산책만 해도 장수할 것 같은 하천길의 매력

큰사진보기 ▲행안부 선정 '전국의 아름다운 자전거길 100선'에 뽑힌 장수천 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲호수와 산을 품은 인천 제일의 공원 ⓒ 김종성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲인천대공원의 자랑 울창한 나무 터널 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲수풀 풍성한 소담한 물길 장수천 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲정겨운 시골 풍경을 간직한 장수천변 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲소래습지생태공원을 만나면서 질펀한 물길로 바뀐 장수천 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲드넓은 초원이 펼쳐지는 소래습지생태공원 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲소래포구에서 바다로 흘러가는 장수천 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲소래포구 앞 바닷길이 보이는 새우타워 ⓒ 김종성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그에도 실립니다.

인천에는 자주 거닐면 왠지 건강해질 것 같은 하천이 흐르고 있다. 동네 이름 장수동(長壽洞)에서 유래한 장수천은 인천대공원 호수에서 시작해 남동구 동네를 적시며 흐르다 소래습지생태공원, 소래포구를 지나 서해로 흘러드는 약 6.9km의 물길이다.도심 하천에서 흔히 볼 수 있는 치장과 편의시설 시설이 덜해 자연미가 살아있고 풋풋하다. 천변에 나무와 수풀이 풍성해서 철마다 계절을 느끼고 즐기며 산책하기 좋다. 인천둘레길 6코스에 속해 있는 길이기도 하다.여기에 수목 울창한 인천대공원, 갯벌이 있는 소래습지생태공원, 소래포구 어시장 등이 있어 풍경이 다채롭고 풍성하다. 하천 양쪽에 전철 인천 2호선 인천대공원역과 수인선 소래포구역이 있어 접근성도 좋다.지난 1일 인천 2호선 전철 인천대공원역에 내려 장수천 길의 들머리인 인천대공원(남동구 장수동)을 찾았다. 위락시설을 최소화한 자연 친화적인 공원으로 규모가 293만㎡(89만평)이나 된다. 대공원이란 이름에 걸맞게 드넓은 공간에 큰 호수와 수목원, 다양한 나무들이 가로수와 숲을 이뤄 살고 있다.아이들이 좋아하는 작은 동물원과 캠핑장도 있다. 거마산과 관모산을 품고 있어 가벼운 산행도 할 수 있다. 관모산은 산의 모습이 관(冠)과 같아서, 거마산은 말이 서 있는 형상을 닮아 이름 붙여졌다고 해서 산 모습을 유심히 바라보게 된다.관모산(162m) 자락을 따라 이어진 인천대공원 숲길은 산림청이 주관한 '전국 아름다운 숲' 선정 대회에서 수상한 명품 숲이기도 하다. 공원에는 솔향 숲, 햇빛 숲, 편백바람 숲 등 무려 9개가 되는 이름을 가진 숲이 조성돼 있다.사람의 손길과 발길이 잘 닿지 않는 구석진 곳까지 가을 느낌이 가득하다. 공원 중앙에 자리한 호수 뒤로 알록달록 파스텔톤으로 물든 산들이 가을 운치를 더해준다. 호숫가를 따라 여러 나무와 물억새가 어우러져 산책하기 좋은 둘레길이 이어져 있다.호숫가에 마련된 벤치에 앉아 따사로운 가을 햇살을 쬐며 '물멍'하기 좋다. 공원 규모가 크다 보니 호수 옆 자전거 광장에서 자전거를 빌려 타고 산책하는 사람들도 많다. 자전거 광장 안에 큰 안내판과 함께 장수천 길이 보인다.장수천은 인천에서 몇 안 남은 소중한 자연생태하천이다. 많은 하천이 도심 개발로 인해 복개(하천이 흐르는 위를 콘크리트로 덮는 것) 되고 말았다. 하천이 모습을 감춘 채 콘크리트 밑 컴컴한 공간을 흐르고 있는 현실 속에서 장수천은 더욱 시민들의 사랑을 받는 물길이 되었다.두 사람이 어깨를 나란히 하고 걷기 좋은 소담한 물길이 정답기만 하다. '좋은 길은 좁을수록 좋다'는 글귀가 떠오르는 물길이다. 천변에 산책로와 함께 자전거길이 함께 나 있다. 인천대공원 ~ 장수천 ~ 소래포구 구간은 행안부에서 선정한 '전국 아름다운 자전거길 100선(選)' 코스이기도 하다.공원, 아파트, 텃밭 등 시민들의 삶 곁에서 자연스럽게 흘러가는 '옛이야기 지절대는 실개천' 같은 느낌이 들어 발걸음이 절로 느려진다. 도시 속 하천들에서 볼 수 있는 인공적인 치장이 덜한 개천이다. 천변 텃밭에서 기른 채소들을 파는 비닐하우스 장터 모습이 어디 멀리 시골에 온 듯 살갑다.가을을 더욱 운치 있게 해주는 하천변의 풍경이 내내 펼쳐진다. 개천가에 쉬어가라고 만들어 놓은 나무 덱 위에 앉아 가을 들판의 벼들처럼 일렁이는 물억새들을 감상했다. 멀리서 철새로 날아왔다가 텃새로 자리 잡은 청둥오리 가족과 남자 팔뚝만 한 씨알 굵은 잉어들 모습이 한결 여유롭다.시냇가 같던 하천이 어느곳부터인지 질펀한 갯벌로 변해 흐르고 있어 신기했다. 바다가 멀지 않았구나 하는 생각이 드는 순간, 머리 위에서 하얀 괭이갈매기들이 날아다녔다. 고양이 울음소리와 비슷해 '괭이' 갈매기란 이름이 붙었다더니 정말 목소리가 독특하다.드넓은 초원과 함께 과거 전국 최대의 천일염을 생산했던 염전이 남아 있는 소래습지생태공원(인천시 남동구 논현동)이 나온다. 약 350만㎡(106만 평)에 이르는 드넓은 공원으로 도보로 한두 시간 들여야 한 바퀴 돌아볼 수 있을 정도로 크다.바람에 살랑대는 갈대숲, 장난감처럼 예쁘게 돌고 있는 풍차, 코끝에 묻어오는 갯내음이 이채롭다. 시민들에게 소금 만들기 체험을 제공하는 천일염전과 옛 소금 창고, 풍성한 갈대숲 길을 만날 수 있다. 공원 중앙에 너른 초원 풍경을 한눈에 조망할 수 있는 높다란 나무 전망대가 있으니 놓치면 안 된다.소래습지생태공원 옆에 있는 소래포구 어시장에는 각종 해산물, 생선구이, 젓갈 등으로 풍성하다. 서해에서 나는 온갖 해산물들은 구경만 해도 시간 가는 줄 모르겠다. "왕새우 1Kg에 만 원 ~ 덤도 많이 드립니다." 어시장 청년 상인들이 외치는 우렁찬 목소리에 왠지 기운이 나고 기분도 좋아진다.포구 해안가 산책로에 새우 모양으로 만든 이색적인 새우타워는 소래포구의 랜드마크로 높이 21m의 전망대다. 건너편에 있는 시흥시 월곶포구와 함께 작은 어선들이 오가는 포구 주변 경치를 감상하기 좋다.소래포구 앞 서해를 향해 나 있는 뱃길은 오솔길처럼 좁고 구불구불하다. 물고기를 잡으러 바다를 향해 힘차게 떠나는 어선, 고단한 뱃일을 마친 어선들이 바닷속에 난 갯골을 따라 포구를 오가는 모습은 잔잔한 감동을 일으킨다.