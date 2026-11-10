여수에서 배운 이순신, 통영에서 만난 또 다른 역사

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큰사진보기 ▲충렬사 통영충렬사에서 해설을 듣는 여수 이순신학교 14기 교육생들 ⓒ 서천석 이순신학교장 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미륵산통영 미륵산 정상에서 내려다본 통영시가지와 앞바다 ⓒ 서천석 여수이순신학교장 관련사진보기

큰사진보기 ▲세병관조선시대 삼도수군통제영의 객사로 사용했던 국보 통영 세병관 ⓒ 서천석 여수이순신학교장 관련사진보기

큰사진보기 ▲단체사진2026년 11월 7일 통영 역사 유적지 답사에 참여한 이순신학교 14기 교육생들의 단체사진 ⓒ 서천석 이순신학교장 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통에도 실립니다.

이순신 장군을 기리는 통영 충렬사에서 해설사는 임진왜란이 끝난 뒤 통영이 어떻게 달라졌는지를 설명했다. 수군을 지휘하는 관청과 군사시설이 들어섰고, 각종 물품을 생산하는 공방도 운영되었다. 조선 후기에는 화폐를 만드는 시설까지 있었다고 했다.군사도시라고 하면 군인들이 주둔하고 전쟁을 준비하는 곳부터 떠올리게 된다. 그런데 군수품뿐 아니라 돈까지 만들었다니, 당시 통영은 얼마나 큰 도시였을까.지난 11월 7일, 여수여해재단이 운영하는 여수이순신학교 14기 교육생들이 통영으로 유적지 답사를 다녀왔다. 나 역시 14기 교육생으로 참여했다. 충렬사와 미륵산, 한산도 제승당, 세병관을 찾아 이순신의 활동과 조선 수군의 역사를 살펴보는 일정이었다.여수이순신학교에서는 김종대의 <이순신, 하나가 되어 죽을 힘을 다해 싸웠습니다>를 교재로 이순신의 생애와 임진왜란을 공부하고 있다. 교육생들이 책을 읽고 발표하며 강의를 듣는 과정에 현장 답사도 포함되어 있다.미륵산 케이블카를 타고 올라가니 통영 앞바다에 크고 작은 섬들이 펼쳐져 있었다. 섬과 섬 사이로 바닷길이 이어지고, 멀리 여수 돌산도도 보였다. 날씨가 맑으면 일본 대마도까지 볼 수 있는 곳이라는 설명도 들었다.여수에서 통영까지는 자동차로 두 시간 남짓 걸린다. 육지에서는 도로를 따라 이동했지만, 산 위에서 내려다보니 두 지역이 여러 섬과 바닷길로 연결되어 있었다.이순신이 전라좌수사로 부임한 곳은 여수다. 1591년 여수에 부임한 이순신은 군사를 훈련하고 전선을 정비하며 전쟁에 대비했다. 이듬해 임진왜란이 일어나자 수군을 이끌고 출전해 옥포해전을 시작으로 여러 해전에서 승리를 거두었다.1592년 한산도 앞바다에서는 학익진 전술을 펼쳐 일본 수군을 크게 물리쳤다. 한산대첩이다. 당시 일본군은 육지에서 전쟁을 치르면서 바다를 통해 병력과 군수물자를 이동시키려 했다. 조선 수군의 승리는 일본군의 해상 보급에 큰 타격을 주었다.이순신은 이듬해인 1593년 한산도에 진영을 설치하고 수군을 지휘했다.미륵산에서 내려다본 바다에는 섬들이 많았다. 지금은 여객선과 관광객을 태운 배들이 오가는 곳이지만, 임진왜란 당시에는 조선 수군과 일본 수군이 서로 바닷길을 차지하기 위해 싸웠던 남해안의 일부다. 산 위에서 바라본 여러 섬과 물길을 보니 당시 수군이 활동했던 바다의 지형을 조금은 짐작할 수 있었다.배를 타고 한산도로 들어가 제승당을 찾았다.한산도 하면 한산대첩부터 떠오른다. 학익진을 펼쳐 일본 수군을 물리친 전투는 잘 알려져 있지만, 이순신이 이곳에 머물며 수군을 어떻게 운영했는지는 상대적으로 관심을 덜 받는다.오늘날 제승당이 있는 자리는 이순신이 부하 장수들과 작전을 의논하고 군무를 보았던 운주당의 옛터다. 운주당은 정유재란 때 불타 없어졌고, 1739년 통제사 조경이 옛터에 건물을 다시 세우면서 제승당이라는 이름을 붙였다. 지금의 건물은 이후 다시 정비된 것이다.전쟁 이야기를 듣다 보면 어느 해전에서 얼마나 많은 적선을 물리쳤는지, 어떤 전술을 사용했는지에 관심을 갖게 된다. 그렇다면 전투가 없는 날에는 무슨 일을 했을까.수많은 병사가 먹을 식량을 마련하고, 전투에서 손상된 배를 고치고, 다음 전투에 사용할 무기를 준비해야 했다. 전쟁이 길어질수록 군량을 확보하는 일도 쉽지 않았다.이순신은 한산도에서 둔전을 운영하며 군량을 마련하고, 무기와 전함을 만들거나 수리하는 등 군영을 유지하는 데 필요한 여러 일을 했다. 둔전은 군량을 마련하기 위해 경작하는 땅으로, 외부에서 식량을 공급받기 어려운 전쟁 중에는 중요한 역할을 했다.제승당이 있던 자리는 이순신이 작전을 세우고 군무를 처리했던 곳이다. 한산대첩에서 승리한 뒤에도 조선 수군이 계속 싸울 수 있었던 데에는 이러한 준비가 있었다.이순신학교에서 해전의 과정과 승리의 이유를 공부했다면, 제승당에서는 그 전투를 준비하고 수군을 유지하기 위해 이루어졌던 일들을 함께 생각해 볼 수 있었다.1598년 노량해전에서 이순신이 전사하고 임진왜란이 끝났다. 그러나 조선은 바다를 지키기 위한 수군 조직을 계속 유지했다.삼도수군통제영은 경상도와 전라도, 충청도의 수군을 통솔하는 군영이었다. 전쟁 이후 여러 지역을 옮겨 다니던 통제영은 1603년 제6대 삼도수군통제사 이경준이 지금의 통영 지역인 두룡포에 터를 잡으면서 자리를 마련했다. 1605년에는 세병관을 세웠다.이번 답사에서 방문한 세병관은 당시 통제영의 객사로 사용했던 건물이다. 객사는 국왕을 상징하는 전패를 모시고 공식적인 의례를 행하던 곳이다. 중앙에서 내려온 관리나 사신이 머무는 공간으로도 사용되었다.세병관은 정면 9칸, 측면 5칸의 큰 목조건물로 현재 국보로 지정되어 있다. 여수의 진남관, 경복궁 경회루와 함께 조선시대에 지어진 대형 목조건축물로 꼽힌다.세병관이라는 이름에도 뜻이 있다. '세병(洗兵)'은 병기를 씻는다는 말이다. 전쟁에 사용한 무기를 씻고 평화를 바라는 뜻이 담겨 있다. 긴 전쟁을 치른 뒤 수군의 중심 건물에 이러한 이름을 붙였다는 점이 흥미롭다.통제영에는 수군을 지휘하는 관아와 군사시설이 모여 있었다. 군선을 관리하고 무기를 보관하는 시설도 필요했다. 군영이 자리를 잡으면서 군사와 관리들이 모여들었고, 이들에게 필요한 물품을 만드는 장인들도 통영에서 일하게 되었다.그 대표적인 시설이 통제영 12공방이다.12공방에서는 군수품뿐 아니라 여러 생활용품과 공예품을 생산했다. 쇠를 다루는 장인들은 철물을 만들었고, 목공예를 담당하는 장인들은 가구와 각종 목제품을 제작했다. 부채와 나전칠기 등을 만드는 공방도 운영되었다.이러한 기술은 오늘날 통영의 전통공예로 이어졌다. 통영의 나전칠기와 소반, 부채 등이 유명한 데에는 통제영에 모여든 장인들의 역할이 컸다.충렬사에서 해설사가 들려준 주전소 이야기도 통제영의 역사와 관련이 있다.주전소는 화폐를 만드는 곳이다. 조선 후기 통제영에서는 엽전을 주조했으며, 통제영 유적에서는 화폐를 만들던 시설의 흔적이 확인되었다. 현재 복원된 통제영에는 주전소와 화폐 제작 과정을 소개하는 공간도 마련되어 있다.군영 안에 화폐를 만드는 시설까지 있었다는 사실은 당시 통제영의 역할이 얼마나 다양했는지를 보여준다. 수군을 지휘하는 일뿐 아니라 각종 물품을 생산하고 군영의 살림을 꾸려가는 일도 이곳에서 이루어졌다.통영은 이러한 통제영을 중심으로 발전한 도시다. '통영'이라는 지명도 삼도수군통제영을 줄여 부르던 말에서 유래했다.통영 충렬사는 1606년 선조의 명을 받아 제7대 삼도수군통제사 이운룡이 세운 사당이다. 이운룡은 임진왜란 당시 이순신 휘하에서 활동했던 장수다.이순신이 세상을 떠난 뒤 그의 공적을 기리기 위해 건립한 곳으로, 지금도 이순신의 신위를 모시고 있다.충렬사에 전해 내려온 대표적인 유물로는 팔사품이 있다. 명나라 황제가 이순신에게 내린 여덟 종류의 하사품으로, 오랫동안 통제영과 충렬사에서 보관해 왔다. 현재는 통영시립박물관에서 관리하고 있다.이순신이 세상을 떠난 뒤에도 그의 공적을 기리는 일은 계속되었다. 왕명을 받아 사당이 세워졌고, 후대에는 관련 유물과 기록을 보존했다.한편 통제영에서는 수군을 운영하는 일이 이어졌다. 통영의 삼도수군통제영은 1895년 군영 제도가 폐지될 때까지 약 300년 동안 유지되었다.여수이순신학교에 등록해 공부하면서 이순신이 활동했던 여러 지역의 이름을 접했다. 이번에는 그중 통영을 직접 찾아갔다.미륵산에서 바라본 바다에는 멀리 여수 돌산도까지 보였고, 한산도에 들어가기 위해서는 배를 타야 했다. 제승당과 세병관에서는 책에서 읽었던 역사가 실제 어느 곳에서 이루어졌는지 확인할 수 있었다.무엇보다 이번 답사에서 새롭게 알게 된 것은 전쟁이 끝난 뒤의 통영이었다. 한산대첩으로 잘 알려진 도시였지만, 그곳에는 수군을 지휘하고 군수품을 만들며 오랫동안 군영을 운영했던 역사가 있었다.앞으로 교재에서 한산도와 통제영 이야기를 읽을 때면 이날 방문했던 곳들을 함께 떠올리게 될 것 같다.