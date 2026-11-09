민형배-임지락-김광진, 동복댐 확장 보상·지원 대책 논의

큰사진보기 ▲민형배 시장과 김광진 회장이 상생연금과 관련해 첨예하게 의견이 부딪치게 되자 민형배 시장이 김광진 회장의 손을 잡고 현실적으로 실현가능한 대책을 마련하도록 하자고 전하고 있다. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲치열한 논의 과정을 거치고 있는 민형배 시장과 임지락 군수, 김광진 회장, 경청하고 있는 김동현 상수도본부장, 하성동 시의원, 류영길 의원, 이현석 상하수도사업소장, 오병식 주민대표 등 ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

큰사진보기 ▲오병식 이서면주민대표, 박흥환 백아면주민대표, 나성석 담양 가사문학관면 주민대표가 민형배 시장에게 주민들의 요구사항을 발언하고 있으며, 민형배 시장이 경청하고 있다. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

큰사진보기 ▲긴급 회동을 위해 '애향 화순적벽 축제' 기념식을 마치고 회의장으로 이동하고 있는 민형배 시장, 임지락 군수, 류기준, 하성동 시의원, 김광진 회장, 김동현 상수도본부장 등 ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

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동복댐 확장에 따른 수몰 이주민과 댐 주변지역 주민들의 보상 및 지원 대책을 마련하기 위해 전남광주통합특별시와 화순군, 주민대표들이 지난 7일 화순적벽 간이 회의실에서 긴급 회동을 갖고 실질적인 상생 방안을 논의했다.민형배 전남광주통합특별시장과 임지락 화순군수, 김광진 전남댐주민연합회장, 전남광주통합특별시의회 류기준 농수산위원장과 하성동 시의원, 화순군의회 류영길 총무위원장과 정학철 의원, 오병식 이서면 주민대표, 박흥환 백아면 주민대표, 나성석 가사문학관길 주민대표 등이 참석한 가운데 동복댐 확장사업과 관련한 주민 보상·지원 대책이 집중적으로 논의됐다.이날 회동은 반도체 산업단지의 용수 확보를 위한 동복댐 확장 방안이 검토되면서 수몰 예상지역 주민들의 이주 문제와 생계보장, 댐 주변지역의 장기적인 지원 대책 등이 주요 현안으로 떠오른 데 따른 것이다.특히 참석자들은 기존의 토지·주택 보상만으로는 주민들의 생활 기반을 온전히 회복하기 어렵다는 문제의식을 공유하고, 이주민에 대한 정기적인 생활지원과 댐 주변지역의 지속 가능한 지원 방안, 실질적인 협상체계 마련 등을 중점적으로 논의했다.민형배 시장은 사업 추진 과정에서 주민들과의 사전 소통이 충분하지 못했던 점에 유감을 표하면서 주민들의 요구를 면밀히 검토하고, 중앙정부와 지방정부의 역할을 정리해 현실적인 해결 방안을 모색하겠다는 뜻을 밝혔다.이날 주민대표들이 가장 강조한 문제는 수몰 이주민들의 안정적인 생계보장이었다. 주민대표 측은 동복댐 건설과 증축 과정에서 이미 여러 차례 수몰과 이주를 경험한 지역 주민들이 이번 확장사업으로 또다시 삶의 터전을 잃을 수 있다는 우려를 전달했다.특히 지역에 거주하는 고령 주민들은 평생 살아온 고향을 떠나 새로운 환경에 적응하는 것 자체가 큰 어려움인 만큼, 단순한 재산 보상을 넘어 남은 생애를 안정적으로 살아갈 수 있는 지원체계가 필요하다고 강조했다.오병연 이서면 주민대표는 "어르신들이 여기서 나가는 자체가 사실 죽음으로 가는 겁니다"라며 고령 이주민들에게 고향은 단순한 거주 공간이 아니라 삶의 기반이라는 점을 호소했다.이에 주민 측은 법정 보상과 별도로 일정 금액을 정기적으로 지급하는 이른바 '상생연금' 형태의 특별 생활지원제도를 마련해 줄 것을 요구했다. 주민대표들은 일시적인 보상금만으로는 농토와 생업을 잃은 주민들의 장기적인 생활을 보장할 수 없다며, 정기적인 지원을 통해 이주 이후에도 안정적인 생활이 가능하도록 해야 한다는 입장을 밝혔다.또한 댐 주변지역이 오랜 기간 각종 개발 제한을 받아 토지가격이 상대적으로 낮게 형성된 현실을 지적하면서, 현재의 감정평가액만을 기준으로 보상할 경우 다른 지역으로 이주해 비슷한 규모의 주택과 농지를 마련하기 어렵다고 주장했다.박흥환 백아면 주민대표는 "내가 여기서 100평을 팔면 이 댐 상류지역을 벗어나서 같은 농촌 지역으로 가더라도 절반도 못 산단 말입니다"라고 지적하며 실질적인 생활 회복이 가능한 수준의 보상대책이 필요하다고 강조했다.이에 민 시장은 주민들이 원하는 방향으로 이주대책을 마련해야 한다는 원칙을 밝혔다. 민형배 시장은 "당연히 어르신들이 원하는 쪽으로 이주단지를 만들어야죠"라며 주민 의사를 존중하는 주거지 확보와 정착 지원의 필요성을 언급했다.또한 고령 이주민의 안정적인 정착과 관련해 "저희 시정부가 해야 될 책임입니다. 책임"이라고 밝히며 지방정부 역시 주민들의 생활 회복에 필요한 역할을 해야 한다는 입장을 나타냈다.다만 상생연금 도입에 대해서는 기존 연금제도로 지급하기 어렵다는 점을 설명하고, 별도의 정기 생활지원 방식과 재원 조달 방안을 검토할 필요가 있다고 밝혔다. 민 시장은 "정기적으로 좀 지급을 하는 방법을 찾아야 되는데 그거를 어떻게 할 것인지를 생각해 봐야 돼요"라고 말하며 주민들의 요구를 실현할 수 있는 제도적 방안을 살펴보겠다는 뜻을 전했다.수몰지역에서 이주하는 주민뿐 아니라 댐 주변에 남아 생활하는 주민들에 대한 지원 문제도 주요 의제로 다뤄졌다.주민대표들은 댐 확장으로 마을 일부가 수몰되고 인구가 감소하면 주변지역의 공동체 기능이 약화되고 생활환경에도 장기적인 영향을 미칠 수 있다고 지적했다. 이에 나성석 가사문학관길 대표는 "약 20MW 규모의 태양광 발전시설을 설치하고, 발전 수익을 활용해 댐 주변지역 주민들에게 지속적인 생활지원금을 지급하길 바란다"는 방안을 제시했다.주민대표들은 발전사업이 추진될 경우 가구별 월 30만~40만 원 수준의 간접 지원을 검토할 수 있다는 구상을 설명했다. 아울러 기존 댐 주변지역 지원사업 재원 등을 활용하는 방안도 함께 거론했다.민형배 시장은 태양광 발전시설 설치에 필요한 사업비와 예상 수익 등을 질문하며 주민 측 제안의 실현 가능성을 확인했다. 다만 해당 사업은 주민 측의 제안 단계로, 실제 사업 추진 여부와 재원 확보, 발전 수익 및 지원 규모 등은 추가적인 검토가 필요한 상황이다.이날 회동에서는 그동안 진행된 관계기관과 주민 간 협의 과정에 대한 문제 제기도 이어졌다. 주민대표들은 동복댐 확장 관련 내용을 행정기관의 공식 설명보다 언론 보도를 통해 먼저 접했으며, 이후 여러 차례 상생협의체 회의가 열렸지만 핵심 요구사항에 대한 구체적인 답변을 듣지 못했다고 지적했다.특히 주민들의 요구가 실질적인 정책 결정으로 이어지지 못하고 회의만 반복되는 상황에 대해 개선을 촉구했다.나성석 주민대표는 "반대를 안 하면 마치 찬성하는 것으로 그렇게 기대를 하시더라고요"라며 주민들이 사업의 필요성을 이해하는 것과 이주 및 보상 조건에 동의하는 것은 별개의 문제라고 강조했다. 또한 협의체가 형식적인 의견 수렴에 그치지 않도록 실질적인 결정권과 책임을 가진 관계자들이 참여해야 한다고 요구했다.이에 민 시장은 그동안의 소통 과정에서 주민들의 불신이 깊어진 상황에 대해 문제의식을 나타내며, 수몰 이주민의 의사가 보상과 이주대책 수립에서 우선돼야 한다는 입장을 분명히 했다. 민형배 시장은 "협상도 그렇고 보상도 그렇고 주인입니다. 이주도 그렇고. 그래서 그분들 말씀이 우선이에요"라고 강조했다.이는 향후 보상과 이주대책을 논의하는 과정에서 주민들을 단순한 정책 수용 대상이 아닌 직접적인 협상 당사자로 존중해야 한다는 취지로 풀이된다.주민들이 요구한 상생연금의 재원 마련과 책임 주체에 대해서는 민 시장과 주민대표들 사이에 구체적인 의견 교환이 이뤄졌다.김광진 회장은 반도체 산업의 용수 확보를 위해 동복댐 확장이 추진되는 만큼, 산업 발전의 혜택을 누리는 전남광주통합특별시가 주민 보상과 생활지원에 적극적인 역할을 해야 한다고 요청했다.이에 민 시장은 직접적인 재산 보상뿐 아니라 이주민들의 생활 기반을 보전하기 위한 간접 보상 역시 기본적으로 댐 건설 주체의 책임에서 출발해야 한다는 견해를 밝혔다. 그러면서 대규모 지원재원을 지방정부가 독자적으로 마련하기에는 한계가 있는 만큼, 중앙정부와 지방정부가 역할을 분담하고 제도적인 근거를 마련하는 것이 필요하다고 설명했다.특히 주민대표들이 기후에너지환경부에 실질적인 의사결정 권한을 가진 협의기구 구성을 요구하고, 해당 기구에서 구체적인 보상과 지원 방안을 논의하는 방향을 제시했다.민 시장은 화순군과 협력해 필요한 역할을 수행하겠다는 뜻을 밝혔으며, 주민들의 요구사항이 실제 정책 결정 과정에 반영될 수 있도록 협의체계를 정비할 필요가 있다는 데 의견을 같이했다.다만 이날 회동에서 상생연금 지급이나 구체적인 재원 분담, 새로운 협의기구 설치가 최종 확정된 것은 아니다.따라서 향후 중앙정부와 전남광주통합특별시, 화순군이 어떠한 협상 구조를 마련하고 주민들의 요구를 구체적인 보상·지원 정책으로 연결할지가 중요한 과제로 남았다.이번 긴급 회동은 동복댐 확장에 따른 주민 보상과 지원 문제를 관계기관과 주민대표들이 직접 논의하고, 주요 쟁점에 대한 입장을 확인했다는 점에서 의미가 있다. 특히 수몰 이주민의 생계보장과 상생연금 도입, 댐 주변지역에 대한 지속적인 지원, 주민 중심의 협상체계 마련 등 주민들의 핵심 요구가 구체적으로 제시됐다.민형배 시장 역시 이주민의 의견을 우선해야 한다는 원칙과 실질적인 생활지원의 필요성에 공감을 나타냈지만, 구체적인 지원 규모와 재원 부담에 대해서는 중앙정부와의 추가 협의가 필요하다는 입장을 유지했다.결국 동복댐 확장사업의 원활한 추진을 위해서는 용수 확보의 필요성과 함께 주민들의 정당한 생존권을 어떻게 보장할 것인지에 대한 실질적인 해법이 선행돼야 할 것으로 보인다.특히 과거 댐 건설과 개발 제한으로 장기간 희생을 감내해 온 지역 주민들에게 다시 이주를 요구하는 만큼 기존의 법정 보상을 넘어 생활 기반을 회복할 수 있는 보상·지원체계를 마련해야 한다는 목소리에 관계기관이 어떻게 응답할지 주목된다.국가 전략산업의 발전과 지역 주민의 삶이 함께 존중받기 위해서는 중앙정부와 지방정부의 책임 있는 협력은 물론, 주민들이 체감할 수 있는 구체적인 상생대책이 뒷받침돼야 한다.이번 회동이 동복댐 확장을 둘러싼 갈등을 해소하고 주민들의 실질적인 권익을 보장하는 전환점이 될 수 있을지는 향후 협의 과정과 후속 조치에 달려 있다.