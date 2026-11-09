문익환 목사 삶을 무대로… 총 상금 1억원 창작희곡 공모

큰사진보기 ▲늦봄 문익환 목사(1918~1994)의 삶과 민주·평화·통일 정신을 무대에 올릴 창작희곡을 찾는 공모전이 열린다. ⓒ 문익환 공연작품 기획모임 관련사진보기

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늦봄 문익환 목사(1918~1994)의 삶과 민주·평화·통일 정신을 무대에 올릴 창작희곡을 찾는 공모전이 열린다. 총상금은 1억 원이고, 공모전은 이번 한 번만 열린다.문익환 공연작품 기획모임(대표 문성근)은 '문익환 목사 창작희곡 공모'를 연다고 9일 밝혔다. 기획모임에는 문성근 배우, 이창동 감독, 김형수·정도상 작가가 참여하며, (사)늦봄문익환기념사업회가 후원한다.공모 대상은 공연 시간 90분 이상의 창작희곡이다. 장르는 따지지 않지만 실제 무대에 올릴 수 있는 대본이어야 한다. 기성·신인 구분 없이 누구나 응모할 수 있다. 주최 측은 "인간 문익환의 다층적인 면모를 동시대적 관점에서 입체적으로 그려낼 작품"을 기대한다고 밝혔다.상금 1억 원(제세공과금 포함)은 1편 또는 2편에 나눠 준다. 심사위원장은 이창동 영화감독이 맡고, 문성근 등이 심사위원으로 참여한다. 나머지 심사위원은 추후 위촉한다. 심사기준은 예술적 완성도, 무대화 가능성, 창의성·독창성이다.희곡 공모전으로는 드문 방식도 도입했다. 주최 측은 선정작 작가에게 '협동 개작'을 요청할 수 있다. 실제 공연 가능성을 높이기 위해서다. 상금을 받은 작품의 공연권은 5년간 주최 측이 갖는다. 당선작과 최종심 진출작을 중심으로 출판사 문학동네가 단행본을 낼 수도 있다.작가들이 문익환 목사를 깊이 이해하도록 돕는 프로그램도 마련했다. 문성근 대표가 직접 쓴 '작품 구성에 참고할 만한 장면들'을 제공하고, 오는 12월 19일(토) 오후 2시 서울 종로구 노무현시민센터에서 '문익환 더 깊이 알기 Q&A 모임'을 연다.이 자리에는 <문익환 평전>을 쓴 김형수 작가, 송경용 신부(늦봄문익환기념사업회 이사장), 정도상 작가(전 겨레말큰사전남북공동편찬사업회 부이사장), 문성근 대표 등이 나와 집필을 원하는 작가들의 질문에 답한다. 참석 등록 방법은 추후 공지되며, 페이스북으로 생중계할 예정이다.문 목사와 같은 시대를 산 이들의 이야기도 모은다. 주최 측은 '문익환과 얽힌 나만의 사연'을 페이스북 페이지 '문익환-창작희곡'으로 보내주면 작가들과 공유하겠다고 밝혔다. 친필 서신과 사진, 음성, 영상 등은 '문익환 아카이브'(archivecenter.net/tongilhouse)에서 볼 수 있다.접수 기간은 2027년 12월 1일부터 31일까지다. 접수 신청서, 작품 개요(작품 의도·시놉시스), 희곡(글자 11포인트 이상, 쪽 번호 필수)을 한글(HWP) 파일로 작성해 한글과 PDF 두 가지 형식으로 이메일(moonplay2027@gmail.com)로 내면 된다. 접수 신청서에는 작품 제목과 연락처만 적고 이력 등은 적지 않아야 한다.응모작은 발표하지 않은 순수 창작물이어야 한다. 생성형 AI 도구로 만든 작품은 받지 않는다. 당선 뒤라도 AI 활용이나 표절이 확인되면 수상을 취소하고 상금을 전액 환수한다. 결과는 2028년 1월 31일 발표할 예정이다.자세한 내용은 페이스북 페이지 '문익환-창작희곡'에서 확인할 수 있다.