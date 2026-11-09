천안서 시작된 '이재용-정의선 동맹'... 전기차 배터리에서 로봇까지

큰사진보기 ▲김정관 산업부 장관(왼쪽부터), 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차 그룹 회장이 18일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 대통령궁에서 열린 한-UAE 문화교류 행사에서 이야기를 나누고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼성전자 서천연수원에서 9일 열린 'HMG Appreciation Day'에 참석한 전영현 삼성전자 부회장(앞줄 오른쪽), 장재훈 현대자동차그룹 부회장(앞줄 왼쪽)을 비롯한 삼성-현대차그룹 경영진들이 삼성의 미래 모빌리티 솔루션 전시부스를 참관하고 있다. ⓒ 삼성전자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기아 80주년 기념 행사에서 현대자동차그룹 정의선 회장이 발표하는 모습 ⓒ 기아 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼성전자 서천연수원에서 9일 열린 'HMG Appreciation Day'에 참석한 삼성-현대자동차그룹 경영진들이 주먹을 들어보이며 파이팅을 하고 있다. 왼쪽부터 이규복 현대글로비스 사장, 이보룡 현대제철 사장, 만프레드 하러 현대차·기아 R&D본부장 사장, 정준철 현대차?기아 제조부문장 사장, 서강현 현대차그룹 기획조정담당 사장, 박민우 현대차·기아 AVP본부장 사장, 장재훈 현대차그룹 부회장, 전영현 삼성전자 부회장, 노태문 삼성전자 DX 부문장 사장, 최주선 삼성SDI 사장, 이청 삼성디스플레이 사장, 장덕현 삼성전기 사장, 박용인 삼성전자 DS부문 시스템LSI사업부장 사장, 한진만 삼성전자 DS부문 파운드리사업부장 사장,최원준 삼성전자 DX부문 MX사업부 COO 겸 개발실장 사장, 크리스천 소봇카 삼성하만 사장. ⓒ 삼성전자 관련사진보기

지난 2020년 5월, 정의선 당시 현대자동차그룹 수석부회장이 충남 천안의 삼성SDI 사업장을 찾았다. 이재용 당시 삼성전자 부회장이 맞았다. 국내 양대 재벌그룹의 3세 오너의 만남이었다. 이들의 관심사는 차세대 전기차의 핵심으로 꼽히던 전고체 배터리였다. 두 달 뒤, 그해 7월엔 이 부회장이 경기 화성의 현대차·기아 남양연구소로 갔다. 6년 전 이들의 만남은 전기차 배터리 공급계약과 차량용 반도체 거래, 로봇용 배터리 공동개발로 이어지는 계기가 됐다.삼성이 9일 삼성전자 서천연수원에서 현대차그룹 경영진을 초청했다. 'HMG 애프리시에이션 데이(감사의 날)'이라고 이름을 붙인 자리에는 양대 그룹 핵심 경영진과 가족이 대거 참석했다. 삼성이 국내 주요 그룹을 대상으로 이 같은 대규모 초청 행사를 연 것은 이번이 처음이다.물론 이재용-정의선 회장은 참석하지 않았다. 대신 전영현 삼성전자 부회장과 장재훈 현대차그룹 부회장 등 양쪽 그룹을 대표하는 '2인자'를 비롯해 양그룹 경영진과 임원, 배우자 등 177명이 참석했다. 삼성에선 반도체 설계·위탁생산과 배터리·디스플레이·전장 계열사 책임자들이, 현대차그룹에선 연구개발과 미래차 플랫폼, 제조 부문 책임자들이 자리했다.장 부회장은 "삼성과 현대차그룹은 전장, 오디오, 배터리 등 차량 부품 분야의 협력을 넘어 로봇과 에너지 등 미래 산업에서도 협력의 가능성을 넓혀가고 있다"고 말했다. 전 부회장도 "현대차그룹의 모빌리티 기술과 삼성의 부품·완제품 역량을 결합해 새로운 사업 기회를 열기를 기대한다"고 덧붙였다.두 그룹의 인연은 창업 세대로 거슬러 올라간다. 삼성에 따르면 이병철 삼성 창업회장은 1985년 11월 투병 중에도 정주영 현대 창업회장의 고희연에 참석했다. 이 회장은 정 회장에게 백자를 선물하며 일흔 번째 생일을 축하했다.두 집안의 교류가 사업상의 이해관계까지 같았다는 뜻은 아니었다. 삼성은 1995년 삼성자동차를 세워 현대차가 자리 잡은 승용차 시장에 뛰어들었다. 삼성자동차가 외환위기를 거쳐 2000년 프랑스 르노에 인수된 이듬해, 이건희 삼성 선대회장은 당시 정몽구 현대·기아차 회장을 삼성 영빈관인 승지원으로 초청해 단독으로 만났다. 삼성은 2001년 3월 이 회동을 두 그룹이 사업 협력의 물꼬를 튼 계기로 설명한다.3세 경영진이 마주 앉은 2020년에는 자동차 산업의 조건이 달라져 있었다. 전기차를 키우던 현대차에는 배터리 형태와 공급처를 다변화할 필요가 있었고, 각형 배터리를 주력으로 삼아온 삼성SDI에는 대형 완성차 고객을 확보할 기회였다. 두 그룹이 완성차 시장에서 경쟁했던 1990년대와 달리, 전기차 시대에는 한쪽의 부품 기술과 다른 쪽의 양산 역량이 맞물렸다. 천안과 남양을 오간 이재용·정의선의 회동은 이런 이해관계가 구체적인 사업으로 이어지는 계기였다.첫 성과는 2023년에 나왔다. 그해 6월 삼성전자는 현대차의 차세대 차량용 인포테인먼트에 '엑시노스 오토 V920' 프로세서를 공급한다고 발표했다. 10월엔 삼성전기가 현대차·기아의 차량용 카메라 1차 협력사로 선정됐고, 삼성SDI는 현대차와 첫 전기차 배터리 공급계약을 체결했다. 2020년 천안 회동에서 전고체 배터리를 논의했지만, 첫 계약 품목은 6세대 각형 배터리였다. 계약 기간은 2026년부터 2032년까지 7년이다. 삼성SDI 헝가리 공장에서 생산해 현대차의 유럽 시장용 전기차에 공급하는 구조다.협력은 차량 내부와 소프트웨어로도 넓어졌다. 삼성디스플레이는 제네시스의 대형 전기 SUV 'GV90'에 OLED 패널 두 종류를 공급한다고 밝혔다. 삼성전자는 현대차·기아와 차량에서 집 안 가전을 제어하는 '카투홈' 서비스를 내놨다. 차량 안의 화면과 제어장치, 집 안의 가전을 하나의 서비스로 연결하는 단계까지 온 셈이다.로봇은 양 그룹이 이미 공동개발에 착수한 분야다. 현대차·기아와 삼성SDI는 지난해 2월 로봇 전용 배터리 공동개발 협약을 맺었다. 로봇은 배터리를 넣을 공간이 좁다. 같은 공간에서 더 오래 움직이면서도 필요한 출력을 내려면 배터리 설계부터 달라져야 한다. 삼성SDI가 고용량 소재와 배터리 설계를 맡고, 현대차·기아 로보틱스랩이 실제 로봇에 적용해 출력과 작동 시간, 수명을 평가하는 방식이다. 완성된 부품을 구매하는 거래에서 제품 개발 단계부터 함께 성능을 맞추는 관계로 한 걸음 더 들어간 것이다.이같은 협력이 산업용 휴머노이드로 이어질지도 관심사다. 삼성SDI는 2027년 하반기 전고체 배터리 양산을 목표로 로봇용 제품을 개발하고 있다. 현대차그룹은 2028년부터 미국 조지아주 공장의 부품 분류 작업에 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 '아틀라스'를 투입할 계획이다. 현재 공개된 공동개발 협약의 적용 대상은 서비스 로봇이다. 아틀라스에 어떤 배터리가 들어갈지, 전고체 배터리로 협력이 이어질지는 별도로 확인할 사안이다.자동차에선 삼성의 협력 범위가 어디까지 넓어지느냐가 관건이다. 이날 행사에서 삼성은 차량용 반도체와 카메라, 차량의 여러 기능을 묶어 관리하는 통합제어장치를 선보였다. 자동차 시장이 소프트웨어 중심 자동차(SDV)로 변화되는 시기에 삼성과의 협력 여지는 그만큼 커질 수 있다. 또 현대차그룹은 자율주행에서 엔비디아 기술을 활용한 양산과 자체 시스템 '아트리아 AI' 개발을 병행하고 있다. 이들 모두 삼성의 차량용 반도체가 자율주행 핵심 칩이나 제어장치의 양산 계약으로 이어질 지도 관심거리다.양 그룹은 반도체 신규 공급계약이나 공동투자, 적용 차종과 양산 일정 등에 대해선 공개하지 않았다. 6년 전 배터리로 시작된 '이재용-정의선 동맹'이 차세대 자율주행과 로봇 시장으로 이어질 지 시장은 지켜보고 있다.