우연히 발견한 EM이, 우리집 욕실까지 오게 된 까닭은?

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큰사진보기 ▲EM 배양EM원액과 EM설탕을 1대1비율로 섞어서 잘 저은뒤 배양 수조에 담고 있는 장면이다. 배양액이 든 원액에 일정량의 물을 추가로 넣고 배양을 한다. ⓒ 김인철 관련사진보기

큰사진보기 ▲EM 배송월요일부터 금요일까지 EM을 차량을 이용해 관할 행정복지센터와 복지관 등에 배송했다. ⓒ 김인철 관련사진보기

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"이건, 어디다 쓰는 거예요?

큰사진보기 ▲EM 배송행정복지센터나 복지관 입구에 유용미생물 셀프 박스가 설치되어 있다. 셀프 박스에 EM을 가져다 놓으면 주민들이 가져가서 싱크대나 욕실 청소를 하는데 사용한다. ⓒ 김인철 관련사진보기

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지난 7월부터 10월까지 4개월 계약직으로 성남시 지역공동체 일자리에 참여했다. 지난해 3분기와 올해 1분기 공공근로에 참여했다. 이번 지역공동체일자리는 공공근로와는 업무가 많이 달랐다. 근무 기간은 한 달이 더 많았고 하루 근무시간도 6시간으로 1시간이 더 많다. 주로 하는 업무는 배양실에서 EM(친환경 유용미생물)을 배양하고 페트병에 담아서 관할 행복센터나 복지관에 배송을 하는 업무였다.이번 EM업무에 배정된 사람들은 나를 포함해서 네 명이었다. 남자 두 명 여자 두 명이었다. 우리가 일할 곳은 컨테이너로 만든 가건물이었다. 일층에 EM을 배양하는 시설과 창고가 있었고 2층에는 사무실 겸 휴게실이 있었다.EM배양실엔 나이가 지긋하신 반장님 두 분이 계셨다. 한분은 EM배양 총괄이셨고 다른 분은 배송 차량 운전을 하셨다. 여사님 두 분은 일층 배양실 수조에서 EM을 페트병에 담는 업무를 했다. 나와 형님은 여사님이 페트병에 담은 EM을 우유박스에 넣은 뒤 배송 차량에 싣고 관할 행복센터와 복지관 등에 배송을 했다. 오후에는 공병에 라벨을 붙이는 작업을 했다.처음 일을 시작하고 일주일동안 총괄반장에게 EM 배송및 배양 하는 법을 배웠 다. EM이 담긴 우유박스를 차량에 싣는 방법, 배분 장소 확인 , 차량에서 박스를 안전하게 내리는 법, EM셀프박스에 담는 순서 등 꼼꼼하게 교육을 받았다. 매일 차량 배송을 하는 업무다 보니 무엇보다 안전에 철저해야 했다.EM을 배양하는 방법은 어렵지 않았다. 먼저 말통에 든 EM 원액과 EM 배양용 설탕을 커다란 용기에 1대 1 비율로 섞는다. 설탕이 원액에 충분히 녹아들도록 잘 저어준다. 이렇게 준비한 혼합액을 모터를 이용해 배양 수조에 넣은후 물을 일정한 비율로 추가한다.오전에 두 여사님이 배양실 수조에서 페트병에 EM을 담은 후 우유박스에 15개씩 담는다. 나와 형님은 2인 1조로 EM 박스를 차량에 싣는다. 하루에 배송하는 수량은 15박스에서 20박스 사이다. 행복센터나 복지관에는 EM셀프 박스가 마련되어 있어서 일주일에 두 번 셀프박스에 EM을 배송한다.EM박스는 상당히 무겁다. 배송 차량에서 박스를 들고 내릴 때는 반드시 두 명이 함께 들고 내려야 했다. 매일 30kg이 넘는 박스를 싣고 내리기를 반복하니 허리가 끊어질 듯 아팠다. 일을 시작하고 일주일만에 복대를 찼다. 장마철엔 비와 폭염 속에서 배송을 해야 했다. 오전 배송이 끝나기도 전에 땀이 비오듯 쏟아지고 입에선 단내가 났다.이 일을 하기전엔 EM이 무엇인지 잘 몰랐다. EM이 있다는 사실도 몰랐다. 운전을 하는 A반장님은 7년 전쯤 분당에서 처음 EM배양을 할 때부터 일을 하셨다고 했다. A반장님이 성남에서 EM을 시작하게 된 과정을 설명해 주셨다. 언제부터 EM이 시작되었는지 찾아서 공부를 했다.EM은 'Effective Microorganisms'의 약자로, 유용미생물군이라고 한다. 자연계에 존재하는 여러 미생물 가운데 농업과 환경 등에 활용할 미생물들을 조합한 것이다. EM을 최초로 개발한 사람은 일본의 농학자 히가 데루오(比嘉照夫) 교수다. 1970년대 후반부터 농업에 미생물을 활용하는 데 관심을 가졌던 히가 교수는 미생물을 분리해 작물에 미치는 영향을 연구했다. 농약과 화학비료에 의존하는 농업의 한계를 고민하면서 미생물의 가능성에 주목했다.EM은 우연히 발견했다. 히가 교수는 연구 과정에서 사용한 다양한 미생물 배양액을 한 곳에 모아두었다가 주변 풀밭에 뿌렸다고 한다. 일주일 정도 지나 다시 살펴보니 배양액을 뿌린 곳의 풀이 주변보다 훨씬 잘 자라고 있었다. 여러 종류의 미생물을 혼합한 게 효과가 있었다. 이후 숱한 시행착오를 거쳐 유용한 미생물 배양체를 개발했다히가 교수는 여러 차례의 연구와 시행착오 끝에 1980년 유용미생물의 최적 배양 조합을 완성하고 EM이라는 이름을 붙였다. 이후 1982년부터 일본 자연농법 현장에 보급되기 시작했다. 초기에는 토양 환경 개선과 농작물 재배를 중심으로 활용됐으며, 이후 축산과 수산, 환경 관리 등으로 활용 분야가 확대됐다.성남시는 2008년 시범사업으로 EM을 탄천 정화작업에 활용했다. 당시 탄천은 성남 시민들이 산책과 운동을 즐기는 생활공간이었지만, 가정에서 나오는 하수로 인한 수질오염과 악취 문제가 매우 심각했다. 성남시가 발행한 2008년 4월호 <비전성남>에는 분당구가 탄천 악취 저감을 위해 EM을 활용한 시범사업을 추진했다는 내용이 실려 있다. 같은 해 3월 17일부터 분당구 지역 5개 지점에 EM을 투입하는 사업을 시작했다.성남시는 한 걸음 더 나아갔다. EM을 탄천 정화작업에 활용하는 데 그치지 않고 시민들이 일상 생활에서 사용할 수 있게 했다. 분당 시민들에게 EM을 배부했다. 이후 성남시는 EM 배양시설을 확충하고 행복센터나 복지관 등을 통해 공급을 확대했다. 처음에는 탄천의 악취를 줄이기 위한 시범사업으로 시작했지만 주민들이 EM을 생활에서 활용할 수 있게 했다.성남시의 모든 구가 같은 방식으로 EM을 공급하는 것은 아니다. 내가 근무한 곳에서는 페트병에 EM을 담아 우유박스에 넣어 배송했다. 함께 일하던 형님과 A반장님의 설명에 따르면 분당구와 수정구는 페트병 대신 말통에 EM을 담아 지정된 장소에 배송하면 주민들이 페트병을 가져와서 담아간다고 했다.배송을 하다 보면 EM에 대해서 묻는 분들이 많았다. EM은 악취 저감과 청소 등 환경 개선용이다. 주로 하수구나 화장실, 생활 주변의 악취 제거와 청소 등에 활용하도록 보급하고 있다. 주민들이 EM을 가정이나 텃밭에서 다양하게 활용하고 있다.성남시의 EM 사업은 탄천 정화사업에서 출발했다. 활용 범위는 점차 생활환경 개선으로 확대됐다. 탄천에 EM을 방류하는 것뿐 아니라 주민들이 가정에서도 사용할 수 있도록 해당 구의 특성에 맞춰 배양시설과 공급 체계를 마련했다. 현재 성남시에는 수정구 12곳, 중원구 11곳, 분당구 16곳 등 모두 39곳의 행정복지센터에 EM 공급시설이 설치되어 있다.다른 지방자치단체에서도 유용미생물을 활용한 사업을 하고 있다. 2025년 10월 20일 서울신문 보도에 따르면 안동시는 고초균과 광합성균, 유산균, 효모 등을 농가에 공급하고 있으며, 청송군은 연간 최대 250톤 규모의 유용미생물 생산시설을 운영하고 있다. 예천군 역시 매년 8종의 유용미생물 약 100톤을 지역 농가에 보급하고 있다. 이 밖에도 대구 동구와 군위군, 인천 옹진군, 경기 수원시 등 여러 지자체가 농가에 유용미생물을 무상 또는 저렴한 가격으로 공급하고 있다.처음에는 EM이 무엇인지도 모른 채 배양된 미생물을 페트병에 담아 배송 일을 했다. 하지만 일을 하면서 EM의 개발 과정과 성남시의 활용 사례를 알 수 있었다. 시민들이 EM을 가져가는 모습을 지켜보면서 이 사업이 지역 주민들의 악취 저감과 하수구 청소 등 생활환경 개선에 유용하게 활용되고 있다는 사실도 알게 됐다. 우리 집 욕실에도 락스 옆에 EM 페트병 두 개가 나란히 놓여있다.