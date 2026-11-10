승리 기념한 아제르바이잔, 끝나지 않은 귀환의 과제

11월 8일(현지시간), 남캅카스 국가 아제르바이잔 곳곳에서 시민들이 국기를 들고 전승기념일(Zəfər Günü)을 기념했다. 수도 바쿠 도심 타르고부 거리에서는 시민들이 국기를 흔들며 행진했고, 바쿠 인근 흐르달란에서는 대형 국기가 비친 전광판 앞에서 기념 콘서트가 열렸다. 카라바흐의 중심 도시 한켄디에서도 폭우 속에 기념 공연이 이어졌다. 이날의 모습은 현지 시민들이 필자에게 직접 보내온 사진에 담겼다.
<AP통신>은 9일(현지 시간) 보도에서 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령이 전날 아제르바이잔을 방문해 슈샤에서 일함 알리예프 대통령과 회담하고 공동 기자회견을 했다고 전했다. 에르도안 대통령은 양국의 전통적인 우호 관계를 강조하며 아제르바이잔의 전승기념일을 축하했다.
아제르바이잔 <APA통신>도 8일 에르도안 대통령의 슈샤 공식 환영식과 양국 정상의 회담을 보도했다. 같은 날 한켄디에서 애국적인 노래와 무대 공연으로 구성된 기념 콘서트가 열렸다고 전했다.
아제르바이잔 국방부는 지난 6일 발표한 행사 계획에서 전승기념일인 8일 바쿠 곳곳에서 군악대 공연을 개최한다고 밝혔다. 실제로 8일 헤이다르 알리예프 공원과 필하모닉 정원, 분수 광장 등에서 군악대 공연이 진행됐다.
전승기념일은 2020년 제2차 카라바흐 전쟁 당시 아제르바이잔군이 슈샤를 장악한 11월 8일을 기념하는 국가 기념일이다. 2020년 12월 3일 대통령령으로 지정됐으며, 올해로 6주년을 맞았다.
"30년 만에 다시 고향으로"
바쿠에 사는 19세 세빌 알리예바는 전승기념일을 "회복된 정의와 역사적 기억을 상징하는 날"이라고 설명했다. 슈샤 출신인 그는 아버지의 가족이 퓌줄리에서 살았다고 전했다. 1979년생인 아버지는 퓌줄리가 점령되면서 어린 나이에 고향을 떠나야 했다.
2025년 5월 31일 알리예바는 가족과 함께 퓌줄리구 가자르 마을을 찾았다. 아버지가 자란 곳과 옛집을 직접 둘러보고 마을 주민들이 한자리에 모인 모습도 지켜봤다. 그는 당시를 떠올리며 "한때 치열한 전투가 벌어지고 사람들이 집을 떠나야 했던 곳에서, 30년 만에 주민들이 다시 고향으로 돌아오는 모습을 보며 큰 자부심을 느꼈다"고 말했다. 이어 전승기념일은 "오랜 세월 가슴에 품어 온 그리움 끝에 고향으로 당당하게 돌아갈 수 있다는 희망을 주는 특별한 날"이라고 했다.
올해는 가족과 함께 고향을 찾지 못했지만 동네에서 전승기념일의 분위기를 느꼈다고 한다. 어린아이부터 어른까지 국기를 들고 승전가를 틀며 이날을 기념했다. 사촌 두 명이 제2차 카라바흐 전쟁에 참전했고, 그중 한 명은 전선에서 부상해 참전용사가 됐다. 알리예바는 "이 승리가 어떤 대가로 얻어졌는지 한순간도 잊지 않는다"고 말했다.
한국 전통문화 행사를 이끌어 온 바쿠의 화가 세빈지 휘세이노바도 지난 3월 기자와 한 서면 인터뷰에 이어 최근 카라바흐의 변화를 언급했다. 그는 "이제 우리 예술에서 카라바흐 지역은 더 다채롭고 꽃피는 모습으로 묘사된다"고 말했다. 한국의 '한'을 공부하면서 전쟁과 실향이라는 아픈 역사를 공유한 한국과 아제르바이잔 두 민족을 떠올렸다고도 했다.
지뢰와 실향민 귀환, 끝나지 않은 과제
고향으로 돌아가는 길에는 여전히 전쟁의 흔적이 남아 있다. 아제르바이잔 측은 카라바흐와 주변 지역에 100만 개가 넘는 지뢰가 매설된 것으로 추정한다.
<APA통신>은 9월 29일 지뢰 문제를 다룬 기획 보도에서 아제르바이잔 지뢰행동청(ANAMA) 자료를 인용해 2020년 11월 10일부터 2026년 9월 29일까지 지뢰 사고는 276건 발생했으며, 피해자는 441명이라고 전했다. 이 가운데 73명이 숨지고 368명이 다쳤다.
지뢰 오염은 고향으로 돌아가는 실향민뿐 아니라 농업과 건설 등 지역 경제활동에도 위험 요인으로 남아 있다. <APA통신>은 같은 보도에서 유엔 자료를 인용해 2026년 9월 기준 추정 지뢰 오염 지역의 25.9%가 안전하게 이용할 수 있는 상태로 전환됐으며, 약 4만 300명의 국내 실향민이 고향으로 돌아갔다고 전했다. 아제르바이잔에서는 실향민의 귀환을 전쟁 이후 재건의 중요한 성과로 평가하고 있다.
실향민 문제도 여전히 해결해야 할 과제다. 미국 국무부가 2011년 4월 8일 공개한 2010년 아제르바이잔 인권보고서에 따르면, 유엔난민기구(UNHCR)는 2010년 말 기준 아제르바이잔 내 등록 국내 실향민을 59만 2860명으로 집계했다. 이들 대다수는 1988~1993년 나고르노카라바흐 분쟁으로 고향을 떠난 사람들이었다. 한편 아제르바이잔 정부는 당시 난민과 국내 실향민을 합쳐 약 100만 명의 문제를 해결해야 한다고 추산했다.
그러나 카라바흐를 둘러싼 실향민과 귀환 문제는 아르메니아계 주민들에게도 현재진행형이다. 아르메니아 정부는 2023년 10월 4일 기준 나고르노카라바흐에서 아르메니아로 강제이주한 주민이 10만 632명이라고 발표했다.
국제사법재판소(ICJ)는 2023년 11월 17일 잠정조치를 통해 아제르바이잔이 2023년 9월 19일 이후 나고르노카라바흐를 떠난 주민 가운데 귀환을 원하는 사람들의 안전하고 방해받지 않는 신속한 귀환을 보장하도록 명령했다. 아울러 해당 지역에 남아 있는 주민 중 떠나기를 원하는 사람의 안전한 출국과, 잔류하거나 귀환한 주민이 강제력이나 위협으로 인해 떠나도록 압박받지 않도록 할 것도 명시했다.
아르메니아 내부에서도 귀환 문제를 둘러싼 시각은 엇갈린다. 아르메니아 야권의 로베르트 코차랸 전 대통령은 2026년 1월 카라바흐 주민들의 귀환권을 외교적으로 추진해야 한다고 주장했다. 반면 니콜 파시냔 총리는 같은 해 8월 양국의 평화적 공존을 위해 아르메니아에서는 카라바흐 아르메니아계 주민과 아제르바이잔 출신 아르메니아 난민의 귀환권 논의를, 아제르바이잔에서는 이른바 '서아제르바이잔인'의 귀환권 논의를 중단해야 한다고 밝혔다.
지뢰 지도도 양국 간 쟁점이다. 아르메니아 외무부는 2021년 지뢰 매설 관련 기록 972건과 2024년 추가 자료를 아제르바이잔에 전달했다고 밝혔다. 국제 전문가가 참여하는 지뢰 지도 검증에도 응할 준비가 돼 있다는 입장이다.
반면 아제르바이잔 측은 제공된 자료의 정확성에 의문을 제기해 왔다. APA통신은 지 9월 29일 보도에서 아제르바이잔 지뢰행동청이 아르메니아 측 자료의 정확성과 신뢰성을 약 25% 수준이라고 평가했다고 전했다. 이는 아제르바이잔 측의 평가로, 양국이 합의한 공동 검증 결과는 아니다.
양국은 2025년 8월 8일 미국 워싱턴에서 평화협정 문안에 가서명했다. 양국 정상은 미국 대통령과 공동선언에도 서명했다. 그러나 가서명은 정식 서명 및 비준과 구분되는 절차다. 2026년 8월 10일 발표된 미국·아르메니아·아제르바이잔 공동성명도 2025년 8월 평화협정 문안이 가서명됐다는 사실을 재확인했다. 평화협정의 정식 체결과 발효를 위한 후속 절차는 여전히 남아 있다.
전승기념일을 맞은 시민들의 기쁨과 별개로, 전쟁 이후 남겨진 문제를 해결하는 일은 양국이 마주한 과제다. 바쿠 거리에서 한켄디까지 이어진 국기 행렬에는 전쟁의 승리를 기념하는 시민들의 자부심이 담겨 있었다. 30년 만에 고향을 다시 찾은 이들에게 전승기념일은 오랜 기다림 끝에 고향으로 돌아갈 수 있다는 희망을 의미하기도 한다.
하지만 전쟁으로 삶의 터전을 떠난 사람들의 귀환과 지뢰 제거, 서로 다른 기억을 가진 주민들이 공존할 수 있는 환경을 만드는 일은 아직 끝나지 않았다. 전쟁의 기억을 간직한 시민들이 바라는 평화가 현실이 되려면 양국 간 합의뿐 아니라 전쟁으로 남겨진 문제들을 하나씩 해결해 나가야 한다.
덧붙이는 글 | 필자는 영화감독이자 한국어 교육자 및 저널리스트입니다. 남캅카스 지역의 미디어 환경과 문화 그리고 평화를 기록하고 있습니다.