민경선 고양시장, 일산 재건축 속도 낸다… 백송마을 첫 특별정비구역 눈앞

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 일산신도시 선도지구를 비롯해 후속지구까지 특별정비구역 지정에 박차를 가하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 10월 21일 홍지선 국토교통부 장관과 함께 일산 선도지구 백송마을 현장을 점검하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 10월 21일 홍지선 국토부장관과 노후계획도시 정비사업 협력 방안을 논의하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 일산신도시 선도지구를 비롯해 후속지구까지 특별정비구역 지정에 박차를 가하고 있다. 사진은 일산신도시 부감. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲고양도시관리공사 ‘찾아가는 상담소’를 운영해 정비사업 초기 어려움을 겪는 주민들을 지원하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

일산신도시 재건축 사업이 첫 특별정비구역 지정을 눈앞에 두면서 본격적인 추진 단계에 들어섰다. 민경선 고양특례시장이 선도지구뿐 아니라 후속지구까지 정비사업 속도를 높이는 한편, 기준 용적률 상향을 위한 기본계획 재검토에도 착수했다. 단순히 노후 아파트를 새로 짓는 수준을 넘어 일산의 도시 경쟁력을 다시 설계하겠다는 구상이다.고양특례시는 일산신도시 선도지구인 백송마을이 지난 10월 도시계획위원회 심의를 마쳤다고 9일 밝혔다. 심의 조건부 의결 사항에 대한 조치가 마무리되면 이르면 올해 안에 일산신도시 최초의 특별정비계획 결정과 특별정비구역 지정이 고시될 전망이다.백송마을은 기존 2,732가구에서 최고 49층, 3,686가구 규모로 재편될 예정이다. 일산 노후계획도시 정비사업의 첫 사례가 될 수 있다는 점에서 이후 다른 선도지구와 후속지구 사업에도 영향을 미칠 것으로 보인다.민경선 시장은 "노후계획도시 정비사업은 단순한 재건축을 넘어 청년층 유입과 새로운 일자리 창출을 이끄는 도시 공간 재창조 사업"이라며 "합리적인 기본계획을 토대로 정비사업이 원활하게 추진될 수 있도록 행정적 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.고양시의 '일산 노후계획도시 정비사업'은 택지개발지구 조성 후 20년 이상 경과한 면적 100만m² 이상의 노후계획도시를 정비해 주거환경을 개선하는 사업이다. 일산 재건축 대상지 48곳 가운데 백송·후곡·강촌·정발마을 등 4곳을 선도지구로 선정해 특별정비구역 지정을 우선 추진해 왔다. 올해 1월부터는 후속지구까지 정비 절차를 확대했다.현재 후곡마을과 후속지구 강촌·백마마을은 경관위원회 심의를 마치고 도시계획위원회 심의를 준비하고 있다. 선도지구 강촌마을은 오는 12월 시의회 의견 청취를 앞두고 있다.고양시는 특별정비구역 지정에 필요한 주민 제안에 앞서 전문가 자문과 관계부서 사전 협의를 진행하는 등 계획의 완성도를 높이는 데 주력하고 있다. 후속지구 3개 구역도 전문가 자문을 진행 중이다. 자문을 거쳐 특별정비계획안을 마련하면 토지 등 소유자 과반수 동의를 받아 구역 지정을 제안하는 절차를 밟게 된다.특히 민경선 시장은 구역 지정 자체에 그치지 않고 이후 사업 절차를 단축하는 데도 행정력을 집중하고 있다. 고양시는 2025년 7월부터 개별적으로 진행하던 각종 심의를 한자리에서 처리하는 통합심의위원회를 운영하고 있다. 노후계획도시 정비사업에도 사업시행계획 통합심의를 적용해 경관·건축 등 여러 심의에 소요되는 시간을 줄이겠다는 것이다.재건축 사업은 구역 지정부터 준공까지 통상 10년 이상 걸리는 장기 사업이다. 주민 동의와 사업성 확보뿐 아니라 복잡한 행정절차도 사업 지연의 주요 원인으로 꼽힌다. 통합심의가 실제 사업 기간 단축으로 이어질 수 있을지가 관건이다.민선 9기 핵심 공약인 기준 용적률 상향을 위한 제도적 기반 마련에도 착수했다. 고양시는 지난 6일 '2035 고양 노후계획도시정비기본계획(일산신도시) 재정비' 용역에 들어갔다. 2026년도 제3회 추가경정예산에서 용역비를 확보했으며, 2027년 하반기까지 기본계획 재정비를 마칠 계획이다.이는 기존 정비계획의 틀 안에서 개별 단지의 재건축을 지원하는 데 머물지 않고, 용적률 등 도시정비의 핵심 기준을 다시 검토하겠다는 의미다. 다만 용적률 상향은 주택 공급 확대와 사업성 개선에 기여할 수 있는 반면 교통·학교·공원 등 기반시설 수요도 함께 늘릴 수 있다. 주민들이 체감할 수 있는 정비 효과를 내려면 개발 밀도와 기반시설 확충 사이의 균형이 중요하다.민경선 시장은 지난달 21일 홍지선 국토교통부 장관과 함께 일산 노후계획도시 정비 현장을 점검하고 관계 기관과의 협력 방안을 논의했다. 민 시장은 당시 주민 의견을 충분히 반영하고 국토부 등 관계 기관과 긴밀히 협력하겠다는 뜻을 밝혔다.대규모 재건축뿐 아니라 원도심 주거환경 개선도 병행한다. 고양시는 고양도시관리공사와 함께 소규모주택정비사업 '찾아가는 상담소'를 운영하고 있다. 지난 10월에는 소규모주택정비 관리지역인 일산동 일대에 상담소를 열어 사업 유형과 대상 요건, 추진 절차, 주민합의체·조합 설립 및 동의 관련 사항 등을 안내했다.앞으로 주민 수요를 반영해 상담 절차를 보완하고 주교·성사동 등 다른 원도심 지역으로 확대할 계획이다. 사업 초기 정보 부족으로 발생할 수 있는 주민 간 갈등을 줄이고, 정비사업에 대한 주민 이해와 참여를 높이겠다는 취지다.민경선 시장은 노후계획도시 정비사업을 단순한 재건축이 아닌 청년층 유입과 새로운 일자리 창출을 이끄는 도시 공간 재창조 사업으로 규정하고 있다. 선도지구의 첫 구역 지정, 후속지구 확대, 기준 용적률 재검토, 행정절차 간소화를 동시에 추진하는 것도 이런 구상의 연장선이다.