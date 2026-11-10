승리 기념한 아제르바이잔, 끝나지 않은 귀환의 과제

큰사진보기 ▲카라바흐 한켄디의 기념행사 무대와 대형 전광판. ⓒ Sona Abbasova 촬영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲바쿠 도심 타르고부 거리에서 국기를 들고 행진하는 시민들. ⓒ Gulya Seferzade 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲아제르바이잔 카라바흐의 슈샤(Shusha) 성채. ⓒ Zumrud Mammadova 촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲카라바흐 일대의 지뢰·불발탄 경고 표지판. ⓒ Sevil Aliyeva 촬영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 영화감독이자 한국어 교육자 및 저널리스트입니다. 남캅카스 지역의 미디어 환경과 문화 그리고 평화를 기록하고 있습니다.