건준 탈퇴, 국민당 창당

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덧붙이는 글 | [김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

'건국을 위한 준비기구'를 자임하며 출범했던 건준은 해방공간의 소용돌이 속에서 당초의 역할을 하지 못하였다. 기대했던 우파계 주요 인사들이 참여하지 않고, 박헌영이 이끄는 조선공산당 등 좌파 인사들이 건준을 내부적으로 다수 참여함으로써 좌우의 대립에 심화되었다. 안재홍은 건준에서 "민족주의자들을 일선에서 일을 하게하고 좌익은 2선으로 후퇴하여야 한다." (주석 1)고 주장했다.안재홍은 심각하게 고심했다. 건국을 해야 하는 중차대한 시기에 미 군정이 선포되고 정국을 장악했다. 이와 달리 각계의 지도자들은 이념적으로, 지역적으로 대립상을 보였다. 그는 결단했다. 9월4일'조선건국준비위원회와 여(余)의 처지'라는 성명을 발표했다. 요지는 다음과 같다.건준은 조선 민족해방 운동 도정에서의 초계급적 협동전선으로 명실 합치한 과도적인 기구이어야 한다. 건준은 독자로서의 정강을 가진 정당도 아니요, 그 운영자 자신들의 조각 본부도 아닌 것이요, 따라서 다년간 해외에서 해방 운동에 진췌(盡悴)하여 오던 혁명 전사들의 지도적 집결체인 해외 정권과 대립되는 존재도 아닌 것이다.그 당면한 임무로서 국내 질서의 자주적 유지와 대중 생활의 확보와 신국가 건설 준비의 과감한 실천이 요구되는 상황에서 이를 위해 노력하였으나 모든 것이 그 의도와 배치되므로 인책 용퇴하며, (1) 초계급적, 초당파적 견지에서 각계 세력을 총결(總結)할 것과, (2) 중경 임시정부를 지지할 것을 호소한다.건준에 큰 희망을 걸고 활동했던 그는 떠나면서 다음과 같이 술회하였다.나는 건준이 성립된 8.15 당일부터 철야하는 동안 거의 38시간을 통하여 좌방 제씨가 나의 의도하는 건준과는 딴판으로 각각 독자적인 의도에서 잠행 공작을 하고 있는 것을 똑똑히 본 까닭에 16일 조조이면 용퇴할 것을 내심 결의하였으나, 위원장 몽양 여운형 씨 외에 정백 씨 및 다른 요인이 사정을 설명하고 협동을 역설하므로 나는 내심 품었던 사의를 뒤집어 최후의 순간까지 내 뜻을 고집하고 3항의 취의를 관철하기를 결심하였다.그러나 몽양은 대체로 공당측의 진언에 이끌리고 민족주의자로서는 이 일에 참획한 자 자못 빈곤하였을 뿐 아니라, 나는 중의를 배제하고 민족주의자로 대량 참가의 길을 열어 놓았음에도 불계하고 민족주의자의 보이코트로써 협동은 결렬되었다.(주석 2)그가 건준을 떠날 때 신간회 출신 인사들이 대부분 이탈하고, 부위원장에 선임된 허헌이 중심이 되어 돌연 인민공화국을 선포했다. 민족주의 계열 인사들이 탈퇴하면서 건준은 발족한 지 20여 일 만에 와해되기에 이르렀다.이런 와중에 정세는 급격히 변하고 있었다. 그는 머뭇거리지 않았다. 9월 1일 조선국민당을 발족했다. 기독교 계열 박용희가 중심인 사회민주당, 독립운동가 명제세의 민족공화당, 자유당 협찬 동지회, 근우동맹 등 6개 군소정파와 사회단체가 합동하여 9월 24일 국민당을 창당했다.국민당의 부서는 다음과 같다.위원장 안재홍 ,부위원장 박용희·명제세, 총무부장 이승복, 차장 강준표, 재정부장 이정진, 차장 김종량, 조직부장 이의식, 차장 유기태·권영우, 선전부장 백홍균, 차장 엄우룡, 조사부장 이백종, 차장 이재훈, 정치 문화부장 위원장 겸임 차장 최석주, 기획부장 민대호, 차장 정기섭·호정환 노동부장 이두열, 차장 홍영로해방과 함께 각급 정당이 속출했다. 긴 세월동안 일체의 정치활동을 금지 당했던 국민의 정치적 욕구로서 나타난 현상이다. 국민당은 한때 당원이 20만 명을 넘었으며 4대 정당의 하나로 꼽히기도 했다. 국민당 창당위원장으로 선임된 안재홍은 <국민당 선언>에서 다음과 같이 당의 이념과 진로를 밝혔다.우리는 초계급적인 전민족적 피압박의 형태에서 항전하여 왔고, 다시 전민족적 해방의 단계에 들어 있어, 초계급적 통합 국가 건설의 역사적 약속 아래에 있으므로 모든 진보적이요 반항 침략 제국주의적인 지주(地主)와 자본가와 및 농민 노동자 등 근로층의 인민과를 통합한 신민족주의의 국가를 창업하여, 만민 개로와 대중 공생을 이념으로 하는 계급 독재를 지양시킨 신민주주의의 실행을 목표로 한 정치적 문화적 신기원의 역사를 개창하여야 한다.조선의 신민족주의는 안에서 민족 자존의 협동체요 밖에서는 국제 협동의 분담자로서의 공고한 민족 국가를 보유함을 그 사명으로 한다.국민당의 강령이다.1. 민족 국가의 건전한 발전과 국제 협력의 최선의 분담자가 됨을 기함.2. 국민 개로와 대중 공생을 이념으로 신민주주의(新民主主義) 실현을 기함.3. 민족 문화의 전면적 양양과 인류 대동의 조류에 순응키를 기함.국민당의 주요 정책이다.1. 민주정치2. 병역 제도3. 토지 정책4. 산업 경제 정책5. 금융화폐정책6. 농민·노동자 정책7. 일반 경제 정책8. 국민 문화 정책주석1> 송건호, 앞의 책.2> <선집(2)>.