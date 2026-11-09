강신철 "청해부대 호르무즈 파병 아냐... 육사 이전 확정 안 돼"

큰사진보기 ▲강신철 국방부 장관(왼쪽)이 9일 국회 국방위원회 전체회의에서 조충호 해군참모차장과 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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강신철 국방부 장관은 9일 청해부대의 작전 범위 확대와 관련해 이란과 미국 간 전쟁에 개입하지 않는다는 원칙을 재확인했다. 육군사관학교 이전 문제에 대해서는 여러 방안을 검토하고 있지만 확정된 것은 없다고 밝혔다. 전시작전통제권(전작권) 전환에 대해서는 미국 측과 추진 의지를 공유하고 있다고 설명했다.강 장관은 이날 오후 열린 국회 국방위원회 전체회의에서 청해부대의 작전 범위 확대가 사실상 호르무즈 해협 파병이 아니냐는 논란에 대해 "전쟁에 불관여하고 불간섭한다는 건 분명히 저희가 원칙을 말씀드렸다"고 밝혔다.정부가 추진하는 청해부대 파병 연장안은 기존 아덴만 중심의 작전 구역을 오만 남방 외해까지 확대하고, 국제 해상교통로의 항행 자유 회복을 임무에 추가하는 내용을 담고 있다. 해상초계기 1대와 폭발물처리 관련 장비 등을 보강하고, 파병 인원도 기존 320명에서 395명으로 늘리는 방안이다.김성회 더불어민주당 의원은 작전 구역에서 오만만과 호르무즈 해협을 제외한 것이 전쟁 개입 우려를 차단하기 위한 조치인지 물었다. 강 장관은 "그렇다"고 답했다. 향후 호르무즈 해협까지 작전 구역을 확대하려면 국회의 추가 동의가 필요하다는 지적에도 관련 절차가 필요하다는 입장을 밝혔다.강 장관은 작전 범위 확대의 목적이 우리 국민과 선박의 안전을 확보하는 데 있다고 강조했다. 주변 해역의 해적 활동이 증가한 상황에서 초계기 등을 활용해 위협에 대비하겠다는 설명이다.다만 장병 안전 문제를 둘러싼 우려도 제기됐다. 유용원 국민의힘 의원은 이란의 장거리 공격용 드론이 확대된 작전 구역까지 도달할 가능성을 거론하며 방어 능력 보강을 주문했다. 강 장관은 이란의 드론 능력을 고려할 때 위협을 완전히 배제할 수 없다면서 대드론 대응 능력을 갖추겠다고 답했다.강 장관은 전작권 전환 문제에 대해서는 한미 간 협의가 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔다.김병주 더불어민주당 의원이 미국 중간선거 결과가 전작권 전환에 미칠 영향을 묻자 강 장관은 미국의 민주당 역시 한미동맹을 중시한다며 "이런 분야에 대해서는 변함없이 계속될 것이라고 생각한다"고 말했다.또 최근 피트 헤그세스 미국 국방장관과 만나 전작권 전환에 관한 의견과 추진 의지를 공유했다고 밝혔다. 한미안보협의회의(SCM) 개최 일정이 늦춰진 데 대해서는 "전작권 관련돼서 어떤 적신호, 이거와는 전혀 관계없는 이야기"라며 양국 관계자들의 일정 때문이라고 설명했다.이날 회의에선 육군사관학교 이전 문제도 도마에 올랐다.천하람 개혁신당 의원이 육사를 세종시로 이전할 계획이 있는지 묻자 강 장관은 "지금 여러 가지 검토하고 있다"면서도 "아직 확정된 건 없다"고 답했다. 이전 비용에 대해서는 기존 부지의 기부 대 양여나 매각 등 여러 방식을 가정할 수 있다고 설명했지만, 구체적인 계획은 정해지지 않았다고 선을 그었다.천 의원은 육·해·공군사관학교 가운데 육사만 이전해야 할 이유가 불분명하다며 정치적 판단에 따른 이전이 되어서는 안 된다고 지적했다.유용원 의원도 세종시 인근으로 육사를 이전하는 방안이 검토 대상인지 물었다. 강 장관은 "육사뿐만 아니라 육·해·공군사관학교 다 위치에 대해서는 저희가 검토를 좀 하고 있다"고 답변했다.사관학교 통합 교육체계에 대해서도 기존에 제시된 '2년+2년(각 군 사관학교 2년, 통합 국군사관학교 2년)' 방식 외에 '1년+2년+1년(각 군 사관학교 1년, 통합 국군사관학교 2년, 다시 각 군 사관학교 1년)' 방식 등을 놓고 의견을 수렴하고 있다고 밝혔다. 강 장관은 "어떤 것이 가장 좋을지는 더 의견을 수렴해서 결정해 나가겠다"고 말했다.