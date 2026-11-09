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교육

26.11.09 17:32최종 업데이트 26.11.09 17:32

윤희신 태안군수 "수험생 여러분 응원합니다"

2027학년도 대입 수능 응원 메시지 전달... "인내와 열정으로 걸어온 태안의 자랑"

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윤희신 태안군수가 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 관내 수험생들에게 응원의 메시지를 전했다.
윤희신 태안군수가 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 관내 수험생들에게 응원의 메시지를 전했다. ⓒ 태안신문

2027학년도 대학수학능력시험이 열흘 앞으로 다가온 가운데 윤희신 태안군수가 <태안신문>을 통해 수험생과 학부모, 교직원들에게 따뜻한 격려와 응원의 메시지를 전해왔다.

윤희신 군수는 응원 메시지에서 "결실의 계절 11월, 그동안 흘린 땀방울과 치열했던 시간들이 하나의 큰 매듭을 짓는 2027학년도 대학수학능력시험이 코앞으로 다가왔다"면서 "불확실한 미래 앞에서 때로는 지치고 불안한 순간도 있었겠지만 포기하지 않고 묵묵히 이 자리까지 걸어왔다. 그 인내와 열정만으로도 여러분은 이미 충분히 훌륭하며, 우리 태안의 커다란 자랑"이라고 힘을 북돋웠다.

그러면서 "시험 당일에는 긴장감보다 그동안 쌓아온 자신의 노력과 시간을 믿고 차분한 마음으로 임한다면 준비해 온 기량을 유감없이 발휘할 수 있을 것"이라고 당부했다.

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아울러 "수험생들이 오롯이 학업에 전념할 수 있도록 보이지 않는 곳에서 밤낮으로 헌신해 오신 학부모님들과 열정으로 길을 밝혀주신 선생님들께도 깊은 존경과 감사의 인사를 올린다"고 감사의 뜻을 전했다.

끝으로 윤 군수는 "수능은 인생이라는 긴 여정 속에서 거쳐 가는 하나의 소중한 이정표일 뿐, 여러분이 지닌 무한한 가능성을 전부 규정하지는 못한다"면서 "태안의 푸른 바다처럼 넓고 깊은 여러분의 꿈이 힘차게 뻗어나갈 수 있도록 태안군은 늘 여러분의 든든한 버팀목이 되겠다"고 말했다.

다음은 메시지 전문이다.

꿈을 향해 쉼 없이 달려온 태안의 자랑스러운 수험생 여러분! 여러분의 빛나는 내일을 6만 군민과 함께 진심으로 응원합니다.

결실의 계절 11월, 그동안 흘린 땀방울과 치열했던 시간들이 하나의 큰 매듭을 짓는 2027학년도 대학수학능력시험이 코앞으로 다가왔습니다.

이른 새벽 찬 공기를 가르며 등굣길에 오르고, 늦은 밤까지 책장과 씨름하며 스스로의 한계를 넘어온 수험생 여러분, 참으로 고생 많으셨습니다.

불확실한 미래 앞에서 때로는 지치고 불안한 순간도 있었겠지만, 여러분은 포기하지 않고 묵묵히 이 자리까지 걸어왔습니다. 그 인내와 열정만으로도 여러분은 이미 충분히 훌륭하며, 우리 태안의 커다란 자랑입니다.

시험 당일에는 긴장감보다 그동안 쌓아온 자신의 노력과 시간을 믿으시기 바랍니다. 차분한 마음으로 임한다면, 준비해 온 기량을 유감없이 발휘할 수 있을 것입니다.

더불어, 수험생들이 오롯이 학업에 전념할 수 있도록 보이지 않는 곳에서 밤낮으로 헌신해 오신 학부모님들과 열정으로 길을 밝혀주신 선생님들께도 깊은 존경과 감사의 인사를 올립니다.

수능은 인생이라는 긴 여정 속에서 거쳐 가는 하나의 소중한 이정표일 뿐, 여러분이 지닌 무한한 가능성을 전부 규정하지는 못합니다. 태안의 푸른 바다처럼 넓고 깊은 여러분의 꿈이 힘차게 뻗어나갈 수 있도록, 태안군은 늘 여러분의 든든한 버팀목이 되겠습니다.

수험생 여러분 모두 마지막까지 건강 관리에 유의하시고, 후회 없는 결실을 거두시기를 6만 태안군민과 함께 한마음으로 기원합니다. 힘내십시오!

태안군수 윤 희 신

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.


#윤희신#수능#태안#수험생#응원

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