요양원 대신 '이웃과 함께 살기'... 충남 시골 마을의 특별한 실험

큰사진보기 ▲12월 중 입주 예정인 신양면 차동리 공동생활홈 전경. 개별 호실 15개와 공용 주방·거실 등을 갖춰 개인 생활공간을 유지하면서 이웃과 교류할 수 있도록 조성됐다. ⓒ 예산군 관련사진보기

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큰사진보기 ▲11월 중 입주 예정인 오가면 원천2리 공동생활홈 전경. ⓒ 황금물결원천2리 마을협동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲개별 호실 15개를 갖췄으며, 황금물결원천2리 마을협동조합이 운영을 맡아 공동급식 등 입주민의 일상생활을 지원할 예정이다. ⓒ 황금물결원천2리 마을협동조합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

고령화로 노년기 돌봄 수요가 늘어나는 가운데, 충남 예산군이 마을 안 공동생활홈에서 주거와 일상 지원을 결합하는 방식을 준비하고 있다. 개별 생활공간을 유지하면서 식사와 교류를 함께하고, 익숙한 지역에서 노후를 이어가도록 하는 마을 돌봄의 대안을 찾는 시도다.추진 지역 세 곳(오가·신양·봉산면) 가운데 오가면 원천2리와 신양면 차동리가 입주를 앞두고 있다. 군은 원천2리의 경우 11월 중순, 차동리는 12월께 입주를 시작할 계획이다. 봉산면 고도리는 현재 실시설계 준비 단계다.원천2리·차동리 두 마을은 2023년 12월 충남형 공동생활홈 공모에 선정됐다. 원천2리는 내부 가구공사, 차동리는 주변 정비공사를 마무리하고 있다.두 곳 모두 지상 1층 건물로, 각각 개인 호실 15개와 공용 주방·거실, 세탁공간 등을 갖췄다. 차동리 이장은 입주 뒤에도 기존 집을 오갈 수 있다고 설명했다. 거처를 옮겨도 살던 마을과 이웃 관계를 이어갈 수 있다는 점이 마을 안 공동주거의 특징이다.운영은 원천2리의 황금물결원천2리 마을협동조합과 차동리마을회운영위원회가 맡는다. 건강한 홀몸노인 등이 주요 대상이며, 두 곳 모두 스스로 일상생활을 할 수 있고 공동생활이 가능한 건강 상태를 입주 요건으로 제시했다.원천2리 마을 총무는 "자기 집에서 그냥 자유롭게 산다고 생각하면 된다"고 설명했다.입주를 준비 중인 총무는 취재 당시 15명 가운데 10명이 모집됐다고 전했다. 입주자 모두가 같은 마을 출신은 아니어서 새로운 이웃과 살아갈 준비도 하고 있다. 총무는 "재밌게 살아야 하니 대화와 소통법 교육을 받는다. 상대방에게 어떤 말을 하면 좋고 어떤 말을 하면 안 되는지 교육했다"며 "잘 소통할 수 있는 곳을 만들고 싶다"고 말했다.단체 나들이와 텃밭 가꾸기, 블루베리 수확 등을 함께하는 생활도 구상하고 있다.차동리도 공동활동을 준비한다. 마을 이장은 운동·체조·빵 만들기 등을 할 수 있는 공간을 마련했다며, 내년부터 강사를 불러 입주자들이 함께 활동하고 쉬면서 생활하도록 운영하고 싶다고 밝혔다. 농산물과 축산물 등을 지원받는 방안, 의료기관과 연계하는 방안도 협의했다고 전했다.차동리 이장은 혼자 사는 주민들이 함께 지내며 고립을 줄이는 것이 사업 취지라고 설명했다. 익숙한 마을에서 이웃 가까이 생활하면 외지에 사는 자녀들도 부모의 안부를 살피는 데 도움을 받을 수 있다는 기대다.이장은 "자녀들이 전화해 어머니를 설득해서 들어가게 해달라고 부탁한다"고 전했다. 자녀의 바람이 곧바로 부모의 입주 결정으로 이어지지는 않았다. 그는 취재 당시 마을의 입주 희망자는 5명 정도라고 설명했다.이장은 "처음에는 어르신들이 함께 들어가 사는 데 동의해 공모사업을 추진했다. 시간이 지나 경로당에서도 밥을 해주니, 돈을 들여 들어가야 하느냐는 생각도 하신다"고 말했다. 기존 집과 경로당을 이용하던 주민들에게는 입주비가 새로운 부담이 될 수 있다는 설명이다.차동리의 임대보증금은 300만원, 월 임대료는 30만원이다. 월 임대료에는 공용관리비와 쌀·김치·라면 등 일부 식재료 비용이 포함되며 개별 전기·수도요금은 별도다.원천2리는 보증금 500만 원에 공용관리비를 포함한 월 임대료 18만 원이며, 개별 공공요금과 식비는 따로 낸다. 원천2리 입주자는 공동급식을 하루 한 끼 이상 신청해야 한다. 한 끼 5000원, 두 끼 8000원, 세 끼 1만 500원이다. 세 끼를 30일 이용하면 임대료와 식비를 합쳐 49만 5000원이며 개별 공공요금 등이 더해진다. 두 곳은 식사 지원방식이 달라 월 임대료만으로 전체 생활비를 단순 비교하기는 어렵다.운영에 필요한 재원을 확보하는 것도 과제다. 차동리 이장은 마을에서 생산하는 고추·들깨·참깨 등을 가공하는 방앗간 수익을 공동생활홈 운영비에 보태려 했으나, 추진하지 못했다고 설명했다. 그는 "운영하려면 수익이 있어야 한다"며 관련 사업 재검토를 건의했다고 말했다.이장은 생활이 어려운 부부나 귀향 희망자도 함께 살 수 있도록 입주 대상을 넓히자고 제안했다. 입주 조건 변경이 확정된 것은 아니다. 이장은 "사람만 들어오면 자신 있게 운영을 한번 해보고 싶다"며, 마을 주민들이 혜택을 받기를 바란다고 말했다.공동생활홈이 들어서는 신양면과 오가면은 내국인 주민의 절반 이상이 65세 이상이다. 군에 따르면 9월 말 65세 이상 내국인 비중은 신양면 54.89%, 오가면 52.94%다. 예산군 전체로는 내국인 7만 8010명 가운데 2만 9509명으로 37.83%를 차지한다.전국적으로도 고령인구는 늘고 있다. 국가데이터처의 '2026 고령자 통계'에 따르면 올해 65세 이상 인구 비중은 21.6%이며, 2036년에는 30%, 2050년에는 40%를 넘어설 전망이다. 전국 수치는 장래인구추계, 군 수치는 주민등록 내국인 기준이다.OECD의 '한눈에 보는 연금 2025'에 따르면 20~64세 인구 100명당 65세 이상 인구는 2025년 한국 31명, OECD 평균 33명이다. 2050년에는 한국 80명, OECD 평균 52명으로 한국이 이 지표에서 회원국 중 가장 높아질 것으로 전망했다.고령화와 함께 혼자 사는 노인의 생활도 돌봄 과제로 나타난다. 보건복지부의 '2023년 노인실태조사'에서 노인 1인 가구 비중은 32.8%, 자녀동거 가구는 10.3%였다. 홀몸노인의 73.9%는 생활상의 어려움이 있다고 응답했다. 건강이 나빠져 독립적인 생활이 어려워져도 현재 집에 계속 살기를 희망한 노인은 48.9%였다.돌봄에는 방문요양 등 재가서비스와 요양시설 이용이 있으며, 의료적 치료가 필요하면 요양병원을 이용한다. 요양원은 일상생활 지원을, 요양병원은 치료를 주된 목적으로 한다. 시설 이용으로 돌봄을 나누더라도 거처와 관계가 바뀌는 과정에서 당사자와 가족이 겪는 어려움은 별도로 남을 수 있다.한국리서치와 재단법인 돌봄과 미래가 2025년 2월 7~10일 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 실시한 조사에서도 돌봄을 둘러싼 고민이 나타났다. 응답자의 88%는 부모를 직접 돌봐야 한다면 부담이 될 것이라고 답했고, 77%는 부모를 요양시설에 모실 경우 직접 돌보지 못하는 데 죄책감을 느낄 것 같다고 응답했다. 자신이 노년에 가족에게 짐이 될까 두렵다는 응답도 84%였다.공동생활홈은 독립적인 생활이 가능하지만 혼자 지내기 부담스러운 고령층에게 주거와 생활지원을 함께 제공하는 대안이 될 수 있다. 원천2리의 공동급식과 소통교육, 차동리의 부식 지원과 공동활동 구상은 살던 마을에서 이웃과 식사하고 교류할 수 있도록 하는 방식이다.간병·입원치료에는 별도의 의료·요양서비스가 필요하다. 원천2리 총무는 관리인을 통한 통원 지원 등을 구상하고 있다고 설명했다. 지속적인 간병이 필요해질 때의 지원방식은 제공자료에 제시되지 않았다. 운영재원 확보와 건강 변화에 대응할 의료·요양 연계는 이 방식이 자리 잡는 데 필요한 과제다.두 마을의 공동생활홈은 주거·식사·교류를 마을 안에서 연결하고, 가족과 주민이 고령층의 일상을 함께 살피는 돌봄 대안으로 출발하고 있다.