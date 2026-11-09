대장동 민간업자 남욱 "이용철? 이름 처음 들어"

큰사진보기 ▲남욱 변호사. 2026-09-04 ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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"모릅니다. 이번에 처음 듣는 이름입니다."

"정말 그 얘기가 맞는다면 저희가 이름을 들었거나, 어떻게든 접점이 있었을 텐데 이번에 처음 들었습니다."

"큰 틀의 설계는 이재명 시장이 했죠."

"수사가 끝나고 기소돼 재판받고 있는데 다시 수사가 될 거라고 예상하지 못했습니다."

"이재명 당시 대표를 기소하기 위해 편법을 썼다고 생각합니다."

대장동 개발사업의 핵심 민간업자였던 남욱 변호사가 이용철 법무부 장관 후보자를 대장동 사업의 '숨은 설계자'로 지목한 국민의힘 주장에 대해 "이번에 처음 듣는 이름"이라며 반박했다. 대장동 사업의 큰 틀은 이재명 당시 성남시장이 설계했지만, 그 핵심은 민간업자에게 이익을 몰아주는 것이 아니라 공공이 개발이익을 먼저 확보하도록 하는 구조였다고 밝혔다.남 변호사는 9일 오후 봉지욱 기자가 진행하는 '매봉쇼' 인터뷰에서 윤석열 정부 검찰의 수사 과정도 증언했다. 약 3년간 수사를 받고 관련 사건으로 9차례 기소됐다고 밝힌 그는 검찰이 이재명 당시 더불어민주당 대표의 기소를 목표로 수사를 진행했다고 주장했다. 또 조작기소 특검을 통해 위법행위가 확인된다면 관련 검사들도 형사책임을 져야 한다고 강조했다.장동혁 국민의힘 대표 등 야권은 이용철 후보자가 2010년 유동규씨의 성남시 시설관리공단 임용 과정에 관여했다는 점 등을 근거로 대장동 개발사업의 '숨은 설계자'라는 의혹을 제기하고 있다. 그러나 사업에 직접 참여했던 남 변호사의 설명은 달랐다.남 변호사는 당시 이 후보자의 이름을 들어본 적도, 접촉한 적도 없다고 말했다.봉 기자가 실제 설계자를 묻자 남 변호사는 이재명 당시 성남시장을 지목했다.남 변호사가 설명한 사업의 설계 방향은 검찰의 배임 혐의 판단과 배치된다. 그는 이 시장이 순수 민간개발을 허용하지 않고 공공이 사업에 참여하도록 했으며, 성남시가 개발이익을 우선 확보하는 구조를 구상했다고 설명했다. 사업 위험은 민간업자가 부담하고, 성남시는 확정이익을 먼저 확보한 뒤 수익이 예상보다 늘어나면 추가 이익까지 가져갈 수 있는 장치를 마련하도록 했다는 것이다.남 변호사는 이 같은 방침이 2014년 9월부터 제시됐다고 주장했다. 실제 협상 과정에서 민간업자들이 공공의 추가 이익 확보 조항을 삭제해 달라고 요구한 자료도 있다고 말했다. 민간업자들 역시 처음부터 공공의 몫을 낮은 금액으로 확정하려 한 것이 아니라 이익과 손실을 일정 비율로 나누는 방식을 준비했다는 설명이다.반면 검찰은 이 시장이 민간업자들에게 유리한 사업구조를 승인해 성남도시개발공사에 손해를 끼쳤다고 판단했다. 대장동 민간업자들에 대한 1심에서도 유죄 판단이 내려졌으며 항소심이 진행 중이다.남 변호사는 윤석열 정부 검찰의 수사 과정을 설명하며 "수사만 한 3년 받은 것 같다"고 말했다. 그러면서 그는 대장동을 비롯한 관련 사건으로 총 9차례 기소됐다고 밝혔다. 2021년 배임 혐의 등으로 기소돼 재판받고 있었지만, 윤석열 정부 출범 이후 검찰은 이해충돌방지법 위반 혐의를 적용해 같은 개발사업을 다시 수사했다.남 변호사는 검찰이 이재명 당시 더불어민주당 대표의 기소를 목표로 수사 방향을 정했다고 주장했다.그는 수사팀으로부터 "우리가 원하는 게 있다. 넌 관심 없다. 우리 목표는 따로 있다"는 취지의 말을 들었다고 했다. 자신이 이해한 목표는 이 대표의 기소였다는 것이다. 이후 이 대표가 사업의 주요 사항을 지시하고 보고받았다는 방향으로 수사가 진행됐다고 설명했다.국회는 지난 6일 윤석열 정부 당시 조작수사·조작기소 의혹을 규명하기 위한 특검법을 통과시켰다. 국민의힘은 이재명 대통령의 재판을 겨냥한 정치적 특검이라고 반발하고 있다. 최종 법안에서는 공소취소 관련 조항이 삭제됐다.이날 인터뷰에서 남 변호사는 특검법 통과에 대해 "늦었지만 다행"이라고 말했다. 남 변호사는 조작기소 특검이 수사 과정의 위법행위를 규명하고, 범죄 혐의가 확인된 검사들에게도 형사책임을 물어야 한다고 강조했다. 검사가 수사권과 기소권을 행사했다는 이유로 위법행위에 대한 책임까지 면제받을 수는 없다는 취지다.