[기획 - 1인 가구 여성과 안전] 글 싣는 순서

①

"안전하려면 돈이 든다"… 혼자 사는 여성들이 치르는 비용

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②

"항상 커튼 치고 살아요"... 혼자 사는 여성의 '안전 영수증'

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③ "안전은 내 돈으로?" 1인 가구 지원정책 세 곳 살펴보니

"모르는 사람이 집 주소 알까봐"… 안심귀가서비스 직접 써봤더니

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큰사진보기 ▲관악구 공공 영수증관악구가 1인 가구 안전을 위해 부담하는 비용을 정리한 공공 영수증(AI 활용). ⓒ 최가온 관련사진보기

큰사진보기 ▲강서구 공공 영수증강서구가 1인 가구 안전을 위해 부담하는 비용을 정리한 공공 영수증(AI 활용). ⓒ 최가온 관련사진보기

큰사진보기 ▲중랑구 공공 영수증중랑구가 1인 가구 안전을 위해 부담하는 비용을 정리한 공공 영수증(AI 활용). ⓒ 최가온 관련사진보기

https://omn.kr/2kgqw)https://omn.kr/2kgfl)관악구의 이채영(가명)씨, 강서구의 박지연(가명)씨, 중랑구의 김현지(가명)씨는 앞선 기사에서 만난 1인 가구 여성이다.이씨는 안전하다고 느끼는 집을 찾느라 당초 계획보다 더 많은 월세를 냈다. 박씨는 입주한 뒤 현관문 이중잠금장치를 직접 구입했다. 대학생인 김씨는 늦은 시간 외출을 줄이고 사람이 많은 길로 돌아간다.세 사람이 사는 자치구에도 1인 가구의 안전을 지원하는 정책이 있다. 그렇다면 이들이 각자 돈과 시간으로 부담하고 있는 안전 비용 가운데 공공정책이 실제로 덜어주는 몫은 얼마나 될까.세 구가 공통으로 운영하는 사업은 안심장비 지원이다. 대상 규모는 관악구 195가구(2026년), 강서구 93가구(2026년)다. 중랑구는 2025년 95가구에 안심장비를 지원했으며, 2026년에도 같은 사업을 이어가고 있다. 안심장비 지원을 받을 수 있는 보증금 기준은 구마다 다르다. 중랑구는 2억 5천만 원 이하로 정했고, 관악구는 2025년 사업에서 전세환산가액 기준을 없앴다. 성별 조건은 어느 구에도 없다.이 중에서도 관악구는 서울에서 1인 가구가 가장 많은 자치구로, 올해 3월 기준 18만 5729가구에 이른다. 우선 지급 대상은 스토킹·주거침입 피해 1인 가구와 보호 종료 5년 이후의 자립준비청년이다.관악구의 대표적인 사업 중 하나는 보안등이다. 관악구는 올해 상반기 21개 동에 보안등 450개(일반 350개, 스마트 100개)를 설치했다. 이 가운데 서울시 안전 앱 '안심이'에서 귀갓길을 설정한 사람이 지나가면 밝아지는 스마트보안등 100개는 1인 가구가 밀집한 대학동 일대에 집중된다.이씨가 사는 봉천동은 이 스마트보안등 집중 설치 지역에 포함되지 않았다. 더불어 올해 서울시가 안심귀가스카우트를 운영하는 10개 자치구에 관악구는 포함돼있지 않다.귀갓길의 불안은 집을 고르는 비용으로 이어졌다. 이씨는 1층과 반지하를 제외하고 공동 현관이 제대로 작동하는 곳만 찾다가 계획했던 월세 예산을 초과해야 했다. 이씨만의 일이 아니다. 앞서 진행한 설문에서 응답자 65명 가운데 46명(70.8%)은 안전 걱정 때문에 '밝거나 사람이 많은 길로 돌아서 간다'고 했고, 19명(29.2%)은 '원하던 동네나 더 저렴한 집을 선택하는 것을 포기했다'고 답했다. (1인 가구 여성의 경험을 살펴보기 위해 10월 5일부터 14일까지 10일간 구글폼으로 설문조사를 진행. 총 65명의 1인 가구 여성이 응답)강서구의 대표 사업은 현관문 안전장치를 기본으로 하는 안심장비 지원이다. 박씨는 입주하고 나서야 현관문에 이중잠금 장치가 없다는 사실을 알았고, 만 원짜리 장치를 직접 사서 달았다. 올해 신청 기간은 6월 4일부터 14일까지 11일간이었다. 같은 안심장비 사업을 운영하는 강동구는 7월 21일부터 물품 소진 시까지 연중 상시 접수한다.박씨가 입주한 시기는 올해 7월로 신청 기간과 맞지 않았다. 올해 지원 규모는 총 93가구다. 지원 대상 가운데 5가구는 스토킹·교제폭력 피해자에게 배정되며, 이들은 경찰서나 성폭력상담소의 추천을 받아야 한다. 나머지 수량도 자립준비청년에게 우선으로 배정된다. 이런 상황에서 박씨가 신청 기간 안에 지원했더라도 실제 지원 대상으로 선정됐을지는 미지수다. 다만 박씨의 경우 필요한 시기와 신청 기간이 맞지 않아 제도를 이용하지 못했고, 결국 직접 장치를 구매했다.중랑구에 거주하는 대학생 김씨는 "혼자 집에 오는 길이 두려워서 가급적 늦은 시간 외출을 피하고 사람이 많은 길로 돌아가는 등 안전을 신경 쓰는 편"이라고 했다. 김씨는 귀가 시간과 경로를 조정하는 방식으로 스스로의 안전을 확보하고 있다.중랑구에서 이용할 수 있는 대표적인 귀가 지원 사업은 서울시 안심귀가스카우트다. 중랑구는 귀갓길 불안을 덜어주기 위해 안심귀가스카우트 서비스를 운영하고 있지만, 정작 김씨는 안심귀가스카우트 사업의 이름조차 알지 못했다.안심귀가스카우트 서비스를 이용하기 위해서는 몇 가지 조건을 맞춰야 한다. 서울시 안심귀가스카우트는 '안심이' 앱으로 예약해서 이용할 수 있다. 운영 시간은 화~금요일 밤 10시부터 새벽 1시까지다(월요일은 자정까지). 주말에는 운영하지 않고, 밤 10시 이전 귀가에는 이용할 수 없다.신복자 서울시의원은 지난해 11월 서울시의회 행정사무감사에서 '안심이' 앱 가입자 2만 6천여 명(2025년 9월 기준) 가운데 긴급신고·귀가 모니터링·스카우트 예약 같은 핵심 서비스 이용자는 약 1만 2천 명(45%)에 그친다고 지적했다. 정책의 규모마저 줄고 있다. 스카우트 사업은 재정사업 평가에서 2023년과 2024년 모두 '매우 미흡'을 받았다. 그 결과 2022년 약 37억 원이던 예산은 2025년 약 12억 원으로 급감했고, 2026년 예산안은 6억 원으로 지난해에 비해 절반 수준이 됐다. 현장 대원 역시 24년 334명에서 26년 60명으로 대폭 줄었고, 운영 자치구도 25곳 중 10곳만 남았다. 1인 가구 여성이 몰린 관악·마포·광진구도 대상에서 제외됐다.세 자치구 모두 1인 가구를 위한 안전 정책을 마련해 두고 있다. 그러나 세 사람의 사례를 보면 정책이 있다고 해서 개인이 감당하는 안전 비용이 줄어드는 것은 아니었다.특히 김씨가 사는 중랑구에는 늦은 밤 귀가를 돕는 안심귀가스카우트가 운영되고 있었지만, 김씨는 그 존재조차 알지 못했다. 정책이 있는데도 필요한 사람이 이용하지 못한다면 그 사이에는 무엇이 빠져 있는 걸까. 실제로 서비스를 알고 있는 여성들은 이를 얼마나 이용하고 있으며, 이용을 가로막는 것은 무엇인지 직접 확인해봤다.