대전 충남대 앞 온천교, 16일부터 4개 차로 통제

큰사진보기 ▲대전시가 대전도시철도 2호선 트램 건설을 위해 오는 16일부터 유성구 대학로 온천교 일원의 차량 통행을 일부 제한한다고 밝혔다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전 도시철도 2호선 트램 건설을 위한 온천교 개축공사로 오는 16일부터 유성구 대학로 온천교 일원의 차량 통행이 일부 제한된다. 왕복 10차로 가운데 4개 차로가 공사구간으로 사용되면서 유성온천역과 충남대학교를 오가는 차량의 혼잡이 예상된다.대전시는 9일 트램 운행에 필요한 교량의 구조적 안전성을 확보하기 위해 온천교 구교를 철거하고 길이 64.425m, 폭 10m 규모로 다시 건설한다고 밝혔다. 구교 양쪽의 신교는 그대로 유지한다.통제 구간은 유성구 궁동 481번지부터 봉명동 608번지까지 온천교 일원 약 150m다. 통제 기간은 오는 16일부터 2028년 6월 30일까지이며, 공사 진행 상황과 현장 여건에 따라 조정될 수 있다.공사 기간 유성온천역 방향은 기존 6차로에서 3차로로, 충남대학교 방향은 4차로에서 3차로로 줄어든다. 양방향 통행은 유지하지만, 특히 유성온천역 방향은 차로가 절반으로 줄어 출퇴근 시간대 이용에 주의가 필요하다.대전시는 교통량 분산을 위해 근거리 차량에는 문화원로·온천서로·온천북로를, 중거리 차량에는 유성대로·계룡로·온천동로를 우회도로로 안내할 계획이다. 원거리 이동 차량에는 월드컵대로와 천변도시고속도로 이용을 안내한다.공사 초기에는 주요 교차로에 교통경찰과 모범운전자 등을 배치하고, 꼬리물기와 불법주정차에 대한 현장 관리를 강화한다. 온천교와 주변 도로의 교통량·통행속도를 점검해 교차로 신호시간도 조정할 방침이다.또 시·구와 산하기관, 지역 기업체, 충남대, 자운대 등에 유연근무제와 통근버스 이용을 독려하고, 공사구간 주변과 주요 환승지점에는 수요에 따라 타슈 임시대여소 등을 배치할 예정이다.최원석 대전시 도시철도건설국장은 "공사 기간 교통상황을 면밀히 살피고 신호체계 조정 등 현장 중심의 교통대책을 지속적으로 보완해 시민 불편을 최소화하겠다"고 밝혔다. 이어 출발 전 교통정보를 확인하고 주변 우회도로와 대중교통을 이용해 달라고 당부했다.