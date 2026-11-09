이장섭 시장, 환경미화원 사망사고 후속대책 지시

큰사진보기 ▲이장섭 청주시장은 9일 주간업무보고회에서 사망한 환경미화원 이 모씨에 대한 예우와 환경미화원 근무환경 개선에 대해 지시했다. 사진=청주시 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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이장섭 청주시장이 9일 열린 주간업무보고회에서 업무 중 사망한 환경미화원(환경공무직)을 애도하며 근본적인 안전대책 마련을 지시했다.9일 현재 각 구청에서 운영하는 청소차량 발판 제거가 진행되고 있고, 안전을 지킬 수 있는 저상 청소차 도입과 환경공무직 충원 등 작업환경 전반에 대한 점검과 대책 마련에 들어갔다.이 시장은 9일 임시청사에서 열린 주간업무보고회에서 환경미화원 사망사고와 관련해 유가족에게 애도를 표하고 "이번 사고를 계기로 환경미화원들의 작업환경과 안전관리 체계를 전반적으로 되돌아보고, 다시는 이 같은 안타까운 사고가 발생하지 않도록 실효성 있는 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.특히 차량 이동 과정의 안전 문제와 관련해 "단순히 발판을 제거하는 것을 넘어 환경미화원들이 안전하게 차량에 탑승해 이동할 수 있는 실효성 있는 방안을 조속히 마련하라"고 지시했다.이 시장은 근무 중 숨진 이아무개씨를 두고 "고인의 고용상 지위에 따른 제도적 제약이 있더라도 시민을 위해 일하다 불의의 사고를 당한 만큼 장례 절차를 비롯해 유가족에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 시 차원에서 최선을 다하겠다"고 밝혔다.청주시는 이날 근무환경 개선을 위해 인력 충원과 차량 확충을 통해 업무 부담을 줄일 계획이라고 밝혔다.구체적으로는 직영 수거 구역 일부를 민간 대행 구역으로 전환하고 관련 예산 60여억원을 증액해 민간 대행업체의 수거 차량과 인력을 추가로 확보할 방침이다.저상 청소차 도입도 확대한다. 5t 규모의 한국형 저상 청소차는 운전석과 적재함 사이에 별도의 낮은 탑승 공간을 마련해 승하차가 쉽고, 반복적인 오르내림에 따른 근골격계 부상 위험도 줄일 수 있다. 청주시는 지난해 4대, 올해 5대를 구입했으며, 내년에는 14대를 추가 도입할 계획이다.다만 장비 확충은 중장기 과제로 남아 있다. 청주시가 현재 운행 중인 수거 차량은 모두 107대인데, 이 중 저상 청소차는 9대에 불과하다. 내년에 계획대로 14대를 추가하더라도 저상 청소차는 23대로 전체 운영 차량의 약 20% 정도다.앞서 지난 5일 오전 5시 20분께 청주시 청원구 율량동 한 도로에서 청주시 소속 기간제 환경미화원 이씨(26)가 쓰레기 수거 차량 뒤쪽 발판에 탑승해 이동하다 뒤따르던 화물차에 치여 숨졌다. 청주고용노동지청과 충북경찰청 중대재해수사계는 청주시를 상대로 산업안전보건법 위반과 업무상 과실치사 여부 등을 각각 검토하고 있다.