"말없이 세상 바꾼 이들의 영화... '원덕기'는 현재진행형"

큰사진보기 ▲영화 <내 이름은 원덕기>(감독 소중한) 특별상영회가 7일 오후 서울 마포구 인디스페이스에서 열렸다. ⓒ 정교진 관련사진보기

"뒤에서 말없이, 얼굴 없이, 이름 없이 세상을 바꿔 나간 사람들을 기록으로 남겨줘서 감사합니다." - 박미숙(고 홍정기 일병 어머니)씨

"결국 촛불이, 응원봉이 원덕기가 아니었나 생각이 들었습니다. '원덕기'는 진행형인 것 같습니다." - 문종택(세월호 참사 희생자 고 문지성 학생 아버지)씨

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군대에서 아들을 잃고, 참사로 딸을 잃은 유족들이 다큐멘터리 영화 <내 이름은 원덕기>(감독 소중한, 오마이뉴스 기자)를 본 뒤 남긴 말이다. <내 이름은 원덕기>는 5·18민주화운동 당시 광주에 머무른 팀 원버그(Tim Warnberg·한국 이름 원덕기·1993년 타계)를 조명한 영화로, 지난 7일 서울 마포구 인디스페이스에서 특별 상영됐다.이날 상영회에는 세월호 참사 유족, 군 사망 유족들과 함께 2021년 미얀마 군부 쿠데타 당시 한국에서 현지 소식을 전하는 등 저항 활동을 이어간 미얀마·한국인 부부도 참석했다. 뿐만 아니라 박은정 조국혁신당 의원, 서지현 전 검사, 홍성규 진보당 대변인, 문정은 전 정의당 부대표 등과 지난 5월 영화 제작을 위한 펀딩에 참여한 후원자까지 상영회를 찾아 객석을 가득 메웠다.감독을 맡은 소중한 <오마이뉴스> 기자는 이날 다큐 상영에 앞서 "개인적으로 특별한 분들이 이 자리에 와 계신다"며 "취재하며 관계를 맺은 분들이 너무나 감사하게 이 영화에 힘을 보태주시기 위해 자리해주셨다"고 말했다.세월호 참사를 다룬 다큐멘터리 영화 <바람의 세월>(2024년 개봉) 감독이기도 한 문종택씨는 "다큐 출연진들이 각자 '원덕기'를 호명하는 모습이 가장 기억에 남았다"며 "광화문 광장의 '촛불', 여의도의 '빛의 혁명'을 떠올렸다. 시대의 배경만 달랐지 그분들 모두가 '원덕기'가 아니었나 싶다"고 말했다. 이어 "이제껏 한 사람의 소중한 기록들이 모여 역사의 전환점이 됐다는 점에서, 원덕기는 진행형이다"며 "앞으로의 원덕기는 어떨지에 대한 고민도 들었다"고 덧붙였다.여러 군 사망 유족들과 객석을 채운 박미숙씨는 "뉴스만 보면 리더인 사람들이 사회를 움직이는 것 같지만 사실은 뒤에서 묵묵히 이 사회를 바꿔 나가는 사람들이 있다"며 "우리도 그런 마음으로 거리에 나가고 있기 때문에 그 부분을 조명해 줘서 감명 깊었다"고 말했다. 또 "묻힐 뻔한 이야기를 찾아 기록으로 남긴 이 영화를 보면서, 누군가가 한 일은 결국 누군가의 눈으로 찾게 되는구나 싶어서 위안이 됐다"고 말했다.미얀마에서 온 녜인 따진씨는 "요즘처럼 혐오와 배척이 만연한 시대에 외국인인 내가 한국 근현대사와 관련한 이야기를 공개적으로 꺼내는 일은 조심스럽다. 그럼에도 오늘 본 영화에 대한 감상만큼은 꼭 남기고 싶다"며 "나 역시 한국을 제2의 고향으로 여기며 살아가는 외국인이기에 광주를 '나의 마을'로 여겼던 원덕기의 마음에 더욱 깊이 공감할 수 있었다"고 말했다.그러면서 "광주의 이야기가 세상에 알려지고 공론화되었듯, 우리나라 미얀마에도 하루빨리 평화가 찾아오기를 바란다"며 "독재와 억압에 맞서 싸우는 모든 사람은 우리의 동지이자 형제다. 인간의 존엄과 연대, 그리고 보편적 가치를 위해 희생한 이들을 추모하며, 온 누리 방방곡곡에 평화가 찾아오기를 바란다"고 강조했다.녜인 따진씨의 남편인 최진배씨도 "미얀마와 관련된 다큐멘터리(임대청 감독의 <지금, 녜인>) 때문에 최근 광주에 자주 방문했다"면서 "(광주에) 내적 친밀감이 있었음에도 몰랐던 이야기들을 이번 기회에 알게 돼서 좋았다"고 말했다.광주 출신 직장인 김성숙(54)씨는 "1990년대까지만 해도 5·18 묘역에 참배를 갈 수도 없는 분위기였다. 또 대학생 시절 대학신문 기자로서 5·18 피해자분들을 인터뷰하며 5·18이 광주 시민 공통이 겪는 집단 트라우마라는 것을 인지하게 됐다"며 "이 트라우마를 어떻게 치유하면 좋을까 많이 고민했는데 이 영화 주인공처럼 외부에서 5·18을 이야기해 주는 것이 큰 도움이 될 수 있겠구나 생각하게 됐다. 광주 시민들에게 많은 위로가 될 것 같다"고 강조했다.박은정 의원은 상영회 직후 SNS에 "80년 그리고 광주, 목숨 걸고 신군부의 만행을 고발했던 벽안의 의인 원덕기(팀 원버그) 선생의 당시 증언 영상을 새롭게 발굴한 다큐 '내 이름은 원덕기' 상영회에 다녀왔다"며 "우리는 46년 전, 어쩌면 수많은 원덕기들에게 빚을 지고 이 시대를 살아가고 있을지 모른다"고 썼다.서지현 전 검사도 "사랑, 정의감, 용기 그 어떤 단어로도 설명하기 어려운 그(팀 원버그)의 뜨거운 마음이, 수십 년의 시간을 건너 지금도 전해지는 것만 같아 가슴이 쿵쾅거렸다"며 "그가 남긴 것은 단지 용기 있는 행동만이 아니라, 인간이 인간에게 보여줄 수 있는 가장 깊은 사랑이었을 것"이라고 소감을 밝혔다.팀 원버그는 5·18 당시 광주 시민들 곁에 남아 부상자들을 돕고, 계엄군으로부터 시민들을 보호한 인물이다. 그는 영화 <택시운전사>의 주인공인 독일 공영방송 ARD 기자 고 위르겐 힌츠페터(2016년 타계)의 카메라 앞에 서는 등 외신 기자들의 인터뷰에 응하고 통역을 맡으며 광주의 참상을 알렸다.제작진은 <내 이름은 원덕기> 제작을 위해 지난 5월 펀딩을 진행했고, 800여 명의 시민이 약 4200만 원을 후원했다. 후원자들을 주요 대상으로 한 특별상영회가 지난달 23일 서울 인디스페이스에서 처음 열렸고, 이어 지난달 30일과 31일 전남광주 전일빌딩 등에서 진행됐다.오는 14일에는 광주극장에서 상영회를 진행할 예정이다. 팀 원버그의 누나이자 영화에 출연한 록산 원버그 윌슨(Roxanne Warnberg Wilson)씨와 팀과 함께 5·18 당시 광주에 머물며 참상을 목격한 데이비드 돌린저(David Dolinger)씨도 14일(광주) 상영회에 참석한다.