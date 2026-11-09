주군을 위한 죽음에서 천황을 위한 죽음으로

큰사진보기 ▲반슈아코역반슈아코역 개찰구를 나오자마자 만나는 주신구라(忠臣藏) 글씨는 이곳이 주신구라 무대임을 알리는 표식이다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲아코신사아코신사 입구 얖옆으로는 주신구라 47명의 이름과 직책을 새긴 석상이 도열해 있다. ⓒ 임병식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲다나카 가쿠에이정치인 다나카 가쿠에이 총리는 1972년 재임 당시 남긴 오이시 신사에 '의사발상지'라는 글씨를 남겼다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲아코 성아코 47인 사건의 무대인 아코 성은 반슈아코 역에서 도보로 20분이면 도착한다. ⓒ 임병식 관련사진보기

오늘은 철도가 아닌 주신구라(忠臣蔵) 이야기다. 주신구라는 주군의 복수를 하고 47명이 할복한 이야기다. 일본인들은 이들을 신사에 모시고 충의로 숭상한다. 오이시(大石) 신사에 가기 위해 산요 본선에서 비켜난 JR 아코선(赤穂線)을 탔다. 히메지역에서 반슈아코(播州赤穂) 역까지는 20km. 아이오이(相生)에서 갈아탔다. '상생이라' 좋은 지명이라고 생각했다. 반슈아코 역 개찰구를 나서자마자 대형 액자가 보였다. 거친 글씨에다 압도적 크기 충신장(忠臣藏) 글씨는 강렬했다.역에서 오이시 신사까지 20여 분을 걸었다. 한적한 거리, 11월의 건조한 바람이 훑고 지났다. 근대 철도 유산을 따라가다 잠시 방향을 틀어 이곳을 찾은 이유가 있다. 아코 사무라이의 죽음이 훗날 천황주의와 어떻게 연결되었고, 또 국가주의와 결합하면서 어떤 방향으로 변질됐는지를 살펴보기 위해서였다.신사 입구 양옆으로 이름과 직책을 새긴 석상 47개가 도열해 있다. 나는 서늘한 기운을 느꼈는데 그들은 어떨지 궁금했다. 아코시에서 47명은 목숨을 바쳐 의리를 지킨 충신이다. 다른 시각에서 보면 사적 복수를 감행하고 집단 할복으로 생을 마감한 공감하기 어려운 이들이다. 아코시는 47인을 스토리텔링 삼아 지역을 알리고 있다. 매년 12월 14일 '아코의사제(赤穗義士祭)'를 지내는데 올해로 123회다.사건의 무대는 1701년 에도성이다. 아코 번주 아사노 나가노리(浅野長矩)는 막부 고위 관리 기라 요시나카(吉良義央)에게 칼을 휘둘렀다. 쇼군이 머무는 에도성에서 칼을 뽑은 것은 중대 범죄였다. 막부는 아사노에게 할복을 명하고 영지를 몰수했다. 반면 기라는 별다른 처벌을 받지 않았다. 주군을 잃은 가신들은 졸지에 낭인 처지가 됐다. 오이시 구라노스케(大石内蔵助)를 비롯한 47명은 복수를 준비했다. 1년 9개월 뒤 기라를 살해했고, 막부 명령에 따라 할복했다.이들의 행동이 모두에게 칭송받은 것은 아니다. 유학자 오규 소라이(荻生徂徠)는 사적 원한이자 법질서를 어긴 행위라고 비판했다. 반면 사무라이 사회는 충의와 명예로 추앙했다. 47인의 복수극은 인형극과 가부키를 통해 일본인의 의식에 깊숙이 파고들었다. 현대에도 문학과 영화 소재, TV 드라마로 끊임없이 재생산됐다. 복수극은 영웅담으로 회자했다. 주군을 위해 가족과 목숨을 버린 이야기는 국가주의와 결합하면서 명예로운 죽음으로 해석됐다.메이지유신 시기 주신구라는 국가주의가 형성되는 과정에서 충의와 자기희생이라는 서사를 확보했다. 충성 대상만 달라졌다. 봉건시대 주군에서 천황과 국가로 확대됐다. 근대 일본에서는 천황에 대한 충성과 죽음을 미화하는 이념으로 활용됐다. 역사학자 올렉 베네시는 <사무라이 정신의 발명>에서 무사도를 근대화 과정에서 재구성된 이념으로 분석했다.정치적 암살을 명예로운 행동으로 여기는 인식은 메이지와 쇼와 시기 빈번한 정치테러로 반복됐다. 1878년 메이지유신의 주역 오쿠보 도시미치(大久保利通)가 옛 사무라이 6명에게 암살당했다. 이들은 도주하는 대신 자신들을 정당화하는 성명서를 냈다. 1932년 해군 청년 장교들은 이누카이 쓰요시(犬養毅) 총리를 살해했다. 명분은 부패한 정치 청산이었다. 당시 이들을 선처하라는 대규모 탄원 운동이 벌어졌다. 1936년에도 청년 장교들이 군인 1,400명을 이끌고 쿠데타를 일으키고 정부 요인을 살해했다. 이들은 천황 중심의 국가 개조를 내세웠다.전후에도 비슷한 행태가 반복됐다. 1960년 일본사회당 아사누마 이네지로(浅沼稲次郎) 위원장이 공개 석상에서 살해됐다. 그를 찌른 17세 청년은 '칠생보국(七生報國), 천황 폐하 만세'를 남기고 목숨을 끊었다. 무엇이 17살 청년을 극단주의로 몰아갔을까. 자기 행동을 정당화하고 애국과 충의로 포장한 이면에는 아코 47인의 죽음과 무관치 않다는 생각이다.태평양전쟁 말기 가미카제 자살특공대는 어떤가. 천황과 국가를 위해 죽는 것은 명예롭다는 교육과 선전은 이들을 죽음으로 내몰았다. 개인을 전쟁 수행의 도구로 삼고 죽음을 미화한 것이다. 물론 주신구라와 정치 암살, 가미카제를 직접적인 인과관계로 묶을 수는 없다. 그러나 충의를 앞세워 폭력을 정당화하고, 죽음을 미화하는 서사가 시대를 달리하며 반복됐다는 점은 주목할 만하다.아코 오이시 신사는 한 사회가 폭력을 어떻게 해석하고, 죽음을 어떤 가치로 포장하며, 그 기억을 국가 이념으로 활용하는지를 보여주는 현장이다. 주군을 위해 죽은 무사의 충의가 천황을 위해 죽는 청년의 애국심으로 바뀌고, 정치적 폭력을 의분으로 미화하는 데 동원될 때 충의는 위험한 이념이 된다. 다나카 가쿠에이(田中角榮) 총리는 1971년 재임 당시 이곳에 '의사발상지(義士發祥地)'라는 글을 남김으로써 주신구라에 공감했다.산요 본선이 일본 근대화의 물적 궤적을 보여준다면, 오이시 신사는 근대화를 떠받친 정신의 단면을 읽는 곳이다. 반슈아코 역을 떠나며 역사의 궤적은 철로에만 남는 게 아니라는 걸 새삼 확인한다.국가유산청 국가유산위원 임병식