보상제도와 주민 권익 보호 대책이 필요하다고 강조했다. 특히 민형배 시장의 보상 및 상생 방안 마련 의지에 공감을 표하며 “주민들의 의견과 화순군의 변화된 상황을 반영해 주민 수용성과 지역 상생 발전 방안이 충분히 담길 수 있도록 적극 협의하겠다”고 밝혔다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲류기준 농수위원장이 행정통합 이후 동복댐 추가 증고 문제가 다시 제기되는 상황에서 과거와 같은 일방적인 희생이 반복되지 않도록 충분한 보상과 제도적 보호 장치를 마련해야 한다고 강조하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲하성동 시의원이 동복댐 추가 증고와 관련해 주민들의 의견을 충분히 반영하고, 정당한 보상과 실효성 있는 대책이 마련될 수 있도록 주민들과 함께 노력하겠다고 전하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

사단법인 동복댐이주민협회(회장 김광진)가 주최한 '제12회 애향 화순적벽 축제'가 지난 7일 화순적벽 망향정 일원에서 개최됐다.이번 축제는 동복댐 수몰로 흩어진 이주민과 가족들이 고향의 정을 나누는 자리이자, 동복댐 500미터 아래 신축사업과 관련해 다시 제기되고 있는 이주 문제, 주민의 생존권과 보상, 화순적벽 관광개발 등 지역 현안을 함께 논의하는 뜻깊은 자리로 마련됐다.특히 이날 행사에서는 과거 동복댐 건설 과정에서 발생한 이주민들의 아픔이 되풀이돼서는 안 된다는 목소리와 함께, 국가와 지방정부가 지역의 희생에 상응하는 책임을 다해야 한다는 요구가 이어졌다.이날 행사에는 민형배 전남광주통합특별시장과 임지락 화순군수를 비롯해 류기준 전남광주통합특별시의회 농수산위원장, 하성동 시의원, 류영길 화순군의회 총무위원장, 정학철 화순군의원, 이종인 경기도의원, 강희숙 조선대학교 부총장, 이광우 전국댐연대 공동의장, 오병식 이서면이장단장, 손홍규·박흥환 번영회장, 김동현 상수도사업본부장, 이민기 고문 등이 참석했다또한 기후에너지 관련 정부 관계자와 화순군 관련 실·과 관계자, 전국 댐 관련 단체 관계자, 지역 사회단체 대표 및 이주민 가족들이 함께해 축제의 의미를 더했다.참석자들은 고향을 잃은 이주민들의 아픔을 되새기는 한편, 동복댐을 둘러싼 현안이 주민들의 권익 보호와 지역 발전으로 이어질 수 있도록 지혜를 모아야 한다는 데 뜻을 함께했다.김광진 동복댐이주민협회 회장은 기념사에서 물의 공공성과 공동체적 가치를 강조하며, 수자원의 혜택을 누리는 도시와 산업뿐 아니라 그 물을 지키기 위해 희생해 온 지역과 이주민들의 삶에도 주목해야 한다고 역설했다.김 회장은 "물은 공동체의 자산이며, 물의 혜택을 함께 누리듯 그 물을 지키기 위한 희생도 함께 기억해야 한다"며 물과 사람, 자연이 조화롭게 공존하는 물 관리 정책의 필요성을 제기했다.이어 1968년부터 1985년까지 동복댐 건설과 확장 과정에서 이서면 일대 15개 마을 주민 5879명이 고향을 떠나야 했던 역사를 되짚으며, 일부 토지의 미보상 문제 등 여전히 해결되지 않은 과제에 대한 책임 있는 대책을 촉구했다.특히 동복댐 추가 증축과 관련해 이주민의 생활 안정과 역사적 공간의 보존, 지역경제 활성화를 위한 세 가지 핵심 요구사항을 제시했다.첫째, 약 280가구의 추가 이주 가능성에 대비해 1인 가구 월 150만 원, 2인 가구 월 170만 원의 연금형 지원 등 이주 이후의 안정적인 생활을 보장할 실질적인 보상체계를 마련해야 한다고 주장했다.둘째, 이주민들의 역사와 애환이 깃든 망향정 일대를 보존하고, 물문화관과 모노레일 등을 조성해 화순적벽을 역사·문화·관광이 어우러진 공간으로 발전시켜야 한다고 강조했다.셋째, 지역 수자원의 산업적 가치와 주민들이 감내해 온 희생에 상응하도록 반도체 소재·부품·장비 관련 산업을 화순에 유치하는 등 실질적인 지역 발전 대책을 마련해야 한다고 촉구했다.김광진 회장은 "특별한 희생에는 특별한 보상이 반드시 뒤따라야 한다"며 동복댐이 지역의 일방적인 희생을 요구하는 시설이 아니라 전남광주와 화순이 함께 성장하는 상생과 공존의 기반이 돼야 한다고 강조했다.민형배 전남광주통합특별시장은 축사에서 동복댐 이주민들이 오랜 세월 감내해 온 희생과 고통에 공감을 표하며, 주민들이 삶의 터전을 떠나야 하는 상황에 대해서는 국가와 지방정부가 책임 있는 자세로 임해야 한다고 밝혔다.민 시장은 동복댐 추가 신축사업에 따라 약 280가구가 이주해야 할 가능성을 언급하면서도, 이주 여부가 확정되지 않았다는 점을 전제로 주민들의 특별한 희생에 상응하는 보상 방안을 찾겠다고 강조했다.특히 김광진 회장이 제안한 연금형 지원을 비롯해 주민들의 생활 안정을 실질적으로 뒷받침할 수 있는 다양한 보상 방안을 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.또한 주민과 관계기관이 참여하는 간담회를 통해 현장의 의견을 직접 듣고, 정부와의 협의 및 관련 산업 지원 재원 활용 가능성 등을 폭넓게 살펴보겠다고 설명했다.민 시장은 반도체 산업 발전을 위한 안정적인 용수 확보의 중요성을 인정하면서도, 그 과정에서 특정 지역과 주민에게 일방적인 희생을 요구해서는 안 된다고 강조했다. 이어 화순군과 주민들의 의견을 충분히 반영해 정당한 보상과 지역 발전이 함께 이뤄지는 상생의 해법을 마련하겠다는 의지를 밝혔다.임지락 화순군수는 축사에서 화순적벽의 역사적·자연적 가치를 강조하며, 동복댐 건설과 증고 과정에서 주민들이 겪었던 희생과 고통이 다시 반복돼서는 안 된다고 밝혔다.임 군수는 동복댐 신축사업 현안에 대응하기 위해 지난 7월 중순부터 전담 TF를 구성하고, 김광진 회장을 비롯한 전문가와 주민들이 참여하는 논의를 이어왔다고 설명했다.이어 과거 동복댐 건설과 확장 과정에서 약 6000명의 주민이 삶의 터전을 떠나야 했던 역사를 언급하며, 변화된 시대적 여건에 맞는 합리적인 보상제도와 주민 권익 보호 대책이 필요하다고 강조했다.특히 민형배 시장의 보상 및 상생 방안 마련 의지에 공감을 표하며 "주민들의 의견과 화순군의 변화된 상황을 반영해 주민 수용성과 지역 상생 발전 방안이 충분히 담길 수 있도록 적극 협의하겠다"고 밝혔다.임 군수는 국가 전략산업의 발전과 지역 주민의 삶이 조화를 이뤄야 한다는 점을 강조하며, 관계기관과의 긴밀한 협력을 통해 주민 권익 보호와 지역 발전을 함께 실현하겠다는 뜻을 전했다.류기준 전남광주통합특별시의회 농수산위원장은 축사에서 과거 화순군청 근무 시절과 도의원 재임 당시 동복댐 문제를 둘러싸고 광주시와의 관계에서 겪었던 어려움과 아쉬움을 전했다.류 위원장은 행정통합 이후 동복댐 추가 증고 문제가 다시 제기되는 상황에서 과거와 같은 일방적인 희생이 반복되지 않도록 충분한 보상과 제도적 보호 장치를 마련해야 한다고 강조했다.특히 도의원 재임 당시 5분 자유발언을 통해 관련 문제를 제기했으며, 통합특별시의회에서도 시정질문을 통해 주민 보상 문제에 대한 적극적인 대책 마련을 촉구했다고 설명했다.이어 주민들의 오랜 아픔을 함께 나누고, 실질적인 보상과 합리적인 대책이 마련될 수 있도록 의회 차원에서도 힘을 보태겠다는 뜻을 밝혔다.하성동 전남광주통합특별시의원은 축사에서 과거 세 차례의 수몰 과정에서 주민들이 겪었던 희생과 고통을 언급하며, 같은 아픔이 되풀이돼서는 안 된다고 강조했다.하 의원은 동복댐 추가 신축과 관련해 주민들의 의견을 충분히 반영하고, 정당한 보상과 실효성 있는 대책이 마련될 수 있도록 주민들과 함께 노력하겠다고 밝혔다.특히 전남광주통합특별시와 상수도사업본부, 화순군이 긴밀히 협력해 동복댐 상·하류 주민 모두의 권익을 보호하고 지역이 함께 상생할 수 있는 방안을 마련해야 한다고 강조했다.