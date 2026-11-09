전재수표 내년 예산안 19조 규모... 해양·관광·복지 중점

큰사진보기 ▲전재수 부산시장이 9일 부산시청 9층 브리핑에서 2027년도 예산안에 19조3513억 원을 편성했다고 밝히고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전재수 부산시장이 9일 부산시청 9층 브리핑에서 2027년도 예산안에 19조3513억 원을 편성했다고 밝히고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

전재수 부산시장이 취임 후 첫 본예산안을 부산시의회에 제출한다. 내년부터 자신의 시정 구상을 본격적으로 반영하는 것으로, 네 가지 분야로 나눠 재정을 집중한다. 규모는 올해보다 7.9%가 증가한 역대 최대 수준이다.전 시장은 9일 기자들과 만나 2027년도 예산안을 올해보다 1조4202억 원(7.9%↑) 늘어난 19조3513억 원으로 편성했다고 밝혔다. 공개한 내용을 보면 예산은 해양과 혁신경제, 균형, 복지 등으로 분류해 배정했다. 부산시의회 제출 시기는 이틀 뒤인 11일이다.전 시장은 "전략적 재정투자를 확대하면서도 관리채무 비율은 적정수준을 유지했다"고 자평했다. 구체적으로 해양수도 1조89억 원(30.7%↑), 혁신경제도시 1조32억 원(24.9%↑), 균형성장도시 1조7519억 원(12.8%↑), 시민행복도시 9조540억 원(11.9%↑)을 투입하기로 계획을 세웠다.숫자로 보면 해양수도 분야의 예산 증가율이 가장 높다. 부산 이전 해운기업 이주정착금 지원, 북항 복합형 돔아레나 건립 전략 수립 용역, 케이(K)-해양 인공지능 벨트 계획, 명지녹산 에코마린 소부장 특화 인공지능 전환(AX)실증산단 구축 등 전 시장이 공을 들이는 사업들이 줄줄이 예산안 목록에 올랐다.몰려드는 관광객에 대응하는 편의시설·숙박·환경 개선에 재정을 배치하고, 부산항을 기점으로 하는 크루즈 유치 마케팅도 확대한다. 벡스코 3전시장 건립은 본공사 착공에 들어간다. 퐁피두센터 부산분관과 부산오페라하우스 라 스칼라 초청공연을 백지화한 대신 시립미술관·현대미술관의 기획전시 지원을 더 확충했다. 이외에 유휴 공공용지를 활용한 생활체육시설 역시 중점적 예산 투입 대상이다.경제와 균형 측면에서는 부산 지역화폐 동백전 한도 등이 눈에 띈다. 시는 연중 10% 캐시백을 유지하며 앞으로 한도를 월 50만 원으로 운영할 계획이다. 특수구급차 21대, 소방차량 16대 등 장비를 교체하고 시민 기후보험 가입 지원도 이루어진다. 보통 하루 만에 마감되는 전기차 보조금은 댓수를 늘려 약 9400대를 지원한다.교통비 부담 완화와 재정효율성 측면에서 동백패스, 케이(K)-패스로 이원화된 대중교통 통합할인제를 하나로 묶는 절차를 밟는다. 이뿐만 아니라 소상공인·중소기업 정책자금 확대, 단기를 넘어 1년간 경력을 쌓는 부산 청년 첫경력 보장제 사업도 본격적으로 이어간다.시민행복 분야는 이재명 정부 정책과 맞물린 복지·돌봄 지원이 중심이다. 혼인 가구에 100만 원을 지급하고, 첫째·둘째·셋째 아이를 낳을때 마다 1000만 원에서 1500만 원을 주는 아이맞이지원금을 도입한다. 퇴원환자 안심돌봄 등 부산형 통합돌봄 대상은 2만 명(기존 1만4000명)으로 범위를 키웠고, 24시간 소아응급진료기관은 2곳(기존 1곳)으로 만든다.올해 부산을 방문하는 외국인 관광객이 500만 명에 이를 것으로 예상되는 가운데, 관광의 중요성을 부각하기도 했다. 전 시장은 기자들과 질의응답에서 그는 "이렇게 많이 부산을 찾아주실 때 기반시설(인프라)과 콘텐츠를 확충해야 한다. 그 예산을 대폭 담았다"라고 강조했다. 그러면서 모두의 효과 체감 등 "부산 전역에 도움이 되는 방향으로 가야 한다"며 과제를 짚었다.공공기관장 임명 등을 놓고 부산시의회와 갈등 상황이지만, 전 시장은 본예산안 처리 과정에서 협치를 기대했다. 그는 "시민들께서 맡겨주신 소중한 재원이 부산의 새로운 미래를 여는 데 한 푼도 헛되이 쓰이지 않도록 예산 집행에도 최선을 다하겠다"라며 "부산시의회에서도 적극적인 성원과 대승적인 협조를 부탁드린다"라고 말했다.