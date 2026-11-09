경기도, 광교청사까지 매각 검토… 추미애표 재정개혁 시험대

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 8월 5일 경기도청에서 기자회견 열고 경기도 재정상태에 대해 ‘비상 상황’이라고 공식 선언했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲홍은광 경기도 대변인 ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도청 전경 ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 경기도의회 도정질문에서 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

경기도가 수원 광교신청사 매각을 검토하고 있다고 공식 확인했다. 추미애 경기도지사가 지난 8월 5일 재정 비상 상황을 선언한 이후 세출 구조조정과 지방세제 개편에 이어 도 소유 공유재산까지 처분 대상으로 검토하기 시작한 것이다.입주한 지 4년여밖에 되지 않은 도청사까지 매각 가능성을 열어둔 것은 경기도가 재정난 극복을 위해 가용한 모든 수단을 테이블 위에 올렸다는 의미다. 다만 실제 매각 여부는 행정업무 공간 확보와 법적·행정적 절차, 경기도의회 협의 등을 거쳐 결정될 전망이다.홍은광 경기도 대변인은 9일 서면 브리핑을 통해 광교청사 매각 검토 사실을 밝혔다.홍 대변인은 "경기도는 재정위기 비상 선언 이후 재정위기 극복을 위한 지방세제 개편과 함께 강력한 자구노력 및 자체 재원 마련 방안을 추진하고 있다"고 설명했다.이어 중기 재정 상황을 면밀하게 추계하고 있다며 도가 소유한 공유재산 매각 검토의 일환으로 광교청사 토지와 건물도 검토 대상에 포함했다고 밝혔다.다만 매각을 확정한 것은 아니다. 법적·행정적 절차와 향후 행정업무 공간 계획에 대한 종합적인 검토가 선행돼야 한다. 특히 경기도의회와의 협의 및 동의 절차가 핵심 변수다.광교청사는 2021년 11월 준공돼 2022년 5월 입주를 마쳤다. 총사업비 4780억 원이 투입된 신청사를 불과 4년여 만에 매각 대상으로 검토한다는 점에서 이례적이다.이번 검토는 추미애 지사가 재정 비상 상황을 선언한 이후 추진해 온 재정 정상화 대책의 연장선에 있다.경기도는 당시 지난해 지방채 9430억 원을 발행하고도 재정 여력이 부족해 약 7700억 원 규모의 감액 추경이 필요하다고 밝혔다. 전체 예산 41조 7000억 원 가운데 정책적 판단에 따라 자체적으로 활용할 수 있는 재원이 3조 5000억 원에 불과하다는 점도 재정위기의 구조적 원인으로 제시했다.이에 추미애 지사는 불필요한 지출을 줄이는 세출 구조조정과 지방세입 확충, 지방재정제도 개편을 동시에 추진해 왔다. 지방소비세율 인상과 법인지방소득세의 광역세원화 등 중앙정부와 국회를 상대로 한 제도 개선 요구도 이어가고 있다.광교청사 매각 검토는 여기에 공유재산을 활용한 자체 재원 확보라는 선택지를 추가한 것이다.다만 청사 매각이 곧바로 재정위기의 근본적인 해법이 될 수 있는지는 따져봐야 한다. 부동산 매각은 일회성 재원을 확보하는 방안인 만큼 지속적으로 발생하는 복지·교통·안전 등 행정수요와 구조적인 세입 부족을 해결하지는 못한다. 매각 이후 행정공간을 어떻게 확보할지, 이전이나 임차에 따른 추가 비용은 얼마나 발생할지도 함께 계산해야 한다.특히 막대한 예산을 들여 건립한 공공청사를 단기간에 처분하는 만큼 매각의 경제성과 행정 효율성, 도민 편익에 대한 객관적인 검증도 필요하다.결국 이번 검토의 핵심은 청사를 팔 것인지 여부만이 아니다. 추미애 지사가 선언한 재정 정상화가 단기적인 자산 처분에 그치지 않고 지속 가능한 세입 기반 확충과 지출 구조 개혁으로 이어질 수 있느냐가 관건이다. 도의회와의 협의 과정에서 매각 필요성과 대안, 구체적인 재정 개선 효과를 얼마나 투명하게 제시하느냐도 정책 추진의 중요한 시험대가 될 전망이다.