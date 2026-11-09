400여 년 전 조명 연합군 넋을 기리다

큰사진보기 ▲사천문화원(원장 고병호)은 9일 오전 11시 사천시 용현면 선진리 조명군총 일원에서 ‘제428주기 조·명연합군 전몰장병 위령제’를 봉행했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

"조선 땅 사천에서 환국 못한 영령이여. 천추에 한이 되어 고국 땅을 바라보네. 이제는 한을 풀고 왕생극락 하옵시고..."

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큰사진보기 ▲사천문화원(원장 고병호)은 9일 오전 11시 사천시 용현면 선진리 조명군총 일원에서 ‘제428주기 조·명연합군 전몰장병 위령제’를 봉행했다. 김영미 씨가 추모 시를 낭송하고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천문화원(원장 고병호)은 9일 오전 11시 사천시 용현면 선진리 조명군총 일원에서 ‘제428주기 조·명연합군 전몰장병 위령제’를 봉행했다. 이윤옥 명창과 제자들이 함께 추모가를 부르고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천문화원(원장 고병호)은 9일 오전 11시 사천시 용현면 선진리 조명군총 일원에서 ‘제428주기 조·명연합군 전몰장병 위령제’를 봉행했다. 박옥란 무용가가 진혼무를 추고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천문화원(원장 고병호)은 9일 오전 11시 사천시 용현면 선진리 조명군총 일원에서 ‘제428주기 조·명연합군 전몰장병 위령제’를 봉행했다. 이번 위령제에는 주부산 중국총영사관의 곽춘수 참사관과 왕동승 영사가 참석해 헌화했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천문화원(원장 고병호)은 9일 오전 11시 사천시 용현면 선진리 조명군총 일원에서 ‘제428주기 조·명연합군 전몰장병 위령제’를 봉행했다. 제례에 참석한 제관들. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천문화원(원장 고병호)은 9일 오전 11시 사천시 용현면 선진리 조명군총 일원에서 ‘제428주기 조·명연합군 전몰장병 위령제’를 봉행했다. 초헌관을 맡은 고병호 사천문화원장이 헌작하고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천문화원(원장 고병호)은 9일 오전 11시 사천시 용현면 선진리 조명군총 일원에서 ‘제428주기 조·명연합군 전몰장병 위령제’를 봉행했다. 위령제 후 제관과 알자 기념사진. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲경상남도 기념물로 지정된 사천 조명군총은 정유재란 말기인 1598년 10월 1일, 선진리성에 주둔한 왜군을 몰아내기 위해 결전을 벌이다 숨진 조·명연합군의 집단 무덤이다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

경남 무형문화재 판소리 수궁가 보유자 후보인 이윤옥 명창이 부른 진혼가(鎭魂歌)가 비 내리는 선진리 하늘에 울려 퍼졌다. 428년 전 타향에서 숨을 거둔 명나라 군사와 조국을 지키다 스러진 조선 군사들의 넋을 기리는 가락에 참석자들은 조용히 고개를 숙였다.사천문화원(원장 고병호)은 9일 오전 11시 사천시 용현면 선진리 조명군총 일원에서 '제428주기 조·명연합군 전몰장병 위령제'를 봉행했다. 이번 위령제에는 주부산 중국총영사관의 곽춘수 참사관과 왕동승 영사가 참석해 헌화했다. 중국 측 인사의 헌화가 올해로 세 번째 이어지면서, 400여 년 전의 격전지는 양국의 아픈 역사를 보듬는 평화와 우호의 장으로 거듭나고 있다.이날 제례는 식전 추모 행사로 시작됐다. 김영미 씨의 추모 시 낭독과 이윤옥 명창의 진혼가 창에 이어, 경남 무형유산 한량무 전승교육사인 박옥란 명인의 진혼무가 무대에 올랐다. 본제례에서는 고병호 사천문화원장이 초헌관을, 구용효 부원장이 아헌관을, 서정호 이사가 종헌관을 맡아 차례로 술잔을 올렸다.경상남도 기념물로 지정된 사천 조명군총은 정유재란 말기인 1598년 10월 1일, 선진리성에 주둔한 왜군을 몰아내기 위해 결전을 벌이다 숨진 조·명연합군의 집단 무덤이다. 당시 연합군의 화약고가 폭발하면서 수천 명의 사상자가 발생했고, 왜군은 전사자들의 귀와 코를 베어 본국으로 보낸 뒤 시신을 수습해 한곳에 묻었다. 명나라 군사의 전사자가 많아 '댕댕구디'나 '명랑무데기'로도 불렸던 이곳은 오랫동안 방치되다 1983년 사천문화원과 지역 주민들이 무덤을 정비하면서 매년 위령제를 지내고 있다.고병호 사천문화원장은 "전쟁의 아픈 역사와 선조들의 희생을 잊지 않기 위해 매년 위령제를 올리고 있다"며 "이곳 조명군총이 한국과 중국 양국의 우호와 평화를 다지는 디딤돌이 되기를 기대한다"고 말했다.