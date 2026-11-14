[기획 - 1인 가구 여성과 안전] 글 싣는 순서

①

"안전하려면 돈이 든다"… 혼자 사는 여성들이 치르는 비용

(

② "항상 커튼 치고 살아요"... 혼자 사는 여성의 '안전 영수증'

③ "안전은 내 돈으로?" 1인 가구 지원정책 세 곳 살펴보니

④ "모르는 사람이 집 주소 알까봐"… 안심귀가서비스 직접 써봤더니

큰사진보기 ▲혼자 사는 여성은 창밖으로 누군가 엿볼까 두려워 항상 커튼을 치고 산다 ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

7:30 출근하기 전 집안 창문이 잘 잠겼는지 확인한다.

7:32 집을 나온 후 현관문 도어락이 제대로 잠겼는지 두어 번 확인한다.

7:35 건물을 나오면서 건물 공동 현관이 제대로 작동하는지 확인한다.

19:00 사람이 많은 큰길로 돌아가기 위해 10분을 더 쓴다.

19:10 누군가 따라오는 기분이 들어 집 앞 편의점에 일부러 들른다.

19:20 집에 도착해서 가장 먼저 하는 일은 남성용 신발 꺼내놓기, 이중잠금 장치 걸어두기, 창밖으로 생활하는 모습이 노출되지 않도록 커튼 쳐놓기.

AD

"이전엔 안전에 민감한 편이 아니었는데 자취하고 나서는 살고 있는 지역의 범죄율이나 치안 관련 기사를 꼼꼼하게 찾아보게 되더라고요. 집 구할 때부터 범죄에 노출되기 쉬운 1층이나 반지하를 제외하고 매물을 찾았어요. 또 공동 현관 비밀번호 장치가 제대로 작동하는 곳만 찾는다든지 나름 기준을 세웠고요"

"가격이 마음에 들면 불안하고, 안심하고 살 수 있을 것 같으면 가격이 마음에 걸리더라고요. 돈과 안전 중에 포기할 수 있는 게 없는데 그래도 돈은 다른 데 덜 쓰고 아끼면 되니까..."

큰사진보기 ▲이채영(가명·27)씨가 안전을 위해 감당하고 있다고 답한 비용과 행동. 인터뷰 내용을 바탕으로 재구성했다. ⓒ AI 이용해 제작 관련사진보기

"입주하고 보니까 집에 현관문 이중잠금 장치가 없었어요. 불안해서 직접 만 원짜리 장치를 사서 설치했어요"

큰사진보기 ▲박지연(가명·26)씨가 안전을 위해 감당하고 있다고 답한 비용과 행동. 인터뷰 내용을 바탕으로 재구성했다. ⓒ AI 이용해 제작 관련사진보기

"혼자 집에 오는 길이 두려워서 가급적 늦은 시간 외출을 피하고 사람이 많은 길로 돌아가는 등 안전을 신경 쓰는 편이지만 오피스텔은 당장 너무 비싸서 선택지에 없었어요. 나중에 경제력이 생기면 당연히 돈보다는 안전을 우선으로 고려하고 싶어요"

큰사진보기 ▲김현지(가명·24)씨가 안전을 위해 감당하고 있다고 답한 비용과 행동. 인터뷰 내용을 바탕으로 재구성했다. ⓒ AI 이용해 제작 관련사진보기

https://omn.kr/2kgqw)서울 관악구에 혼자 거주하고 있는 직장인 여성 이채영(가명·27)씨의 하루다. 혼자 산 지 6년이 넘었다는 이씨는 혼자 살기로 마음먹은 뒤부터 안전에 관한 생각과 행동이 많이 바뀌었다고 했다.1층과 반지하를 제외할 것, 공동 현관이 제대로 작동할 것. 이 두 가지 조건을 충족하는 매물을 찾던 이씨는 결국 원래 생각하던 월세를 포기하고 나서야 조건에 맞는 집에 들어갈 수 있었다.이씨는 "대학생 때는 이런 선택을 하기가 어려웠지만 직장인이 되고 나서는 확실히 안전에 대한 지출이 좀 더 과감해진 것 같다"며 "경제력을 갖춘 뒤엔 그나마 부담을 덜 느낀다"고 덧붙였다.다른 1인 가구 여성들의 '안전 비용'은 얼마일까. 영수증으로 산출해봤다. 이 기사에서 말하는 '안전 비용'은 방범장치를 구입하거나 더 비싼 집을 선택하면서 발생하는 경제적 지출만을 뜻하지 않는다. 안전을 위해 돌아가는 데 쓰는 시간, 포기한 외출이나 활동, 반복적으로 주변을 확인하고 경계하는 행동까지 포함한 개념이다.서울 강서구에 혼자 거주하는 직장인 여성 박지연(가명·26)씨도 "집을 구하기 전 24시간 상주하는 경비원이 있는지, CCTV가 설치돼 있는지를 중점적으로 확인했다"며 "그 결과 10만 원 정도 더 비싼 대로변 근처 오피스텔에 입주했다"고 말했다.발품을 파는 내내 안전을 고려해 결국 마음에 드는 집을 구했지만, 박씨는 집에 입주한 후 자신이 뒤늦게 놓친 부분을 발견했다고 했다.박씨는 "1인 가구 여성에 대한 범죄 피해 뉴스를 본 날이나 새벽에 밖에서 소리가 들릴 때 특히 두렵다"며 "안전 때문에 불필요한 돈을 지출할 때, 감정 소모를 할 때 여성이라서 추가로 비용을 감당하고 있다고 느낀다"고 말했다.경제적으로 불안정한 대학생의 경우엔 이런 불안에 더 취약했다. 중랑구에서 혼자 거주하는 대학생 여성 김현지(가명·24)씨는 "오피스텔이 더 안전하다는 걸 알지만 비싼 월세와 관리비를 감당할 수 없어 원룸(다세대 주택)에서 살고 있다"고 답했다. 이어 김씨는 "현관문에 이중잠금 장치가 없는 집이지만 직접 사서 설치해야겠다고 생각하지 못했다"고 덧붙였다.평소 비교적 안전을 신경 쓰지 않는 편이라고 전한 여성도 있었다. 서울 금천구에 혼자 거주하는 최서영(가명·31)씨는 "안전 때문에 특별히 신경 쓰고 있는 부분이나 지출한 비용은 없는 것 같다"며 "혼자 살기 전과 후를 비교했을 때 안전에 관한 생각이나 행동이 크게 달라진 부분이 없다고 느낀다"고 말했다.최씨는 "아침에 나설 때 도어락이 잠겼는지 확인하는 것이 습관이고, 귀가할 때 주변을 살피기도 한다"면서도 "이런 행동은 여성이라서 추가로 감당하는 비용이라기보다 누구나 하는 행동이라고 생각한다"고 덧붙였다.더 많은 1인 가구 여성의 경험을 살펴보기 위해 10월 5일부터 14일까지 10일간 구글폼으로 설문조사를 진행했다. 총 65명의 1인 가구 여성이 응답했다. 혼자 거주한 이후 다른 사람과 살 때보다 안전을 더 신경 쓰게 됐는지 묻자 32명(49.2%)이 '매우 그렇다'고 답했다. '그렇다'를 선택한 여성은 19명(29.2%)이었다.안전에 대한 걱정 때문에 해 본 행동(복수응답)으로는 '밝거나 사람이 많은 길로 돌아서 간다'는 응답이 46명(70.8%)으로 가장 많았다. 또 '귀가 시 가족이나 지인에게 연락하거나 위치를 공유한다'는 응답이 38명(58.5%)으로 그 뒤를 이었다.안전에 대한 걱정으로 포기하거나 바꾼 행동이 있냐는 질문(복수응답)에는 가장 많은 응답자가 '저녁·야간 산책이나 운동'(25명, 38.5%)이라고 응답했다. '원하는 동네나 더 저렴한 집을 선택하는 것을 포기했다'(19명, 29.2%)는 응답자도 있었다.안전을 위해 감당하는 비용이 있냐는 질문에는 다양한 답변이 달렸다. 응답자 A씨는 "밤에 편의점 가는 대신 배달을 시킨 적이 많다"고 답했다. 응답자 B씨는 "집 앞 버스 정류장에서 내릴 때마다 항상 같이 내린 사람들이 먼저 갈 때까지 기다렸다가 집에 간다"고 답했다.이외에도 ▲ 자취방 건물에 들어섰을 때 엘리베이터 앞에 남성이 먼저 기다리고 있으면 계단을 이용한다 ▲같은 층에 다른 남성이 있는데 현관 비밀번호를 눌러야 할 때 가장 긴장한다 ▲가급적 늦은 시간 외출을 자제한다 ▲ 택시를 타고 귀가하는 일이 많다 ▲ 창밖으로 누군가 엿볼까 두려워 항상 커튼을 치고 산다 등의 답변이 있었다.1인 가구 여성들이 각자 돈과 시간, 일상의 선택을 써가며 안전을 확보하고 있다면 다음 질문이 남는다. 개인이 감당하고 있는 이 비용 가운데 어디까지를 개인의 몫으로 계속 남겨둘 것인가.