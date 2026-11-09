울산대병원 간호사 "줄어든 통합 병동, 노동조건 악화"

큰사진보기 ▲민주노총 의료연대본부 울산대학교병원분회 9일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "시민의 간병비 부담 뿐 아니라 인력 감축으로 노동조건이 악화된다"며 9일부터 병원이 현안을 해결할 때까지 투쟁 돌입을 선포했다. ⓒ 민주노총울산본부 관련사진보기

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2016년부터 시행된 병원의 간호간병통합서비스는 시민의 간병비 부담을 줄이는 데 기여해 왔다는 평을 들었다. 하지만 울산광역시 유일의 대학병원인 울산대병원이 간호간병통합서비스 병동을 줄여나가자 노조(민주노총 의료연대본부 울산대학교병원분회)가 강하게 반발하고 있다.노조는 9일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "시민의 간병비 부담 뿐 아니라 직원(간호사 등 인력) 감축으로 노동조건이 악화된다"며 병원이 현안을 해결할 때까지 9일부터 투쟁 돌입을 선포했다.현안은 간호간병통합서비스 병동 축소 반대 뿐 아니라 보조원 업무 콜제 전환 반대, 급성정신과병동 간호사의 보조원 근무 강요 규탄, 보안팀 외주화 반대, 팀장 성과급제 폐지가 포함됐다.노조 브리핑에 따르면, 울산대병원에서는 산부인과, 정신과, 호스피스병동, 외상병동, 암센터골수이식병동을 제외하고 나머지 모두 17개였던 간호간병통합서비스 병동이 2024년 전공의 집단행동 이후 점차 폐쇄되다 2027년 1월1일 부터는 9개로 축소될 예정이다.노조는 "병동 하나가 폐쇄될 때마다 평균 간호사 12명, 간호조무사 7명, 보조원 2명씩 인력이 감축된다"라며 "정부는 비수도권을 중심으로 간호간병통합서비스 확대를 추진하고 있지만, 울산대학교병원은 오히려 병동 축소를 강행하고 있다"고 지적했다.이에 노조는 "기존 통합병동을 유지하고 단계적으로 확대하라"고 요구했다.노조는 기자회견에서 "환자의 생명과 안전을 최우선으로 해야 할 대학병원이 인건비 절감과 경영 효율이라는 명분 아래 현장의 인력을 줄이고, 노동자의 전문성을 무너뜨리는 데 앞장서고 있다"며 "간호간병통합서비스 병동은 축소하고, 병동에 상주해야 할 보조원은 '콜제'로 전환하려 하고, 급성정신과병동에서는 간호사에게 보조원 업무까지 강요하고, 직원들의 안전을 책임져야 할 보안팀은 정규직 자리를 없애 외주화하려 한다"고 밝혔다.이어 "병원은 최근 수백억의 흑자 경영임에도 불구하고 환자안전을 위한 기본적인 인력충원을 하지 않고 최소 인력운영, 업무 다기능을 통한 인력 통합 운영으로 환자 안전을 위협하고 있다"며 "더욱이, 현장 노동자들에게는 인건비 절감을 강요하면서 관리자들을 위한 성과급과 보직수당은 새롭게 만들어지고 있다"고 지적했다.그러면서 "환자 안전을 위한 필수 인력은 줄이면서 관리자들에게는 수백만 원에서 최대 1000만 원에 이르는 성과급을 지급하는 것이 과연 공정한 경영인가"라며 "병원의 성과는 돈으로 수익을 남기는 것이 아니라 환자의 안전과 회복으로부터 나오는 것"이라고 조언했다.이어 "간호사와 의료기사, 보조원, 사무직 등 수많은 노동자는 이를 위해 환자를 돌보고 있다"며 "그런데 병원은 현장 노동자들의 희생을 당연하게 여기고, 관리자들의 보상만 챙기고 있다"고 밝혔다.노조는 ▲ 간호간병통합서비스 병동 축소를 즉각 중단하고 공공의료의 책임을 다할것 ▲ 보조원 '콜제' 전환을 철회하고 병동 상주 필수 인력을 유지할것 ▲ 간호사에게 보조원 업무를 강요하는 비정상적인 근무체계를 중단할 것 ▲ 보안팀 외주화를 철회하고 비정규직 중단하고 환자안전 직원안전 보장할 것 ▲ 비용절감 경쟁을 부추기는 팀장 성과급제를 중단하고, 관리자 중심의 특혜성 수당 확대를 당장 멈출 것을 요구했다.기자회견 후 울산대병원은 입장문을 내고 "간호간병통합서비스 병동 개편은 정부의 정책 방향과 상급 종합병원 구조 전환 지원사업에 따라 환자의 중증도와 질환별 특성에 맞춰 병상을 효율적으로 재배치하는 필수적인 의료 조정 과정"이라며 "보조원 업무의 콜제 전환은 보조원 인력을 줄이는 것이 아니라 현장의 업무 불균형을 해소하고 두터운 환자 안전망을 구축하려는 조치로 현재 검토 중"이라고 밝혔다.또한 "울산대병원은 지역을 대표하는 의료기관으로서 시민의 건강권을 지키는 책임을 결코 가볍게 여기지 않으며 흔들림 없이 병원 인력 운영 체계 개편을 완수할 것"이라며 "아울러 노조와의 진정성 있는 소통과 병원의 미래 발전을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.