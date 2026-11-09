화섬식품노조 쿠팡지회 "노동3권 침해하는 독소조항 철회하라"

큰사진보기 ▲전국화학섬유식품산업노동조합 수도권지부와 쿠팡지회가 9일 오전 서울 광진구 쿠팡 본사 앞에서 임단투 승리 결의대회를 열었다. ⓒ 화섬식품노조 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박영준 화섬식품노조 수도권지부장이 9일 열린 '쿠팡지회 임단투 승리 결의대회'에서 발언하고 있다. ⓒ 화섬식품노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲정동헌 공공운수노조 전국물류센터지부 쿠팡물류센터지회장이 9일 열린 '쿠팡지회 임단투 승리 결의대회'에서 연대 발언을 하고 있다. ⓒ 화섬식품노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲박수윤 화섬식품노조 쿠팡지회장이 9일 열린 '쿠팡지회 임단투 승리 결의대회'에서 발언하고 있다. ⓒ 화섬식품노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국화학섬유식품산업노동조합 수도권지부와 쿠팡지회가 9일 오전 서울 광진구 쿠팡 본사 앞에서 임단투 승리 결의대회를 열었다. ⓒ 화섬식품노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국화학섬유식품산업노동조합 수도권지부와 쿠팡지회가 9일 오전 서울 광진구 쿠팡 본사 앞에서 임단투 승리 결의대회를 열었다. ⓒ 화섬식품노조 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.필자는 화섬식품노조 교육부장입니다.

전국화학섬유식품산업노동조합 수도권지부와 쿠팡지회가 9일 오전 서울 광진구 쿠팡 본사 앞에서 집회를 열고 노동3권 사수와 임금 및 단체교섭 투쟁 승리를 결의했다. 이번 결의대회는 지난 1년여간 이어진 단체교섭이 사측의 불성실한 교섭 태도로 최종 결렬된 데 따른 것이다.쿠팡지회는 지난해 10월부터 지난달까지 회사와 총 21차례의 본교섭을 진행해 왔다. 지회에 따르면, 그동안 지회는 교섭의 실질적인 진전을 위해 최초 112개 조항의 요구안을 41개 조항으로 대폭 축소했으나, 쿠팡 사측은 개인정보 유출 사태 등에 따른 경영상의 어려움을 이유로 비용이 수반되는 요구는 전면 수용 불가하다는 입장을 고수했다.이에 지회는 임금과 복지 등 비용 관련 요구를 추가로 대폭 철회하고, LE(평가 최저등급) 10% 강제할당 폐지, 평가 결과에 대한 최소한의 이의신청 절차 마련, 현장직 대체휴일 사용일에 대한 본인 선택권 보장 등 최소한의 제도 개선 요구만이라도 논의할 것을 제안했지만, 사측은 이마저도 단 한 건도 수용하지 않았다.오히려 사측은 본사 직원 약 1만 2천여 명 중 3천 명에서 최대 5천여 명에 달하는 직원들의 노동조합 가입 범위를 제한하고, 협정근로자 지정을 통해 쟁의행위 참여를 제한하는 내용을 단체협약에 담을 것을 지속적으로 요구했다.헌법이 보장하는 단결권과 단체행동권 등 노동3권을 심각하게 제한하는 내용이다. 지회는 지난 8월 중순 노동위원회 조정신청 이후 2개월 집중교섭 권고에 따라 교섭이 재개되었음에도, 사측의 실질적인 태도 변화가 없어 다시 교섭이 결렬됐다고 전했다.이날 여는 발언을 맡은 박영준 화섬식품노조 수도권지부장은 "쿠팡은 노동자들의 피와 땀으로 만든 플랫폼 1위 기업이지만, 현장에서 과로사로, 산재로, 고용 불안정으로 많은 노동자들이 피해를 보고 있다"며 "쿠팡은 이제 노동자의 목소리를 들어야 한다. 쿠팡의 성과를 만든 건 노동자들이고, 미래를 만들어 갈 사람도 노동자들"이라고 말했다.연대 발언에 나선 정동헌 공공운수노조 전국물류센터지부 쿠팡물류센터지회장은 "쿠팡의 산적한 문제들 중 핵심은 노동 문제"라며 "쿠팡물류센터지회도 단체협약을 체결하는 데 4년 반이 걸렸고 교섭만 84차례 진행했다"고 회고했다. 정 지회장은 "쿠팡을 상대로 공동투쟁을 함께 만들어 보자"고 제안하며 "쿠팡에 지지 말자"고 힘을 보탰다.박수윤 화섬식품노조 쿠팡지회장은 회사가 구성원의 요구에는 답하지 않으면서 노동조합의 손과 발을 묶어 놓으려 한다며 회사의 무책임한 태도를 강하게 비판했다. 박 지회장은 "쿠팡이 미루는 것은 회의 일정 하나가 아니라 노동자의 권리를 회복하고 일터의 변화를 가로막는 것"이라며 "노동조합의 정당한 활동을 보장하라. 교섭을 지연하고 회피하는 태도를 버리고 실질적인 합의를 위한 성실 교섭에 나서라"고 회사에 촉구했다.참가자들은 ▲경영의 책임을 노동자에게 떠넘기는 무책임한 쿠팡 경영진에 맞서 싸울 것 ▲구성원의 요구는 단 한 건도 수용하지 않는 사측의 불성실한 교섭 태도를 규탄하고 제대로 된 교섭을 쟁취할 것 ▲노동자의 정당한 권리를 침해하는 독소조항을 철회시키고, 헌법이 보장하는 노동3권을 지켜낼 것 ▲더 많은 노동자들과 단결하고 연대하여 쿠팡지회 임단투 승리의 그날까지 흔들림 없이 투쟁할 것을 결의했다.쿠팡지회(별칭 쿠니언)는 민주노총 화섬식품노조 소속으로, 쿠팡의 모든 사무직과 현장직 노동자들을 가입대상으로 한다. 네이버지회, 카카오지회, 한글과컴퓨터지회, 넥슨지회, 스마일게이트지회, 엔씨지회, NHN지회, 야놀자지회, 넷마블지회, 우아한형제들지회, 알티베이스지회 등과 함께 화섬식품노조 IT위원회에서 활동하고 있다.