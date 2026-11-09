이웃의 삶 기록한 제4회 예산마을영화제

마을 사람들의 일상과 기억이 다시 영화가 돼 이웃을 만난다. 올해 네 번째를 맞는 '예산마을영화제'가 11월 13일 충남 예산군 신암면 예산중앙농협 신암지점과 12월 17일 고덕면 상몽2리 마을회관에서 펼쳐진다. 상영은 두 곳 모두 오전 10시에 시작한다.
예산마을영화제작단(대표 정기정)이 주최·주관하는 이번 영화제는 멜론 재배 농민들과 상몽2리 주민들을 주인공으로 한 다큐멘터리 세 편을 선보인다. 13일에는 <K멜론 예가공선회>를, 12월 17일에는 <호음실 이야기-정귀희 할머니 공덕>과 <살아가는 이야기-고덕면 상몽2리>를 상영한다.
영화제는 자신이 뿌리내리고 살아가는 마을을 주민의 시선으로 기록하자는 뜻에서 2023년 첫발을 뗐다. 농촌과 학교, 지역 인물과 역사를 담아온 작업은 지난해 주민들의 농사와 음악 활동, 학생들이 찾아간 오래된 가게의 이야기로 이어졌다.
올해도 평범한 이웃들의 삶에서 지역의 이야기를 길어 올린다. 화면에 담긴 이웃의 얼굴을 함께 바라보며, 익숙해서 지나쳤던 일상의 가치를 나누자는 취지다.
첫 상영작 <K멜론 예가공선회>는 멜론 공동선별회 농민들이 재배 과정에서 정보를 나누고 서로의 농사를 살피는 모습을 따라간다. 영화는 회원 농가를 돌며 재배 기술을 알려주는 리더를 따라간다. 농가마다 마주하는 문제를 함께 들여다보고, 더 나은 재배 방법을 찾아가는 과정을 카메라에 담았다. 영화가 비추는 것은 멜론의 생장만이 아니다. 작물을 키우는 지식과 경험이 농가 사이를 오가며 공동체를 이루는 모습이다.
정 대표는 "리더가 계속 회원 농가들을 돌면서 재배 기술 측면을 컨설팅해주는 부분들을 추적했다"고 설명했다. 한 농가의 경험이 이웃의 농사에 보탬이 되는 현장을 만날 수 있다. 함께 농사짓는다는 말의 의미를 일상의 협업 속에서 되묻는다.
<호음실 이야기-정귀희 할머니 공덕>은 자녀를 잃은 아픔을 안고 살았던 한 할머니가 고갯길을 오가는 사람들을 위해 베푼 나눔을 되짚는다. 할머니는 공덕을 쌓으라는 스님의 말을 듣고 면천장과 예산장을 잇는 길목에 날마다 물 항아리를 놓았다고 한다.
여름에는 길손들이 물로 목을 축이고, 겨울에는 함께 내놓은 숯불에 손을 녹였다. 제작진은 후손들의 증언과 할머니를 직접 기억하는 주민들의 구술을 모았다. 이를 바탕으로 만든 동화를 내레이션으로 풀고 인터뷰를 엮었으며, 향천사 풍경과 합덕성당도 담았다. 한 사람의 슬픔이 이웃을 향한 보살핌으로 이어진 사연을 마을의 기억 속에서 다시 불러낸다. 길손에게 건넨 물과 온기는 할머니를 기억하는 이들의 목소리로 전해진다.
<살아가는 이야기-고덕면 상몽2리>는 마을 어르신 여덟 명이 풀어놓는 저마다의 삶에 귀를 기울인다. 제작진은 이장의 추천을 받아 오랜 세월 마을에서 살아온 주민들을 만나 인터뷰했다.
제작진은 어르신들의 기억을 듣고, 어르신들이 간직해온 사진도 함께 살폈다. 평생 잊지 못하는 장소가 있는 경우 그곳을 찾아 구술을 듣는 방식으로 기록을 쌓았다. 마을의 유래를 일괄적으로 설명하기보다 그 안에서 살아온 사람들의 생애를 따라가는 작품이다.
같은 마을에서도 서로 다른 시간을 건너온 여덟 사람의 이야기가 포개진다. 익숙한 이웃의 얼굴 너머, 미처 알지 못했던 삶의 자취를 돌아보는 시간이 될 것으로 보인다. 개인의 기억이 모여 오늘의 마을을 이해하는 기록으로 남는다.
첫 두 해에는 자체 제작 영화와 초청작을 함께 선보였지만, 지난해부터는 주민들의 삶을 담은 작품을 중심으로 상영을 이어가고 있다. 올해 영화제는 예산참여자치연대와 예산군행복마을지원센터가 후원한다.
정 대표는 "예산에도 영화제가 있었으면 좋겠다는 바람으로 시작했다"며 "언젠가는 우리 지역 주민들의 관심 속에서 모양을 갖춘 영화제가 지속적으로 이어졌으면 좋겠다"고 말했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.