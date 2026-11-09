대구시 'AX위원회' 출범... "AI 얼마나 쓰나보다 무엇 바꿨나 중요"

큰사진보기 ▲대구시는 9일 오후 대구시청 산격청사 강당에서 ‘대구 AX위원회 출범 및 킥오프(Kick-Off) 회의’를 열고 민선 9기 핵심 공약인 지역 AX(AI Transformation·인공지능 전환) 정책 추진에 본격적으로 나섰다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

"AI를 얼마나 사용했는가와 함께 우리 기관이 무엇을 바꿨는가를 질문해야 합니다."

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큰사진보기 ▲추경호 대구시장이 9일 오후 대구시청 산격청사에서 열린 ‘대구 AX위원회 출범 및 킥오프(Kick-Off) 회의’에서 발언하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

9일 오후 대구시청 산격청사 대강당. 대구시가 산업과 행정, 시민 생활 전반을 인공지능(AI)으로 전환하기 위해 출범시킨 '대구 AX위원회' 첫 회의에서 이용진 한국지능정보사회진흥원 인공지능정책실장은 AI 도입 자체가 성과가 될 수 없다는 점을 강조했다. AI를 기존 업무에 단순히 덧붙이는 수준을 넘어 'AI를 전제로 무엇을 다시 설계할 것인지'를 고민해야 한다는 주문이다.대구시는 이날 오후 2시 '대구 AX위원회 출범 및 킥오프(Kick-Off) 회의'를 열고 민선 9기 핵심 공약인 지역 AX(AI Transformation·인공지능 전환) 정책 추진에 본격적으로 나섰다.위원회는 추경호 대구시장과 김현덕 경북대 교수가 공동위원장을 맡고 박경준 대구경북과학기술원(DGIST) AI대학 학장, 이동하 대구디지털혁신진흥원장, 문홍성 대구정책연구원장 등 지역 전문가뿐 아니라 한국산업기술기획평가원, 한국지능정보사회진흥원, 자동차부품연구원 등 관련 기관과 기업 관계자들이 참여했다.추 시장은 "AI가 단순히 새로운 기술의 도입을 넘어 기업의 경쟁력을 높이고 시민의 삶을 바꾸는 변화의 동력이 돼야 한다"며 "중요한 것은 기술 자체가 아니라 이를 통해 무엇을 바꾸고 어떤 성과를 만들어 내느냐"라고 말했다.특히 추 시장은 위원들에게 ▲현장의 목소리에서 출발할 것 ▲논의에 그치지 않고 실행과 성과로 연결할 것 ▲대구의 제조업과 미래산업 역량을 활용해 새로운 성장동력을 만들 것 등 세 가지를 주문했다.대구시가 이날 공개한 AX 추진 방식도 '현장의 문제'에서 시작한다. 먼저 기업과 시민이 겪는 문제를 찾아낸 뒤 AI로 해결할 수 있는지를 검토하고 실제 사업으로 구체화하는 방식이다.이를 위해 산업 AX, 공공 AX, 생활 AX, AX 인프라 등 4개 전문 워킹그룹을 운영하기로 했다. 산업 AX는 지역 기업의 생산성과 경쟁력 향상, 공공 AX는 행정·교통·안전·복지 서비스 개선을 맡는다. 생활 AX는 시민의 일상적인 불편을 줄이는 과제를 찾고 AX 인프라는 이를 뒷받침할 데이터와 AI 컴퓨팅 자원 확보 방안을 다룬다.사업화 과정도 네 단계로 구분해 기업과 시민에게서 문제를 발굴하고, 전문 워킹그룹이 AI를 통한 해결 가능성과 필요한 데이터·기간·비용 등을 검토하기로 했다. 이후 AX위원회가 필요성과 실현 가능성, 파급효과를 따져 우선 과제를 정하면 대구시와 관계기관이 국가사업·예산 연계와 현장 실증을 추진한다.대구시는 이날 '응급환자 이송'을 구체적인 사례로 들었다. 응급환자 이송 과정에서 병원 선정 문제가 발생할 경우 병원의 환자 수용 가능 정보를 연계해 AI가 이송 병원 선정을 지원할 수 있는지 워킹그룹에서 검토하고, 위원회 논의를 거쳐 실제 현장에 적용해 보는 방식이다.공공·생활 AX 분야에서는 시민 아이디어 공모를 통해 일상에서 겪는 불편과 공공서비스 개선 의견을 받는 등 시민도 AX 선정 과제에 참여할 예정이다. 개별 기업 차원에서 해결해야 할 문제는 'AX 119 지원단'을 통해 관계기관과 연결하고, 여러 기업에서 반복적으로 나타나는 문제는 제도 개선이나 별도의 지원사업으로 발전시키는 방안도 검토한다.이날 회의에서는 정부가 추진하는 제조업 AI 전환 정책도 소개됐다. 박용수 한국산업기술기획평가원 AI기계로봇실장은 산업통상자원부가 추진 중인 M.AX(Manufacturing AI Transformation) 얼라이언스와 내년도 사업 계획을 설명했다.M.AX 얼라이언스에는 연구기관과 제조기업, AI기업, 대학 등 약 1600개 회원사가 참여하고 있다. 정부는 개별 기업·공정 단위에 머물던 AI 활용을 유사 업종과 제조 현장 전반으로 확산하고, 제조 AI와 피지컬 AI를 결합한 '풀스택 AI 팩토리' 구축 등을 추진할 계획이다.발표에 따르면 제조 현장을 이해·예측하고 생산·품질·설비·물류 등을 통합 관리하는 자율운영 체계를 구축하는 풀스택 AI 팩토리 관련 사업에는 향후 5년간 정부 출연금 약 8600억 원이 투입될 예정이다. 2027년에만 약 1200억 원을 투자한다는 계획이다.숙련 노동자가 경험과 감각으로 축적한 이른바 '암묵지'를 데이터화해 AI와 로봇 등에 활용하는 사업에도 4년간 약 2조 원을 투입하고, 2027년 약 2900억 원을 지원할 예정이다. 제조 데이터를 체계적으로 수집·표준화하고 보안 체계를 갖추는 제조 데이터 라이브러리 구축 사업에도 약 7700억 원 규모의 투자가 계획돼 있다.실제 AI·로봇을 제조현장에 적용한 사례도 소개됐다. 한 제조현장에 정부 출연금 약 5억 원을 포함해 6억 3000만 원가량을 투입해 위험·반복 작업에 로봇과 AI를 적용한 결과 작업자 투입 시간이 하루 평균 9시간가량 줄고 생산량은 약 20% 증가했다는 설명이다.박 실장은 이 사례의 의미에 대해 단순한 연구개발이나 특허 획득에 그치지 않고 "생산량이나 품질, 작업 부담 경감과 같은 현장의 언어로 설명됐다"는 점을 강조했다.대구시의 AX 정책 역시 결국 이 같은 '현장의 성과'를 만들어낼 수 있느냐가 관건이 될 전망이다.이용진 한국지능정보사회진흥원 인공지능정책실장은 이날 개인 차원에서 AI를 통한 생산성 향상이 나타나고 있지만 그것이 곧바로 조직 전체의 성과로 이어진다고 보기는 어렵다고 짚었다. 기존 업무 가운데 어디에 AI를 적용할 것인지 찾는 방식에서 벗어나 "AI를 전제로 무엇을 다시 설계할 것인가"라는 관점의 변화가 필요하다는 것이다.이 실장은 "제일 중요한 것은 작게 시작하고 현장에서 검증하며 성과에 따라 변화의 범위를 넓혀가는 것"이라며 "실제 현장에서 효과를 확인하고 시간과 비용, 오류의 변화나 공무원과 시민의 체감을 확인해 성과를 검증해야 한다"고 말했다.대구시는 이날 출범식을 시작으로 분야별 AX 얼라이언스를 통해 기업과 시민의 수요를 조사하고 전문 워킹그룹 검토와 AX위원회 논의를 거쳐 우선 사업을 선정할 계획이다.추 시장은 "행정이 일방적으로 과제를 정하기보다 기업과 시민이 실제로 겪는 어려움을 먼저 살펴야 한다"며 "좋은 아이디어도 현장에서 실현되지 않으면 의미가 없다. 실현 가능하고 파급 효과가 큰 과제를 찾아 구체적인 정책과 사업으로 연결해달라"고 말했다.