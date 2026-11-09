손끝으로 빚는 행복, 덕산서 이어가다

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큰사진보기 ▲문향미 대표가 공예 재료로 사용하는 가죽을 들고 미소 짓고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲가죽가방과 생활소품 등 다양한 공예품이 전시된 예당공방 내부. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲문향미 대표가 만든 가죽가방과 지갑, 휴대전화 케이스 등이 전시돼 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲문 대표가 제작 중인 가죽 제품에 색을 입히고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲문 대표가 정교하게 엮은 전통매듭 작품. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲천으로 꽃과 새, 작은 가방 등을 표현한 공예 장식품들. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲인형과 가죽 열쇠고리 등 아기자기한 공예 소품들이 전시돼 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

퇴근길에도 일감을 챙기는 공예가가 있다. 집에서 바느질할 휴대전화 케이스 서너 개가 가방에 들어 있어야 마음이 편하다는 문향미(61) 예당공방 대표다. 2일 충남 예산군 덕산시장 내 올류스튜디오 2층 공방에서 만난 그는 "한 번도 지루하다는 생각을 해본 적이 없다. 지금도 너무 행복하다"고 말한다.문 대표가 대전에서 운영하던 공방을 예산으로 옮긴 것은 2024년 5월이다. 충남경찰청에서 일하는 딸이 어머니가 곁에 있어 주기를 바랐다. 맞벌이하는 딸 부부를 대신해 외손녀를 돌보려는 마음이 오랜 삶의 터전을 바꾸는 계기가 됐다.그는 "딸 부부가 모두 직장생활을 하다 보니 돌봄이 있어도 중간중간 도움이 필요했다"고 설명했다. 예산살이 3년째인 지금 외손녀는 초등학교 2학년이 됐다.이주를 앞두고 공방을 정리할 생각도 했다. 문 대표는 "이제는 공방을 접고 나도 좀 쉴까 고민했다"고 돌아봤다. 그러나 수강생과 주변 사람들은 배움을 기다리는 이들이 있다며 만류했다. 결국 일주일에 사흘만 문을 열겠다는 생각으로 덕산에 새 작업장을 마련했고, 이후 지금의 공방으로 자리를 옮겼다. 외손녀를 위한 이주가 새로운 지역에서 공예를 이어가는 출발점이 된 셈이다.당진시 우강면 송산리에서 태어난 그는 중학교를 졸업한 뒤 대전으로 이사했다. 대전여고 졸업 뒤 대전 지하상가에서 전통매듭을 배우며 공예와 인연을 맺었다. 결혼과 출산으로 잠시 쉬기도 했지만, 만드는 일은 삶에서 좀처럼 떨어지지 않았다.선천적인 장애로 걷는 데 불편함이 있다는 그는 "부모님이 나를 밝게 잘 키워주셨다. 공예를 선택한 것은 무엇보다 잘한 일이라고 생각한다"고 말했다.배우고 싶은 기법이 있으면 먼 길도 마다하지 않았다. 광주에 잘 가르치는 이가 있다는 소식에 방을 얻어 며칠씩 배웠고, 인형 만드는 법을 익히러 경기도 이천을 오갔다. 배운 내용을 연습하고 과제를 마친 뒤 다시 찾아가는 일을 거듭했다. 그렇게 익힌 분야가 한지·가죽·냅킨·비즈·인형공예 등으로 넓어졌고, 그동안 취득한 공예 관련 자격증도 50개가 넘는다고 설명했다.요즘 공방 수업에서는 가죽공예의 인기가 높다. 가죽을 원하는 모양으로 재단하고 구멍을 뚫어 바느질한 뒤 마감해 가방이나 지갑을 만드는 작업이다. 문 대표는 망치를 써야 하는 공정은 공방에서 끝내고, 집에서는 손바느질로 제품을 완성한다. 아파트 이웃에게 소음을 주지 않으면서도 좋아하는 일을 이어가는 방식이다.금산인삼축제 등 장터에 꾸준히 참여하며 판매 경험도 쌓았다. 문 대표는 "행사에 나갈 때는 어떤 행사인지 알고 가야 한다. 찾아오는 사람들이 살 수 있는 물건을 준비해야 한다"고 강조했다.휴대전화와 카드, 현금을 함께 넣을 수 있는 케이스가 효자 상품이다. 직접 그림을 더한 제품을 써본 손님이 이듬해 친구를 데려오거나 다시 주문하면서 해마다 찾아주는 단골도 생겼다.여러 분야를 넘나들지만 문 대표가 가장 애정을 쏟는 것은 첫 일터에서 익힌 전통매듭이다. 여러 가닥의 실로 짠 끈을 맺어 모양을 만들고 술을 달아 노리개나 생활용품을 장식하는 공예다. 생쪽·나비·국화 등 주변의 식물과 곤충에서 이름을 얻은 매듭마다 맺는 순서와 모양이 다르다.문 대표는 "내가 가장 좋아하는 것은 전통매듭이다. 실을 잡으면 손이 기억해서 매듭을 짓는다"고 말했다. 기법 하나하나를 익힌 뒤 작품으로 연결해야 하므로, 짧은 시간에 결과물을 얻으려는 이들에게는 어렵게 느껴질 수 있다. 그는 "내가 가진 재능을 누군가에게 온전히 가르쳐주고 싶다"며 전승에 대한 바람을 드러냈다.먼 곳에서 찾아온 수강생이 한 번에 많이 배우겠다며 일곱 가지 기법을 익혀간 적도 있었다. 그는 세 가지를 충분히 연습하는 편이 낫다고 권했는데, 다음 수업 때 수강생은 앞서 배운 과정이 잘 떠오르지 않는다고 했다. 문 대표가 전통매듭은 끊임없이 연습해야 한다고 강조하는 이유다.한지공예도 꾸준히 이어가는 분야다. 종이를 여러 겹 붙이거나 꼬고 엮어 생활용품을 만드는 공예로, 나무 등의 골격 안팎에 한지를 입혀 함이나 가구를 만드는 방법도 있다. 대전에서 인연을 맺은 손님들은 지금도 문 대표에게 문갑을 주문한다. 인터뷰 당일에도 주문받은 한지 문갑을 작업하고 있었다.공방에는 그동안의 작업을 보여주는 인증패와 수상패도 놓여 있다. 그는 2024년 6월 23일 사단법인 종합문예유성 산하 대한민국명인명장협회에서 한지공예 부문 명장 인증을 받았다. 올해 9월 20일에는 같은 법인 산하 노벨재단의 '대한민국 노벨예술상' 한지공예 대상을 받았다. 민간단체가 수여한 인증과 상으로, 명장 인증은 정부의 대한민국명장 선정과 구분된다. 문 대표는 "한지공예로 만든 문갑을 출품했다. 작품은 주최 측에 기증했다"고 설명했다.예산에서 문 대표의 활동은 작업실 밖으로도 이어진다. 예산공예협회 회원들과 전시에 참여하고, 덕산초·보성초 등 지역 학교에서 공예 수업을 한다. 그는 "아이들은 처음 해보는 것이므로 완성도보다는 이 작업을 정말 좋아하는지를 살핀다"고 설명했다. 가죽의 종류를 묻는 질문에서 동물과 먹거리 이야기까지 번지는 아이들의 호기심도 수업의 일부다.주민 대상 수업은 예산군행복마을지원센터의 지원으로 진행했다. 지난해 가죽공예에 이어 올해는 여러 분야를 경험하는 토털공예로 꾸렸다. 그림이 인쇄된 냅킨을 오려 나무나 천 등에 붙이는 냅킨공예, 작은 구슬을 꿰거나 엮어 장신구를 만드는 비즈공예에 한지·가죽공예를 더했다.문 대표는 "사람마다 좋아하는 것이 다르다. 여러 공예를 경험하면서 본인의 적성을 찾기도 한다"고 전했다.수업에 쓸 수 있는 재료비가 적을 때는 다른 방법을 찾는다. 1인당 7000원으로 수업을 요청받았을 때는 가죽 대신 '걱정인형'을 제안했다. 걱정을 대신 가져간다는 이야기가 전해지는 과테말라의 전통 인형이다. 한 개를 함께 만들고, 집에서도 다시 해볼 수 있도록 재료를 더 챙겨주는 방식으로 구성했다. 그는 "꼭 가죽만 하는 것이 아니므로 주어진 금액에 맞춰 수업을 해줄 수 있다"고 설명했다.그가 생각하는 공예의 가치는 예쁜 물건을 완성하는 데서 그치지 않는다. 초등학생 때부터 비즈공예를 배운 한 수강생이 차츰 작업에 집중하고 자격증까지 취득한 과정을 오래 기억한다. 솜씨는 배워 익힐 수 있고, 만드는 동안 인내심도 기를 수 있다는 생각이다. 문 대표는 "기계로 찍어내는 것이 아니기 때문에 나만의 작품을 만들 수 있다. 창작의 세계에 들어가면 행복을 느낀다"고 말했다.다음 목표는 오랜 시간 손에 익힌 기술을 이웃과 나누는 일이다. 대전의 장애인복지관 등에서 오랫동안 수업했고, 지금도 강의료를 마련하기 어렵다는 요청이 오면 찾아간다.문 대표는 "앞으로 몇 년 더 공방을 운영한 뒤에는 경로당이나 장애인 시설에서 재능기부를 하고 싶다"고 밝혔다.외손녀 곁으로 옮겨온 손길이 이제는 예산 이웃들의 일상으로 조금씩 넓어지고 있다.