청해부대 파견연장 심의 앞두고 "꼼수파병" 반발

큰사진보기 ▲청해부대 파견연장 수정동의안 철회 촉구 기자회견미국침략전쟁중단 한국군파병반대긴급행동(이하 파병반대 긴급행동)이 9일 오전 서울 종로구 청와대 앞에서 '정부의 위험천만한 청해부대 작전범위 확대 시도 규탄 및 파견연장 수정동의안 철회 촉구 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청해부대 파견연장 수정동의안 철회 촉구 기자회견미국침략전쟁중단 한국군파병반대긴급행동(이하 파병반대 긴급행동)이 9일 오전 서울 종로구 청와대 앞에서 '정부의 위험천만한 청해부대 작전범위 확대 시도 규탄 및 파견연장 수정동의안 철회 촉구 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲강신철 국방부 장관이 9일 국회 국방위원회 전체회의에서 국방부 소관 2027년도 예산안 제안설명을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부의 청해부대 파견 연장 심의를 앞두고 시민사회가 "꼼수파병"이라며 반발하고 나섰다. 이들은 정부 방침이 '전쟁에 개입하는 파병은 없다'던 이재명 대통령의 약속과 배치될 뿐 아니라 반헌법적이라며 국무회의 상정 자체도 하지 말아야 한다고 요구했다.'미국침략전쟁중단 한국군파병반대 긴급행동(아래 파병반대 긴급행동)'은 9일 청와대 앞에서 기자회견을 열고 정부의 청해부대 작전 범위 확대 시도를 규탄했다. 앞서 정부는 아덴만 해역에 상선 보호 활동 중인 청해부대의 임무 구역을 호르무즈 해협과 좀 더 가까운 오만 남방 해역까지 확대하는 파견 연장 수정 동의안을 5일 차관회의에서 의결했다. 따라서 파견 연장안은 10일 국무회의를 거쳐 국회 동의를 얻는 절차를 밟을 가능성이 크다.파병반대 긴급행동은 이번 파견 연장안은 "꼼수 파병"이라며 즉각 철회를 촉구했다. 이들은 "국방부는 해적 활동 증대를 명분으로 내세우고 있으나 해적 활동이 증가하고 있는 핵심 지역은 소말리아 아덴만 지역이므로 청해부대의 작전 범위를 미국의 군사작전이 전개되는 오만만 인근까지 무리하게 넓혀야 할 이유가 없다"며 "이는 청해부대의 전쟁 연루 위험만을 자초하는 것일 뿐"이라고 지적했다.또 추가 전력의 핵심이 해적 퇴치와 무관한 '기뢰 제거'에 맞춰져 있고, 미국이 동맹국에 이란 전쟁 동참을 요구하며 주되게 사용했던 '항행의 자유'란 표현이 명시돼 있다며 "이는 미국의 군사적 관여 요구를 반영한 결과로 볼 수밖에 없다"고 주장했다. 청해부대가 이미 대이란 대후티 작전을 수행하는 미 해군 중부사령부사령관이 지휘하는 연합해군사령부(CMF) 일원인 만큼 향후 미 해군 군사작전에 연루될 수 있는 점도 우려했다.파병반대 긴급행동은 청해부대 작전 범위 확대가 "전쟁에 관여 또는 개입하는 파병은 없다"던 이재명 대통령의 9월 18일 기자회견 발언에도 어긋난다고 비판했다. 이들은 또 "대한민국 헌법 제5조 1항은 침략적 전쟁을 부인하고 있다. 이번 이란 전쟁은 명백히 미국의 불법적 침략전쟁이며 미국 내에서조차 그 후과에 대한 비판 여론이 고조된 가운데 중간선거 참패의 주요 요인으로까지 거론되고 있다"며 "정부는 즉각 철회하라"고 했다.파병반대 긴급행동은 국회의 역할도 주문했다. 이들은 "정부는 청해부대의 파견 목적과 임무를 어물쩍 넓혀가며 미국 주도 연합해양안보작전 참여까지 열어놓았고, 국회는 매년 형식적으로 심의·가결하는 거수기 역할에만 머물러온 것이 사실"이라며 "국회는 헌법이 부여한 조약심의·체결권을 엄정히 집행해야 할 당사자이자 주권자를 대리하는 헌법기관으로서 정부의 위헌적 파병안을 철저히 검증하고 단호히 부결해야 한다"고 요구했다.파병반대 긴급행동은 "이번 파병안은 정부와 국회가 주권과 평화의 원칙을 어떻게 수호할 것인가를 가늠하는 중대한 시험대"라며 "만일 이번 국무회의에서 편법·꼼수파병안을 가결하고, 국회 역시 검증의 책임을 방기하여 동의안을 또다시 가결처리 한다면, 이 위헌적 행태에 대한 주권자들의 엄중한 심판에 직면하게 될 것"이라고 했다. 시민단체들은 국무회의가 열릴 10일에는 청와대 주변을 에워싸는 평화행동을 이어갈 예정이다.한편 강신철 국방부 장관은 이날 국회 국방위원회 전체회의에서 청해부대 작전 범위 확대와 관련해 "전쟁에 불관여하고 불간섭한다는 건, 분명히 저희가 원칙을 말씀드렸다"며 파병 논란 진화에 나섰다. 그는 초계기와 기뢰제거 전력을 추가하는 배경을 "유사시 위협에 대비하기 위한 차원"으로 설명하면서 "우리 장병, 우리 국민을 포함해 이것(안전)이 제일 우선적으로 작전이 수행돼야 한다"고 말했다.