GH, 일자리 생태계 구축 성과로 행안부 장관상… 김용진 "기업과 도민 함께 성장"

큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 4월 30일 '산업단지 및 지식산업센터 마스터플랜' 수립을 위한 착수보고회에서 발언하고 있다. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 4월 30일 ‘경기 31 파트너스’를 통해 확보한 시군별 산업 수요 데이터를 바탕으로 마스터플랜 착수보고회를 주재하고 있다. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

경기주택도시공사(GH)가 기업의 발굴과 정착, 성장, 해외 진출, 취약계층 고용을 하나로 연결하는 'GH형 일자리 생태계' 구축 성과를 인정받아 행정안전부 장관상을 받았다. 산업단지 조성 등 물리적 기반 공급에 머물지 않고 금융과 창업, 글로벌 진출, 포용적 고용까지 지원 영역을 넓혀 지역 일자리 창출의 구조를 바꾸려는 김용진 GH 사장의 정책 방향이 성과로 이어졌다는 평가다.GH는 '2026 대한민국 일자리 어워드'에서 공공기관 부문 행정안전부 장관상을 받았다고 9일 밝혔다.이번 어워드에는 전국 94개 지방자치단체와 공공기관이 참여했다. 공적조서 심사와 박람회 현장 전시 심사, 관계 부처 공적 검토 등을 거쳐 지방자치단체 8곳과 공공기관 5곳 등 모두 13개 기관이 최종 수상기관으로 선정됐다.GH는 '공정한 기회·혁신적 성장·포용적 고용을 위한 GH형 일자리 생태계 구축'을 주제로 응모했다. 기업의 성장 단계마다 필요한 지원을 개별 사업으로 제공하는 데 그치지 않고, 산업 수요 발굴에서 기업의 시장 확장과 취약계층 고용까지 연결하는 통합 지원체계를 구축했다는 점이 높은 평가를 받았다.GH가 제시한 일자리 생태계는 '발굴→정착→성장→확장→포용'의 5단계로 구성된다.먼저 기업이 필요로 하는 산업 기반을 마련하기 위해 '경기 31 파트너스'를 가동했다. 경기도 31개 시군의 산업 수요와 규제, 현안을 조사하고 이를 산업단지와 지식산업센터 공급계획에 반영하는 방식이다. 공급자 중심의 개발에서 벗어나 지역별 산업 특성과 기업 수요를 개발계획에 반영하겠다는 취지다.기업 정착을 위해서는 공공지식산업센터 브랜드 'GH biz&'을 도입했다. 아울러 6개 지구에서 총 3조 6,202억 원 규모의 신규 산업단지 개발을 추진해 중소·벤처기업이 안정적으로 입주할 수 있는 기반을 마련하고 있다.기업의 성장 단계에서는 금융과 창업 지원을 결합했다. 300억 원 규모의 상생펀드를 조성해 37개 기업의 금융 부담을 덜었으며, 청년창업 공모전으로 발굴한 30개 팀에는 창업특화주택과 공유오피스, 성장 프로그램을 연계했다. 기업이 공간을 확보하는 데서 나아가 자금과 사업 역량을 갖추고 시장에 안착할 수 있도록 지원 범위를 넓힌 것이다.기업의 성장 이후 단계인 글로벌 시장 진출도 지원한다. 'GH 베이스캠프'를 통해 유망 스타트업의 해외 기업설명(IR)과 글로벌 진출을 돕고 있다. 지역에서 발굴하고 성장시킨 기업이 국내 시장에 머물지 않고 해외 시장으로 활동 영역을 넓힐 수 있도록 지원하는 것이다.일자리 생태계의 마지막 단계로는 포용적 고용을 제시했다. 장애인 맞춤형 직무를 개발하고 중증장애인 재택근무 인턴십을 운영해 2023년부터 2026년까지 취업 취약계층 92명을 채용했다. 기업 지원을 통한 간접적인 일자리 창출뿐 아니라 공공기관이 직접 고용 기회를 확대하는 역할도 수행한 셈이다.이번 수상은 GH의 역할을 주거와 산업단지 등 개발사업 중심에서 지역경제와 일자리 생태계를 뒷받침하는 공공 플랫폼으로 확장하려는 정책 방향을 보여준다. 특히 산업단지 공급만으로 양질의 일자리가 자동으로 만들어지는 것은 아니라는 점에서 금융·창업·해외 진출·고용을 연결한 접근은 의미가 있다.김용진 GH 사장은 "이번 수상은 수요 발굴부터 정착, 성장, 확장, 포용까지 기업 성장의 전 과정을 촘촘히 연결해 양질의 일자리를 만들어온 값진 성과"라며 "앞으로도 산업 인프라와 금융·창업·글로벌 지원 역량을 결집해 기업과 도민이 함께 성장하는 지속 가능한 일자리 생태계를 넓혀가겠다"고 밝혔다.