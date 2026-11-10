친구가 끓여온 계란말이와 호박죽, 나는 다시 일어섰다

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큰사진보기 ▲부석사 가는길 ⓒ 안혜진 관련사진보기

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"이런 식이면 12월이 돼서야 단풍을 보겠는걸!"

큰사진보기 ▲부석사에서 바라본 풍경 ⓒ 안혜진 관련사진보기

큰사진보기 ▲별사과 나무 ⓒ 안혜진 관련사진보기

"그때는 마음이 완전히 쪼그라들어 있었어. 내가 너무 작아 보였어. 그런데 너희들과 있으면 그냥 예전의 나로 있을 수 있어서 좋아."

"얘들아, 기차 시간 다 됐어!"

큰사진보기 ▲AI로 합성한 단체사진 ⓒ 안혜진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

11월 4일. 단풍이 한창일 거라며 친구들은 영주 부석사를 소풍 장소로 정했다. 평일에, 그것도 이렇게 좋은 계절에 떠날 수 있다니. 우리에게도 이런 날이 오는구나. 온갖 감탄사가 웃음소리와 함께 풍년이었다. 하루를 알뜰살뜰 보내기 위해 신속하게 소풍 전담 TF팀이 꾸려졌다.중학교 2·3학년을 같은 반에서, 고등학교 3년을 같은 학교에서 보낸 40년 지기 친구들. 그 시절 우리는 모범생이었고, 사춘기의 반항심쯤은 사뿐히 뛰어넘던 성실의 아이콘이었다. 대학에 진학하면서 각자의 지역으로 흩어졌고, 오랫동안 연락이 끊겼다.15년이 흐른 어느 날, 우리는 교육청 출장에서 우연히 다시 만났다. 직업의 다양성 따위는 없이 모두 울산으로 돌아와 교사, 강사가 되어 있었다. 우리는 한눈에 서로를 알아보았다. 중학교 2학년 때의 순박한 모습에서 미모 레벨업에 모두 실패한 덕분이었다.그날부터 한 달에 한 번, 토요일 낮 12시에 만나기로 했다. 아이들 키우랴, 학교생활 하랴 다들 정신이 반쯤 나가 있었지만 모임만큼은 빠지지 않았다. 그렇게 15년 동안 같은 식당과 카페를 드나들며 주인장에게 샐러드 서비스까지 받는 단골손님으로 등극했다. 우리에게 그 만남은 힘겨운 일상의 숨구멍이었다.그러다 올해, 학습연구년과 뜻하지 않은 명예퇴직 등의 이유로 한 친구를 제외하고는 모두 평일을 자유롭게 쓸 수 있게 되었다. 우리는 단골 카페를 벗어나 처음으로 소풍을 가기로 했다.철저한 계획파인 수학과 선미가 기차 예매와 일정을 짜고, 운전이 취미인 정은이가 렌터카를 맡았다. 지역 정보에 빠삭한 영선이는 안내를 담당했다. 어디에 내놔도 크게 쓸모가 없는 나는 그저 신나서 따라나섰다. 기차 안에서는 근무 중인 정수에게 "약오르지롱~" 하며 사진 보내는 일도 빼먹지 않았다.세상의 모든 오름을 싫어하는 나에게 친구들은 부석사가 그냥 완만한 길을 걷는 것과 같다고 했다. 그러나 나는 부석사 진입이 시작되기도 전에 숨을 헐떡였다. 무량수전으로 이어지는 108계단을 눈앞에 목격한 순간, 거짓말한 것들은 이리 오라며 더는 못 가겠다고 버텼다. 단짝 정은이는 뒤에서 나를 밀어주며 금방 도착한다는 거짓말을 뻔뻔스럽게 했다.정작 단풍은 기대에 미치지 못했다. 몇 그루를 제외하고는 초록 잎이 훨씬 많았다. 초록과 노랑, 빨강이 그러데이션처럼 뒤섞여 있었다.우리는 몇 장의 사진을 찍고 하산하기로 했다. 다만 대학 시절 읽었던 유홍준 교수의 <나의 문화유산답사기>에 나오는 '무량수전 배흘림기둥에 기대서서'를 기억하고 있던 나는 사진 한 장만큼은 포기할 수 없었다. 배흘림기둥에 기대어 배를 잔뜩 내밀고 브이를 그렸다.내려오는 길에서는 영주의 사과농장에 들러 사과 품평회를 시작했다. 사과 종류라곤 부사와 홍옥밖에 모르던 나는 감홍, 부흥, 시나노 골드 등 처음 듣는 품종에 놀라워했다. 농장 아주머니가 잘라주는 사과 조각을 받아먹다 보니 한 시간이 훌쩍 지나 있었다.산지라 맛있고 가격도 싸다며 우리는 각자 사과 상자를 두 개씩 집어 들었다. 3kg짜리 상자를 양손에 들고 렌터카까지 10분쯤 걸어가는 동안, 멀쩡하던 친구들이 갑자기 곡소리를 내기 시작했다. 어깨가 아프다, 팔 빠지겠다, 디스크가 도진다며 야단법석이었다.무섬마을에 들러 외나무다리도 건넜다. 다들 중심을 잡느라 뒤뚱거렸다. 사과 두 상자에 비명을 지르고 외나무다리에서 기우뚱거리는 동글동글한 뒷모습을 보니 영락없는 50대 아줌마들이었다. 우습기도 하고 귀엽기도 했다.다리를 건넌 우리는 나무 벤치에 쪼르르 앉았다. 늦가을 해가 서서히 기울고 있었다. 친구들의 얼굴을 바라보니 다시 만났던 그날부터 지금까지의 시간이 떠올랐다.우리가 다시 만났을 무렵, 사실 모두 각자의 인생에서 힘겨운 시간을 보내고 있었다. 내 단짝 정은이는 남편의 사업 부도로 모든 것을 잃고 울산으로 돌아왔다. 무너진 가정을 다시 일으키려고 미친 듯이 일했고, 몸과 마음에 병이 난 것도 모른 채 버텼다.중학교 때 우리 반 반장이었던 정은이에게 우리는 "한번 반장은 영원한 반장"이라며 모임 회장을 맡겼다. 어릴 적부터 개그 실력과 리더십이 남달랐던 친구였다. 우리 앞에서 정은이는 여전히 그 시절의 멋진 반장이었다. 언젠가 정은이가 말했다.우리는 말없이 고개를 끄덕였다. 그걸로 된 것이다.중고등학교 시절 압도적인 학업 성적으로 이름을 날리던 정수. 우리는 정수가 앞으로 세상을 훨훨 날아오르리라 확신했다. 그러나 정수는 첫 결혼에 실패했고, 얼마 후 재혼했다. 다른 친구들의 아이들이 고등학교와 대학에 갈 무렵, 정수는 초등학생 남매를 키우며 양육에 사투를 벌이고 있었다.정수는 가끔 힘든 마음을 털어놓으며 눈물을 흘렸다. 우리는 정수가 실컷 울도록 내버려 두었다. 조용히 티슈를 잔뜩 옆에 놓아줄 뿐이었다. 그리고 그 눈물의 무게가 조금이라도 덜어지기를 빌었다. 그 누구도 뒤에서 정수의 인생을 놓고 이런저런 말을 하지 않았다.나 역시 친구들에게 받은 것이 많았다. 정은이는 중학교 2학년 때부터 내 영혼의 단짝이자 언니 같은 존재였다. 똘망하게 생겨서는 늘 넘어지고, 옷 단추를 하나씩 내려 채워 입던 내 옷을 바로잡아 주며 정말 손이 많이 간다고 타박하던 친구였다.극심한 우울증으로 학교를 휴직하고 누워 있던 어느 날, 정은이가 나를 보러 왔다. 시체처럼 누워 있던 나를 본 순간 정은이의 눈가가 벌게졌다. 내 손을 어루만지며 괜찮다, 아무것도 아니라며 한참을 쓰다듬어 주고는 눈물을 훔쳤다.그날 저녁 정은이는 백팩을 메고 다시 왔다. 내가 어릴 적부터 좋아하던 계란말이와 호박죽을 따끈하게 담아 오고, 각종 밑반찬과 미역국까지 끓여 왔다. 그리고 내 손에 수저를 쥐여 주었다.내가 우울증에서 빠져나와 학교에 다시 출근한 뒤에도 정은이는 정기적으로 밑반찬과 김치, 따뜻한 계란말이를 만들어 등에 메고 우리 집에 가져다주었다. 정은이 덕분에 나는 집밥을 먹으며 회복되어 갔다. 그렇게 우리는 때로는 몹시 힘들고, 때로는 잠깐의 무난한 세월을 보내며 서로의 곁에 묵묵히 있어 주었다.누가 더 많이 가졌는지, 누구의 자식이 더 잘되었는지, 누가 더 성공했는지는 우리 모임에서 별다른 힘을 쓰지 못했다. 한때 모든 것을 잃었던 정은이는 우리 앞에서 여전히 반장이었고, 세상을 훨훨 날아오를 것 같던 정수도 우리 앞에서는 마음껏 울 수 있었다.나 역시 아무것도 할 수 없던 시절, 친구가 건네준 수저를 받아 들었다. 열다섯 살의 소녀들은 그렇게 서로의 굴곡진 인생을 지켜보며 나이를 먹었다.선미의 말에 우리는 벤치에서 털고 일어났다. 다시 3kg짜리 사과 상자를 양손에 들자 여기저기서 "아이고야!" 하는 소리가 터져 나왔다. 결국 부석사의 단풍보다 사과 구매가 주가 된 소풍이었다. 돌아오는 기차 안에서도 다음 달에는 어디로 갈지 수다가 이어졌다. 발 빠른 선미는 벌써 열심히 검색을 시작하고 있었다.나는 사진을 정리했다. 네 명이 함께 찍은 사진은 단 한 장뿐이었다. 그나마 부석사에서 가장 빨갛게 물든 단풍나무 아래서 찍은 사진이었다. 그 사진에 오늘 함께하지 못한 정수를 AI로 합성했다. 다섯 명이 나란히 서 있는 사진을 단체 대화방에 올렸다.그렇게 우리는 다시 다섯 명이 되었다. 단풍은 아직 덜 익었지만, 사과는 빨갛게 익어 있었다. 그리고 우리 사이에는 40년 동안 천천히 익어온 다정함이 흐르고 있었다.