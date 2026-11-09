"전시는 사흘, 기록은 그 이후에도"... 충청 명인 16인의 손끝을 기록하다

큰사진보기 ▲9일 서산시문화회관에서 열린 ‘제7회 한국예술문화명인 충청지회 명인전’ 개막식에서 최차열 충청지회장이 인사말을 하고 있다. 양옆으로 참여 명인과 내빈들이 함께 자리했다. ⓒ 최미향 관련사진보기

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▲최차열 맥간공예 명인이 전시장을 찾은 관람객들에게 자신의 작품과 맥간공예에 대해 설명하고 있다. 최미향 관련영상보기

큰사진보기 ▲9일 서산시문화회관에서 열린 ‘제7회 한국예술문화명인 충청지회 명인전’ 개막식에서 참여 명인과 내빈들이 전시 개막을 알리는 컷팅 행사를 하고 있다. ⓒ 최미향 관련사진보기

"오늘 이 전시장에는 충청지역에서 활동하는 열여섯 명인의 땀과 정성이 담긴 서로 다른 장르의 작품이 전시돼 있습니다. 한 권의 책을 마무리한다는 것은 단순히 글과 작품을 엮는 일이 아니라 한 사람 한 사람의 삶과 예술혼을 되짚어보는 소중한 여정이었습니다. 오랜 세월 쌓아온 경험과 열정, 수많은 시행착오 속에서 완성된 작품 제작 과정에는 저마다의 철학과 장인정신이 고스란히 배어 있습니다."

"서로 다른 재료와 기법, 각기 다른 예술의 길을 걸어왔지만 아름다움을 향한 마음과 전통을 이어가려는 열정만큼은 하나였습니다. 16명의 삶과 16빛깔의 예술혼이 담긴 백서가 단순한 기록을 넘어 충청 예술문화의 소중한 발자취로 남고, 후대에는 전통의 맥을 잇는 귀한 길잡이가 되기를 바랍니다."

큰사진보기 ▲서산시문화회관 전시장에 충청지역 명인들의 작품이 한자리에 놓였다. 서로 다른 재료와 기법으로 완성된 작품들이 전통과 현대의 다양한 예술세계를 보여준다. ⓒ 최미향 관련사진보기

큰사진보기 ▲신필승 서산시 부시장이 9일 서산시문화회관에서 열린 ‘제7회 한국예술문화명인 충청지회 명인전’ 개막식에서 축사를 하고 있다. ⓒ 최미향 관련사진보기

"충청지역의 존경하는 명인들이 서산을 찾아 전시를 열어주신 데 진심으로 감사드립니다. 작품 하나하나에는 명인들의 소중한 경험과 철학, 미적 감각이 고스란히 담겨 있습니다. 이번 전시를 통해 많은 시민이 다채로운 예술세계를 접하고 창작의 의미를 발견하는 소중한 자리가 되기를 바랍니다."

"작품이 완성되기까지는 수없이 반복한 손길과 셀 수 없는 밤의 고민이 켜켜이 쌓여 있습니다. 나뭇결 한 줄, 돌 한 조각에도 한 길을 걸어온 명인의 세월이 고스란히 담겨 있습니다. 전시장을 찾은 시민들도 작품 앞에 잠시 머물러 명인들이 쌓아온 시간의 깊이를 느껴보시길 바랍니다."

큰사진보기 ▲장갑순 서산시의회 의장이 9일 서산시문화회관에서 열린 ‘제7회 한국예술문화명인 충청지회 명인전’ 개막식에서 축사를 하고 있다. ⓒ 최미향 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다. 기자는 이번 '충청 명인 백서' 집필에 참여했다.

돌을 다듬고 나무를 깎는다. 보릿대를 잘라 문양을 만들고, 가느다란 모시에 바늘을 넣는다. 꽃의 선을 살피고 먹을 갈기 위해 벼루를 만든다. 염전에서는 바닷물과 햇빛, 바람이 소금을 만든다. 재료도 다르고 표현하는 방식도 다르다. 그러나 한 분야를 오랫동안 붙들고 자신의 손기술을 쌓아왔다는 점은 같다.9일 오후 2시 충남 서산시문화회관에서 '한국예술문화명인 제7회 충청지회 명인전 2026'이 막을 올렸다. 전시는 오는 11일까지 서산시문화회관 제1·2전시실에서 이어진다.전시장에는 충청지역에서 활동하는 명인 16명의 작품이 한자리에 놓였다. 완성된 작품은 말없이 관람객을 맞지만, 한 점이 그 자리에 오기까지 쌓인 시간은 결코 짧지 않다.이번 전시에 참여한 명인은 서복수(석공예), 이수희(석조각), 최설희(작두굿), 최차열(맥간공예), 안광오(한식창호), 주경자(모시쌈솔), 김경자(화예), 유성배(전통철기구), 최명규(문인화), 김일환(벼루제작), 임춘자(화예), 정갑훈(전통 소금 제조), 백한선(현대화예), 장영길(컬러사진), 김병희(꽃차), 김혜숙(화예) 등 모두 16명이다.전시장에서는 재료가 사람의 손을 거치며 작품으로 바뀌는 여러 모습을 만날 수 있다.석공예와 석조각은 단단한 돌을 수없이 두드리고 덜어내며 형태를 찾는다. 한식창호는 나무의 결을 살피고 작은 부재를 깎아 맞물리며 문양을 완성한다. 모시쌈솔에는 얇은 모시를 다루는 섬세한 바느질이 필요하다.맥간공예에서는 보릿대가 빛과 결을 가진 공예 재료가 되고, 전통철기구에는 불과 쇠를 오랫동안 다뤄온 손의 감각이 담긴다. 벼루 제작과 전통 소금 제조, 꽃차에도 각 재료의 성질과 때를 읽는 경험이 필요하다. 문인화와 화예, 현대화예, 컬러사진까지 더해지며 전시장은 저마다 다른 열여섯 개의 예술세계로 채워졌다.같은 재료와 같은 도구를 사용한다고 같은 결과물이 나오는 것은 아니다. 어느 부분을 남기고 어디에서 손을 멈출지 판단하는 일은 오랜 시행착오와 경험에서 나온다. 그 시간이 한 사람의 기술이 되고, 결국 작품의 차이를 만든다.이날 개막식에서 최차열 한국예술문화명인 충청지회장은 작품을 선보이는 것만큼 그 뒤에 있는 사람과 기술을 기록하는 일도 중요하다고 강조했다.최 지회장은 당초 이날 함께 선보일 예정이었던 '충청 명인 백서'에 대해서도 이야기했다. 백서는 전시 개막에 맞춰 발간할 예정이었지만 16명의 방대한 자료를 정리하고 원고와 사진을 편집하는 과정이 길어지며 일정이 조금 늦어졌다. 책은 며칠 안에 발간될 예정이다.최 지회장은 참석자들에게 양해를 구한 뒤 백서를 준비하며 느낀 소회를 전했다.이번 백서는 명인들의 이력이나 대표작만을 소개하는 데 그치지 않는다. 한 사람이 어떤 계기로 자신의 분야에 들어섰는지, 그 길에서 무엇을 겪었는지, 작품 한 점이 실제로 어떤 과정을 거쳐 만들어지는지를 함께 담았다.재료를 어떻게 고르는지, 작업할 때 무엇을 가장 중요하게 보는지, 수십 년 동안 반복한 시행착오에서 무엇을 배웠는지, 자신의 기술을 다음 세대에 어떻게 남기고 싶은지도 기록했다.최 지회장은 이어 백서가 앞으로 어떤 기록으로 남기를 바라는지도 밝혔다.기자는 여름 초입부터 이번 백서에 실릴 열여섯 명인을 만나왔다. 처음에는 한 권의 책에 16명의 삶을 담는 일이라고 생각했다. 막상 시작하고 보니 한 사람의 이야기를 기록하는 데도 생각보다 많은 시간이 필요했다.어떤 계기로 일을 시작했는지를 듣고, 평생 사용해온 재료와 도구를 이해한 뒤 다시 대표 작품의 제작 과정을 물었다. 낯선 전문용어가 나오면 뜻을 확인했고, 말로는 몇 초 만에 지나가는 공정 하나가 실제로는 오랜 숙련이 필요한 작업이라는 것도 알게 됐다.열여섯 명의 삶은 어느 하나 같지 않았다. 먹고살기 위해 기술을 배우기 시작한 사람도 있었고, 우연히 시작한 일이 평생의 길이 된 사람도 있었다. 가족에게 기술을 물려받아 몇 대째 이어오는 이가 있는가 하면 누구에게도 쉽게 배우기 어려운 일을 스스로 익혀 자신의 방식을 만든 사람도 있었다.그들의 말을 기록하면서 반복해서 만난 단어는 '시간'이었다.돌을 얼마만큼 덜어내야 할지 아는 눈, 나뭇결의 방향을 판단하는 감각, 보릿대 한 줄기의 빛을 읽는 법, 꽃의 방향과 빈 공간을 바라보는 시선은 짧은 시간에 생기지 않았다.이번 전시장에서 그동안 글과 사진으로 들여다봤던 작품들을 한자리에서 직접 마주했다.몇 달간 녹취를 풀고 자료를 확인하며 문장으로 옮겼던 이야기가 실제 작품의 모습으로 눈앞에 놓여 있었다. 한 사람의 말을 듣는 데서 시작한 기록이 열여섯 사람의 작품과 함께 한 공간에 놓인 모습을 보니 감회가 새로웠다.백서가 개막일에 맞춰 나오지 못한 것은 아쉽다. 하지만 전시는 먼저 문을 열었고, 그 작품을 만든 사람과 손의 이야기는 며칠 뒤 한 권의 기록으로 세상에 나올 것이다.이날 개막식에는 신필승 서산시 부시장과 장갑순 서산시의회 의장 및 시의원, 지역 문화예술 관계자와 시민, 참여 명인 등이 참석했다.이완섭 서산시장을 대신해 참석한 신필승 부시장은 명인전이 3년 연속 서산에서 개최된 데 의미를 뒀다.신 부시장은 곧 발간될 충청 명인 백서에 대해서도 명인들이 오랫동안 쌓아온 지혜와 기술을 널리 알리고, 지역 예술문화를 더욱 풍성하게 만드는 밑거름이 되기를 기대했다.장갑순 서산시의회 의장은 작품 뒤에 쌓인 시간과 정성을 강조했다.전통기술은 오랫동안 사람의 손에서 또 다른 사람의 손으로 전해져 왔다. 책을 읽는다고 금세 익힐 수 없는 기술이 많다. 돌의 어느 부분을 얼마나 쳐내야 하는지, 나무의 결을 어떻게 읽어야 하는지, 재료가 어느 상태일 때 가장 좋은지를 판단하는 능력은 수많은 반복 속에서 몸에 밴다.하지만 그 시간을 견디며 기술을 배우려는 다음 세대를 만나기가 갈수록 쉽지 않다고 말하는 명인도 적지 않았다.완성된 작품은 남는다. 그러나 왜 그런 방법을 택했는지, 어떤 실패를 거쳐 지금의 방식에 이르렀는지, 어느 순간 손을 멈춰야 하는지는 기록하지 않으면 한 사람과 함께 사라질 수 있다. 그래서 이번 전시는 작품을 보여주는 자리인 동시에 '무엇을 다음 세대에 남길 것인가'라는 질문을 던진다.명인전은 사흘 뒤 막을 내린다. 전시장에 걸리고 놓였던 작품들도 다시 각자의 자리로 돌아간다. 그러나 여름 초입부터 하나씩 모은 열여섯 명의 삶과 손의 기억은 곧 책으로 남는다.전시장에서 작품을 먼저 만난 뒤 백서를 펼친다면 같은 작품도 조금은 다르게 보일지 모른다. 완성된 형태 뒤에 가려져 있던 한 사람의 시간까지 함께 보일 테니 말이다.'한국예술문화명인 제7회 충청지회 명인전 2026'은 오는 11일까지 서산시문화회관 제1·2전시실에서 열린다.이번 행사는 한국예술문화명인 충청지회가 주최·주관하고 충청남도와 서산시의 지역문화예술행사 지원사업으로 마련됐다.