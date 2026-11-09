공약 관리도 AI로... 울산 남구 '공약이음 시스템' 개발

큰사진보기 ▲울산 남구가 생성형 인공지능(AI) 기반 대화형 코딩을 활용한 공약 관리 자동화에 나섰다. ⓒ 울산 남구 관련사진보기

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지난 6월 지방선거에서는 많은 공약들이 쏟아졌는데 '공약 이행을 어떻게 관리할 것'인가는 궁금증이 남는다. 이에 울산 남구(구청장 임현철)가 생성형 인공지능(AI) 기반 대화형 코딩(바이브 코딩·Vibe Coding)을 활용한 공약 관리 자동화에 나서 주목된다.울산남구 관계자는 9일 "지역 5개 구군 중 처음으로 생성형 인공지능을 활용한 공약 통합시스템을 최근 개발했다"며 "행정 효율성과 데이터 정확성은 물론 관리 효율성까지 극대화함에 따라 기존 대비 업무량도 획기적으로 줄어들 것으로 기대된다"고 밝혔다.울산 남구가 자체 개발한 통합시스템은 부서별 공약사항 이행 현황을 통합 관리하는 '공약이음 시스템'으로 이름 붙여졌다. 각 부서의 분산된 자료를 하나로 매끄럽게 '이어준다'는 의미가 담겨 있는데, 민선 9기 출범 이후 첫 조직개편을 통해 신설된 미래전략계와 AI전략계의 협업을 통해 개발됐다. 기존 한글문서 중심의 공약 관리 업무를 표준 데이터 기반으로 전환한 통합 관리 시스템이다.남구 관계자는 "실제 업무 절차와 개선이 필요한 사항이 직접 반영됐다"며 "현장 수요에 즉각 대응하는 맞춤형 시스템을 완성함으로써 예산을 절감하는 동시에 공무원 주도의 새로운 인공지능 행정 혁신 모델로 탄생했다"고 설명했다.이에 대해 임현철 울산 남구청장은 "이번 시스템 개발은 민선 9기 조직개편으로 신설된 미래전략과의 첫 번째 성과물"이라며 "생성형 인공지능을 활용해 공무원이 행정 현장의 문제를 직접 해결하고 실무형 프로그램으로 구현했다는 데 큰 의미가 있다"고 밝혔다.이어 "앞으로도 인공지능 바이브 코딩을 활용한 업무 자동화 사례를 적극 발굴해 직원들이 소모적인 자료 취합보다 주민을 위한 정책 기획과 핵심 업무에 더 집중할 수 있도록 지원하겠다"라고 말했다.울산 남구의 경우, 그동안 공약 관리는 부서별 제출 문서를 담당자가 일일이 취합하고, 공약별 추진 상황과 예산 집행 현황을 수작업으로 확인·집계해야 하는 번거로움이 있었다. 남구는 이를 개선하기 위해 부서용 입력 프로그램과 총괄부서용 관리 프로그램으로 이원화하고, 공약 내용·추진 일정·예산 등 8단계 입력자료를 표준 데이터로 통합 관리하도록 했다.특히 ▲예산 확보율 및 집행률 자동 산출 ▲금액·일정 불일치 자동 점검 ▲분기별 변경 사항 및 이행률 비교·분석 기능을 적용했다. 이를 통해 데이터의 정확성과 관리 효율성을 극대화했다. 또한, 분야별·재원별·연도별 예산과 이행률을 자동 집계하고, 실천계획서와 관리카드 등 보고서를 자동 생성하거나 부서별 자료를 일괄 병합할 수 있게 했다.이를 통해 자료 취합부터 검증, 통계 분석, 보고서 작성까지 공약관리 전 과정을 자동화함으로써 기존 대비 업무량을 50% 이상 획기적으로 줄일 수 있을 것으로 남구는 기대하고 있다. 아울러 '공약이음시스템'은 주요업무계획, 정부합동평가, 중기지방재정계획, 인구정책 종합계획, 지역일자리 공시제 종합계획 등 모두 13개 행정 분야로의 범용적 확장성도 갖춰, 향후 부서별 활용 수요를 검토해 단계적으로 적용 범위를 넓혀갈 계획이다.남구는 공약이음 시스템의 시범 운영을 거쳐 부서별 의견을 수렴한 뒤 조만간 정식 운영에 들어갈 예정이며 2027년부터는 행정 시스템 구축 수요 조사를 바탕으로 표준 데이터 기반의 통합 관리 및 자동검증 기능을 다양한 행정 업무 전반으로 확대할 방침이다.