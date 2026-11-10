47대 1을 뚫고 국중박 뮷즈를 만들었습니다

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큰사진보기 ▲국립중앙박물관 뮷즈 매장에 걸린 2026 뮷즈 정기공모 안내 ⓒ 정누리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국립중앙박물관 뮷즈 매장 입구 ⓒ 정누리 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립중앙박물관 뮷즈 매장에 진열된 금동당간용두 연필 ⓒ 정누리 관련사진보기

큰사진보기 ▲대학생들을 대상으로 한 유물 굿즈 강연 ⓒ 정누리 관련사진보기

큰사진보기 ▲원데이클래스에서 학생들이 색을 입힌 작품과 재료 ⓒ 정누리 관련사진보기

"나의 이 빛깔과 향기에 알맞는 누가 나의 이름을 불러다오. 너는 나에게 나는 너에게 잊혀지지 않는 하나의 눈짓이 되고 싶다."

김춘수의 시 '꽃'은 어디다 갖다 놔도 내 맘 같다. 누가 이름을 불러 주어야 비로소 꽃이 된다는 그 시처럼 내가 다니는 회사의 상황도 똑같았다. 박물관 혹은 공공기관에 문화유산 복제품을 납품하고 있지만 아무리 잘 만들어도 찾아주는 사람이 없으면 제품은 창고 안의 잡동사니일 뿐이다.중국 제조업에 밀려 조형물 일거리가 줄어든 지는 오래였다. "해외 단가 도저히 못 따라가. 우리 회사 가격만 얘기하면 바로 고개부터 젓는 걸." 사장님이 전화로 지인에게 털어놓는 말을 엿들었다.. 비단 우리 회사만 이런 것은 아니었다. 국내 공예나 조형물 회사는 누구나 이런 위기를 진작에 맞닥뜨리고 있었다.이런 상황에서 국립중앙박물관(국중박)의 뮷즈(MU:DS)가 성행한 것이 내 마음에 오랫동안 머물렀다. 케이팝 데몬 헌터스가 공개되고 난 즈음이었을까. 애니메이션에 나오는 까치와 호랑이 캐릭터, 그리고 갓이 유행하면서 외국인들에게 한국의 문화유산에 대한 관심이 높아졌다.나라 안팎에서 어마어마한 고객들이 몰리니 국립중앙박물관에서도 유물을 굿즈로 만드는 시도를 계속해서 크게 키웠다. 덕분에 1년에 2번 개인이든 기업이든 누구나 유물을 디자인한 상품을 응모할 수 있었다. 우리도 할 수 있지 않을까?뮷즈(MU:DS)가 무엇인지 설명하려면 긴 시간이 필요했다. 그냥 "되는지만 봐 주세요"라며 서너 가지 아이디어 기획서를 사장님에게 들이밀었다. 다 쉽게 된다고 할 줄 알았는데 사장님은 매의 눈으로 이것저것 현실적으로 양산화가 불가능한 제품들을 쳐낸다. 디자인만 할 줄 알았지, 그 뒤의 영역은 내 것이 아니었는데 처음으로 '내가 상품을 만든다면'이라는 맘으로 기획서를 작성해갔다.2026년 3월, 우리 회사 이름으로 제출한 기획서는 총 4가지였다. 금동당간용두를 활용한 연필, 사인참사검을 별처럼 박은 휴대폰 케이스, 굽다리잔 열쇠고리, 기린흉배 티코스터.국립박물관문화재단에서 연락이 왔다. 연필이 1차에 뽑혔다. 시제품을 보내달라고 한다. 급한 대로 3D프린팅한 레진에 금색 칠을 하고 연필에 꽂아 보냈다. 잊어버리고 있을 때 즈음 다시 연락이 왔다. 우리 시제품이 최종 통과했다고 한다. 계약서를 보내주겠다고 한다.뭐지? 우리가 국립중앙박물관 뮷즈에 들어갈 수 있다고? 꿈일까? 얼결에 찾아온 희소식에 어안이 벙벙했다. 이후 정보공개시스템을 통해 문의를 했더니 그해 상반기 응모작은 3299종이었다. 47대 1을 뚫은 셈이다. 단순한 행운은 아니었다. 공예인들이 30년 넘게 쌓아온 회사 이력, 만 원 정도의 가벼운 가격, 이미 연필을 기념품으로 팔아 본 경험 등등이 맞아떨어진 듯했다.사장님께는 "그냥 만들 수 있는지만 봐 달라"고 대강 말하고 시작한 일이었다. 이제는 정말 계약을 하고 한 번도 안 해본 기념품 양산화를 해야 했기 때문에 사장님께 하나하나 설명을 해야 한다. 무언가에 당선이 되었다고 하니 좋아하기는 하시는데, 반응이 썩 뜨겁지만은 않다.섭섭하기만 할 일은 아니었다. 사장님은 몇백만 원, 몇천만 원짜리 업체 납품만 해 오셨다. 그런 분에게 수수료 30~35%를 떼고 만 원, 이만 원짜리를 팔자고 하니 이해가 안 될 법도 했다. 실제로 공모전에 당선되었다고 탄탄대로가 열리는 것은 아니다. 공모전에 당선된 업체들은 이윤을 남기는 안에서 상품 패키징부터 양산화까지 모두 소화해내야 한다.과거 나도 케데헌 이후에 국립중앙박물관에 들어가서 쇼핑을 좀 해보려고 했더니 뭐만 하면 품절이기에 불평한 적이 있었다. 하지만 소상공인의 입장에서 판매를 해보니 챙겨야 할 것이 한둘이 아니었다. 3D프린팅으로 뽑은 용머리의 브릿지를 하나하나 손으로 떼낸다. 손가락만 한 용머리 조각에 색을 입힌다. 하나하나 PVC 비닐로 만든 포장지에 넣고 판매용 바코드를 붙인다. 뾰족한 용머리를 몇백 개씩 연필에 끼우다 보니 목장갑을 꼈는데도 물집이 잡힌다.저마다 할 일이 있는 직원들을 붙잡고 하루 종일 연필을 만든다. 이윤도 크게 남지 않는 연필을 포장하자고 다들 붙잡고 있으려니 왠지 괜히 일을 벌인 것 같아 땀이 삐질 흐른다. 하지만 난 며칠 지나지 않아 어깨를 당당히 펼 수 있었다.사장님이 MU:DS 온라인숍에 들어가보더니 우리 상품에 달린 리뷰를 보고 함박웃음을 짓는다. 연필로 판 건데 비녀로 쓰는 사람들이 있다며, 이걸 활용해서 비녀로 새로 굿즈를 만들어보면 어떻겠냐고 한다. 친구랑 직접 다녀온 국중박 1층 매장 사진을 보여드렸다. 사람들이 우리 제품을 만지고 써본다. B2B만 하던 때는 누구의 하청업체, 누군가의 뒤에 있는 사람으로 머물러 있어야 했지만 이제는 당당히 우리 회사 로고가 박힌 상품을 판다.고객들과 연결된 기분은 새로운 항로를 찾은 콜럼버스의 마음과도 비슷한 것이었다. 국중박의 파워는 대단했다. 우리 회사 것이 아니더라도 여러 메인 상품들이 매번 뉴스에 나오고, 내가 자주 들락날락하는 커뮤니티에도 2026년 뮷즈 상반기 기념품 모음집이라며 누가 편집해놓은 게시물이 인기 게시글로 올라와 있다. 아쉽게도 우리 연필은 그 품목에 소개 되어 있지 않았지만, 그럼에도 불구하고 우리는 매주 백 자루씩 연필을 만드느라 바빴다. 그리고 이것은 시작에 불과했다.내게 개인 DM이 왔다. #국중박이라는 해시태그를 타고 온 대학교 사업단이었다. 뮷즈와 비슷한 공모전을 하는 부산의 모 대학교에서 기념품 제작자를 찾고 있다. 어떤 상품이 실제로 양산화까지 이어지는지 노하우와 함께 원데이 실습 클래스를 열어줄 수 있는지 의뢰했다.이전까지의 나라면 '내가 전문가도 아닌데'라며 손사래를 쳤겠지만, 이왕 이렇게 된 것 어디까지 가나 보자 하는 맘으로 승낙했다. 사장님의 허락을 받고 새벽 2시에 출발하여 부산에 도착한다. 3D프린팅으로 미리 출력한 용머리와 남들이 모두 좋아하는 반가사유상 피규어 등을 수십 개 들고 갔다. 물감과 붓도 함께.왜 그렇게까지 걱정했나 싶을 만큼 수강생들이 스스로 유물을 들여다보고 독자적으로 디자인해서 채색한다. 누군가는 연꽃처럼 그라데이션을, 누군가는 검은색 바탕에 금박처럼 칠을 한다. 기분이 묘했다. 수강생들이 우리가 생각지 못한 빛깔로 유물을 새로 빚어내고 있다.통일신라 때 절의 문 앞에서 액운을 물리치는 역할을 했던 유물이, 흙에 묻혀 있던 그 옛 유물이 이제 새로운 모습으로 다시 태어나고 있다. "너무 재밌었어요." 수업이 끝난 뒤 짐을 정리하고 있는 내게 여럿이 와서 꼭 인사를 하고 가신다. 마무리 시간에 자기가 어떤 의미로 이 유물을 색칠했는지 이야기 하는 그 빛나는 눈들을 잊을 수 없다.가라앉아 있던 회사에도 새 바람이 불었다. 사장님은 매일 새로운 시제품들을 만들어낸다. 어릴 적 팽이가 갖고 싶어 직접 나무를 깎다가 이 일을 시작하게 됐다던 어린 시절의 모습이 왠지 상상이 간다. 펀딩도 시작했다. 레진이 아닌 금, 은, 동으로 용머리 연필을 만들어보는 프로젝트였다.'뮷즈 공모전 선정작'이라는 타이틀은 굉장했다. 사람들은 우리 회사는 몰라도 그 타이틀을 보고는 우리에게 후원했다. 천만 원이 넘는 금액이 모였다. 135명에게 하나하나 기념품을 포장해서 보냈다. 가볍게 시작했던 연필 한 자루는 우리를 상상할 수 없는 곳까지 데려다주었다.펀딩 기획서 마지막에 쓴 말이 있었다. '진열장 안에만 있는 유물을 밖으로 꺼내는 프로젝트입니다.' 우리는 흙 속에 파묻혀있던 금동당간용두를 파내는 데 성공했다. 하지만 그것보다 더 큰 것은, 가만히 앉아서 침체되고만 있던 우리 회사가 새로운 세계로 나왔다는 것이었다.난 김춘수의 꽃이라는 시가 단순히 내 상황을 설명하는 글이라고 생각했다. 허나 올해 일어난 일들을 겪은 뒤 돌이켜보면, 이것은 흙에 파묻혀있던 문화유산들이 하는 말처럼 들리기도 한다. 금동당간용두 연필캡이 끼워진 연필을 비녀처럼 꽂고, 미니 반가사유상 피규어의 미소를 보며 긴장을 푸는 학생들. 어찌 보면 이러한 우리 문화유산 굿즈들이 흥행하고 있는 순간, 이를 가장 반기고 있는 것은 천 년의 기다림을 지나 사람들의 손을 타고 있는 문화유산 그 자체인지도 모른다.