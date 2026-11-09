정명근, 자율주행 공공교통 실증 본격화… 화성시 8대 서비스 가동

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 9일 모두누림센터 옆 자율주행 서비스 공간에서 열린 ‘자율주행 리빙랩 서비스 시승회’에서 자율주행 버스에 탑승해 관계자들과 의견을 나누고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲자율주행 버스가 남양뉴타운 일원을 주행하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 9일 모두누림센터 옆 자율주행 서비스 공간에서 열린 ‘자율주행 리빙랩 서비스 시승회’에서 자율주행 리빙랩 공공서비스에 대한 설명을 듣고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시장가 9일 모두누림센터 옆 자율주행 서비스 공간에서 개최한 ‘자율주행 리빙랩 서비스 시승회’에서 관계자가 운전대를 잡지 않은 상태에서 자율주행 버스의 주행 상황을 살펴보고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 9일 모두누림센터 옆 자율주행 서비스 공간에서 열린 ‘자율주행 리빙랩 서비스 시승회’에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

정명근 화성특례시장이 자율주행 기술을 화성시 공공교통 체계에 접목하는 작업에 속도를 내고 있다. 자율주행 버스와 공유차 도입은 물론 교통약자 이동지원, 긴급차량 통행지원, 교통사고 예방순찰까지 8대 공공서비스를 실제 도로에서 검증해 미래 교통환경을 바꾸겠다는 구상이다. 기술 실증을 넘어 시민들이 일상에서 체감하는 교통서비스로 정착시키겠다는 정명근 시장의 정책 방향이 구체화하고 있다.화성특례시는 9일 남양읍 모두누림센터 인근에서 '자율주행 리빙랩 서비스 시승회'를 개최하고 8대 공공서비스 실증 추진 상황을 공개했다. 행사에는 정명근 시장과 정광복 자율주행기술개발혁신사업단장, 시민 대표 등 20여 명이 참석했다.이날 참석자들은 노선형 자율주행 버스와 자율주행 공유차, 교통약자 이동지원 차량을 직접 체험했다. 시승은 모두누림센터 인근에서 출발해 남양뉴타운 일원 약 5㎞를 순환하는 코스로, 25분가량 진행됐다.이번 사업의 핵심은 자율주행 기술을 시민 생활에 필요한 공공서비스로 연결하는 것이다. 노선형 자율주행 버스는 정해진 노선을 운행하고, 자율주행 공유차는 예약을 통해 필요한 시간에 이용할 수 있도록 설계됐다. 교통약자 이동지원 차량은 교통소외지역 주민 등 이동에 어려움을 겪는 시민들의 교통 접근성을 높이는 데 초점을 맞췄다.실증 대상은 남양읍·새솔동·마도면 등 11개 구역이다. 면적은 36.13㎢, 도로 총연장은 167.5㎞에 이른다. 화성시는 국토교통부와 협력해 시민이 실제 생활공간에서 자율주행 서비스를 이용하고 개선 의견을 제시하는 '자율주행 리빙랩'을 조성하고 있다.2027년까지 단계적으로 실증할 서비스는 모두 8개 분야다. 교통약자 이동지원과 수요응답형 대중교통, 자율주행 공유차, 노선형 대중교통 등 이동 관련 서비스 외에도 도시환경관리, 도로 긴급복구 통행지원, 긴급차량 통행지원, 교통사고 예방순찰이 포함됐다.주목할 대목은 자율주행의 적용 범위를 승객 수송에 한정하지 않았다는 점이다. 도로 긴급복구와 긴급차량 통행지원, 교통사고 예방순찰까지 실증 대상에 포함하면서 도시 운영과 안전관리 체계에도 자율주행 기술을 활용하겠다는 방향을 제시했다.정명근 시장은 "자율주행 기술의 가치는 시민의 이동을 얼마나 편리하게 하고, 교통서비스가 필요한 곳에 얼마나 촘촘하게 닿을 수 있는지에 있다"며 시민들이 직접 체험하고 제안한 의견을 서비스 개선에 반영하겠다고 밝혔다.또 국토교통부와 협력해 관련 서비스를 지속적으로 운영하고 적용 범위를 확대하겠다는 방침도 제시했다. 2027년에는 동탄 자율주행 시범서비스 시행도 추진한다.화성시의 이번 사업은 미래 모빌리티 산업 육성과 시민 생활의 변화를 동시에 겨냥한다는 점에서 의미가 있다. 다만 실증사업이 실제 공공교통 서비스로 정착하려면 기술적 완성도뿐 아니라 안전성, 운행의 안정성, 이용 편의성, 운영비용 등을 함께 검증해야 한다. 특히 교통약자와 대중교통 취약지역 주민들이 실질적인 혜택을 체감할 수 있는지가 사업 성과를 가르는 기준이 될 전망이다.