주말이면 무너지는 생활습관, 자책하지 마요

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"이론도 다 알고, 방법도 다 아는데 주말이면 어김없이 내려놔요."

큰사진보기 ▲'내가 못 참아서'라고 생각하기 쉽지만. Chinese dinner ⓒ alexandwich on Unsplash 관련사진보기

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"그럼 장모님 댁에서 자고, 다음 날 아침에 같이 먹을까?"

덧붙이는 글 | 이 글은 향후 필자의 책 등 다른 창작물에 활용될 수 있습니다. . 본문에 나오는 '전부 아니면 전무(all-or-nothing)' 사고는 정신의학자 아론 벡이 인지 왜곡의 하나로 설명한 '이분법적 사고'를 가리킵니다

간호사로 9년을 일했고, 지금은 30~40대 여성들의 생활습관을 코칭하고 있습니다. 일주일에 한 번 목요일 저녁, 함께 습관을 만들어가는 사람들과 메신저로 짧은 강의를 나누는데요. 위의 말은 지난주 강의에서 받은 질문입니다.비슷한 고민을 수도 없이 들어왔습니다. 평일엔 그럭저럭 잘 지키다가도 주말이면 배달 앱을 열고, 점심 무렵에야 눈을 떠버리고, 일요일 밤이면 이번 주도 망했다며 스스로를 다그치는 패턴이요.그날 강의 직전에는 한 회원이 요즘 다시 무너지고 있다는 이야기를 솔직하게 꺼내주셨습니다. 한때 매일 기록을 올리던 분이었어요. 본인 말대로 잠이 부족했고, 스트레스와 눌러둔 감정이 쌓여 있었어요. 이럴 때 우리는 '내가 못 참아서'라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 실제로는 부족한 수면, 쌓인 스트레스, 억눌린 감정, 호르몬 같은 것들이 한꺼번에 작용하는 경우가 많아요.사실 아는 걸 그대로 다 실천할 수 있다면 그건 로봇이지 사람이 아니겠죠. 저 역시 마음대로 안 되는 일이 많아요. 바로 지난주에도 그랬어요.올해만 남편과 7개월을 떨어져 지냈습니다. 그런데 다음 주에 남편이 또 베트남으로 출장을 갑니다. 하필 그곳에서 생일을 보내게 되었죠.서운해하신 친정 부모님은 떠나기 전에 밥 한 끼 같이 먹자고 하셨습니다. 그런데 하필 그 주말, 저는 야근이 잡혔고요. 고정 휴무까지 바꿔 출근하는 날인데, 몇 시에 퇴근할지도 알 수 없었습니다.못 간다고 하자니 부모님이 서운해하실 것 같고, 일찍 나오자니 회사 눈치가 보였어요.어떻게든 저녁 시간을 맞춰보려 머리를 굴릴수록 스트레스가 차올랐습니다. 제 뜻대로 할 수 없는 상황이 짜증스러웠습니다. 그때 남편이 말했어요.아, 이렇게도 생각할 수 있구나. 저는 '그날 저녁을 먹을 수 있느냐 없느냐', '그때까지 퇴근할 수 있느냐 없느냐'만 붙들고 있었습니다. 그 와중에 남편은 '다음 날 아침'이라는 새로운 선택지를 꺼내 놓았고요. 생각해 보면 제가 원한 건 그날 저녁밥이 아니었습니다. 남편이 떠나기 전, 부모님과 함께 식사하는 것이었으니까요.주말 식습관도 이렇게 볼 수 있지 않을까요? 우리는 흔히 '평일처럼 잘 지키기'와 '다 내려놓기', 두 가지 선택지만 놓고 주말의 나를 평가합니다. 심리학에서는 이런 사고를 '전부 아니면 전무(all-or-nothing)' 사고라고 부릅니다. 조금만 어긋나도 곧바로 실패로 분류해 버리는 것이죠.일정도 리듬도 다른 주말에 평일과 똑같은 방법만 적용하려 하면, 어긋나는 게 오히려 당연합니다. 그런데 그 사실을 알아차리지 못한 채, 어긋날 때마다 '또 못 지켰다'는 생각이 쌓여 버리죠. 제가 원한 게 저녁밥이 아니라 '함께하는 식사'였던 것처럼, 주말에 우리가 원하는 것도 평일 식단 그대로는 아닐지 몰라요. 내 몸을 챙기는 흐름이 끊기지 않게 하는 것. 그게 진짜 목표 아닐까요?그래서 이번 주말에는 '평일처럼 해야지' 대신 '주말의 내가 할 수 있는 건 뭘까'를 생각해 보자고 했습니다. 기준을 평일이 아니라 지난 주말의 나에게 두면, 보이지 않던 방법이 보이기 시작해요. 저는 새로운 걸 시도할 때 큰 결심부터 하지 않습니다. 대신 아주 가볍게 시작합니다.두 끼를 모두 배달 음식으로 먹는다면, 한 끼에 방울토마토와 달걀 하나만 곁들이는 식이죠. 오후 1시에 일어난다면, 12시 반에 알람을 맞춰 30분만 당겨보고요. 디저트를 꼭 먹는다면, 그 전에 물 한 잔만 마십니다. 거창하지 않아요. 하지만 이런 작은 빗금 하나가 '다 내려놓은 주말'과 '흐름이 이어진 주말'을 가르거든요.'나는 왜 알면서도 못 하지?' 하고 스스로를 다그치고 싶어질 때일수록, 필요한 건 자책 없는 시선입니다. 반성은 할 수 있어요. 하지만 자책은 좋은 에너지를 주지 않습니다.그날 무너지고 있다던 회원에게도 같은 말을 전했습니다. 매일 기록을 올리던 예전의 안정된 흐름이 아니어도 괜찮다고요. 많이 먹었던 그날보다 오늘 조금 더 조절했다면, 그걸로 스스로를 칭찬해 주면 된다고요.이렇게 말하는 저도 안 되는 게 너무 많습니다. 그러니 이번 주말도 완벽하게 말고, 지난 주말보다 조금만 덜 무너지게. 그거면 충분해요.