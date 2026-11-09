민주주의는 승리했는데, 왜 삶은 달라지지 않는가?

큰사진보기 ▲워싱턴 D.C. 미국 국회의사당 전경 ⓒ Wikimedia Commons 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령은 지난 2일 시정연설에서 '모두의 성장'을 약속했다. ⓒ 청와대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

지난 3일 미국 중간선거에서 민주당이 상원과 하원의 다수당을 확보했다. 높은 생활비와 트럼프의 권력 행사에 대한 불만이 선거를 움직였다. 그러나 공화당을 심판했다고 해서 유권자들이 민주당의 정책에 백지수표를 건넨 것은 아니다. 트럼프를 반대하는 데 성공한 민주당이 이제 답해야 할 질문은 시민들의 삶을 어떻게 바꿀 것인가다.이번 선거에서 눈여겨볼 변화는 민주사회주의를 내세우거나 그 지지를 받은 정치인들의 약진이다. 지난해 뉴욕시장에 당선된 조란 맘다니에 이어 LA 시장 선거에서는 니티야 라만이 승리했다. 맘다니 취임 이후 뉴욕시 임대료조정위원회는 약 100만 가구가 거주하는 임대료 안정화 주택의 신규·갱신 계약에 임대료 동결을 결정했고, 시정부는 저소득층 약 2만 2000가구의 보육료 본인부담금도 면제했다.역시 주택 공급과 세입자 보호, 거리 노숙 문제를 핵심 의제로 내세웠다. 이들의 등장이 민주당 전체의 노선 변화를 뜻하지는 않는다. 그러나 시민들이 매달 지불하는 집세와 생활비가 정치의 중심으로 들어왔다는 사실은 주목할 만하다.이번 선거에서 부각된 말이 '어포더빌리티(affordability)'다. 흔히 감당할 수 있는 가격으로 이해하지만, 그 의미를 생활비에만 한정할 필요는 없다. 엄기호는 최근 <먹고사니즘과 어포더빌리티>에서 시민을 단지 '먹는 입'으로 보는 민생정치의 한계를 지적했다.시민은 먹고살기 위해서만 살아가는 존재가 아니다. 자신의 생각을 말하고, 원하는 삶을 선택하며, 이웃에게 보탬이 되고 싶어 한다. 집세를 낼 수 있어도 언제 쫓겨날지 모른다면 삶은 불안하다. 보육료를 지원받아도 아이를 돌보느라 일을 그만두어야 한다면 선택의 여지는 좁아진다.나는 지난 9월 경향신문 시론 <선택 안 할 자유>에서 비슷한 문제를 제기했다. 서울로 갈 자유는 누구에게나 있다. 그러나 서울에 가지 않고도 원하는 일을 하며 살 자유는 누구에게나 있는가? 대학을 선택할 권리가 있어도 부모의 경제력 때문에 선택지가 달라진다면 그것을 동등한 자유라고 할 수 있는가? 자유는 원하는 것을 선택할 권리인 동시에 원하지 않는 선택을 강요받지 않을 권리이기도 하다.이 관점에서 보면 어포더빌리티는 자유의 문제다. 가난 때문에 치료를 포기하지 않고, 주거와 돌봄 때문에 출산이나 취업을 단념하지 않으며, 지역을 떠나지 않고도 원하는 삶을 살 수 있는 조건을 만드는 일이다.아시아인 최초로 1998년 노벨 경제학상을 수상한 아마르티아 쿠마 센(Amartya Kumar Sen)의 '역량 접근법'도 사람들이 실제로 무엇을 할 수 있고 어떤 삶을 선택할 수 있는가에 주목한다. 정치의 성과를 평가할 때 소득과 지원금의 액수만으로는 부족한 이유다.한국에서도 이 질문을 피할 수 없다. 2024년 총선에서 개혁 진영이 국회 다수 의석을 확보했고, 그해 12월 비상계엄에 저항한 시민들은 대통령 탄핵을 이끌어냈다. 2025년 대선과 올해 지방선거에서도 민주당이 승리했다. 국회와 중앙정부, 상당수 지방정부를 책임지게 된 것이다. 그런데 11월 6일 한국갤럽 조사에서 대통령 국정 수행에 대한 긍정 평가는 41%, 부정 평가는 50%였다.시민들이 민주주의를 지킨 것은 정권교체 자체를 목적으로 삼았기 때문만은 아니다. 더 나은 사회를 만들 수 있으리라는 기대가 있었다. 그런데 반도체 수출과 기업 실적이 좋아지는 동안에도 청년들은 안정적인 일자리와 집을 구하기 어렵고, 부모의 경제력은 자녀의 교육 기회를 좌우한다. 월세를 지원받더라도 계약이 끝날 때마다 이사를 걱정해야 한다면 그 청년의 삶은 얼마나 자유로운가? 경제가 성장하고 있다는 설명만으로 이러한 불안을 해소할 수는 없다.지난 7월 황규관 시인은 <위선자들의 민주주의>에서 민주당이 야당일 때 개혁을 말하다가 집권하면 재벌과 대기업 중심의 성장정책으로 돌아간다고 비판했다. 정치권력은 교체되는데 경제적 기득권은 그대로이고, 개혁을 기대했던 시민들의 실망이 다시 보수세력의 집권으로 이어진다는 지적이다. 황규관의 비판은 정치적 승리가 왜 경제적 기득권의 변화로 이어지지 못하는가 하는 문제를 정면으로 제기한다.이재명 대통령은 지난 2일 시정연설에서 '모두의 성장'을 약속했다. 사진=청와대 이재명 정부는 반도체, 피지컬 인공지능, 인공지능 데이터센터에 대규모 투자를 추진하고 있다. 지난 2일 시정연설에서는 '모두의 성장'을 약속했다. 산업 경쟁력을 높이고 새로운 일자리를 만드는 것은 필요하다.그러나 데이터센터가 사용할 전력과 용수를 지역사회가 감당하는데 투자 결정과 수익 배분은 기업과 정부만의 몫이어도 되는가? 인공지능이 노동을 대체한다면 높아진 생산성의 성과를 노동자와 어떻게 나눌 것인가?홍기빈은 <기본소득이 답이라고?>에서 기술 발전의 이익을 세금으로 거두어 나누면 된다는 발상의 한계를 지적했다. 이익이 실제로 얼마나 발생하는지, 초국적 기업에 제대로 과세할 수 있는지, 환경과 사회가 감당하는 비용을 제외하고 무엇이 남는지부터 따져야 한다는 것이다.생산과 분배는 분리되지 않는다. 누가 무엇을 생산하고 투자를 결정하며 그 과정의 위험을 감당하는지가 분배의 결과에도 영향을 미친다. 성장의 성과를 나중에 나누겠다는 약속으로는 이미 생산 과정에서 형성된 불평등을 바로잡기 어렵다.'모두의 성장'을 실현하려면 산업정책을 설계할 때부터 시민의 삶을 고려해야 한다. 기업에 공적 자금을 지원하면서 고용의 질이나 지역사회에 대한 책임을 묻지 않을 이유가 없다. 대규모 투자로 삶의 터전이 달라지는 주민과 노동자에게는 결정 과정에 참여할 기회도 보장해야 한다. 정부가 내세우는 성장의 성과에는 지역에 얼마나 많은 소득이 남고 일자리와 주거 여건이 얼마나 나아졌는지도 포함되어야 한다.그러나 선택할 수 있는 조건을 마련하는 것만으로 충분할까? 그 조건을 누가 만들고 결정하는지도 중요하다. 나는 지난 6월 뉴스피치 칼럼 <참정권은 투표소에서만 침해되지 않는다>에서 선거를 통한 권한의 위임은 주권의 포기가 아니며, 시민사회는 선거와 선거 사이에도 주권자의 목소리를 지켜야 한다고 썼다.이 원칙을 경제 영역에도 적용해야 한다. 시민은 대통령과 국회의원을 선출하지만 자신의 일터와 주거, 지역개발의 방향을 결정하는 과정에는 얼마나 참여하는가? 정치적 평등이 경제적 권력 앞에서 멈춰서는 안 된다.민주사회주의는 자유로운 선거와 시민의 기본권을 전제로 경제적 권력에도 민주적 통제가 필요하다고 본다. 맘다니의 임대료와 보육료 정책은 시민의 당면한 어려움에 답하는 출발점이다. 이제 그 생활정치를 시민이 경제적 결정에 참여하는 민주주의로 발전시켜야 한다.대규모 인공지능 데이터센터를 유치한 도시를 생각해 보자. 수조 원의 투자와 일자리 창출은 시장에게 자랑할 만한 성과일 것이다. 그러나 지역주민에게 전력과 물 사용에 관해 발언할 기회조차 없다면 어떨까.그곳에서 일할 기회를 얻지 못한 지역 청년들에게도 투자 유치는 남의 이야기일 수 있다. 지역균형발전의 성패는 투자 유치 금액과 함께 주민들이 자신의 미래에 얼마나 영향력을 행사할 수 있게 되었는지로 판단해야 한다.여기서 민주주의와 자유, 어포더빌리티가 만난다. 시민에게 필요한 것은 생활비를 감당할 수 있는 소득이면서, 원하지 않는 선택을 강요받지 않을 조건이며, 그 조건을 만드는 데 참여할 권리다. 이 셋을 함께 보장하지 못하면 시민은 국가가 제공하는 혜택을 받더라도 자신의 삶을 스스로 결정하기 어렵다.이재명 대통령은 '모두의 성장'을 약속했다. 이제 성장사업을 추진할 때마다 두 가지 질문에 답해야 한다. 이 사업으로 누구의 삶이 어떻게 달라지는가? 시민은 그 과정에서 무엇을 결정할 수 있게 되는가? 그 답을 투자액과 성장률만큼 구체적인 정책과 성과로 보여주어야 한다.우리는 독재에 맞서 민주주의를 쟁취했고, 최근에는 시민의 힘으로 헌정질서를 지켜냈다. 그 역사의 다음 장이 또 한 번의 선거 승리여서는 부족하다. 서울에 가지 않고도 원하는 일을 하며 살 수 있고, 가난 때문에 꿈을 포기하지 않으며, 일터와 마을에서 자신의 미래를 함께 결정할 수 있어야 한다. 민주주의의 성취는 권력을 얼마나 오래 지켰는지가 아니라 그 권력으로 시민의 삶과 자유를 얼마나 넓혔는가에 달려 있다. 민주주의를 지켜낸 시민들에게 집권세력이 답해야 할 때다.