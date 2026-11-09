사천·고흥 500명 국회 앞 결집, 우주항공 특별법 제정 촉구

큰사진보기 ▲경남 사천시와 전남 고흥군 주민 500여 명이 9일 국회의사당 앞에 모여 '우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법'의 조속한 국회 제정을 촉구했다. ⓒ 사천시 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남 사천시와 전남 고흥군 주민 500여 명이 9일 국회의사당 앞에 모여 '우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법'의 조속한 국회 제정을 촉구했다. ⓒ 사천시 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이들은 결의대회 후 여야 지도부와 상임위에 14만 8000여 명의 범국민 서명부를 전달하고 신속한 법안 심사를 건의했다. ⓒ 사천시의회 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲이에 앞서 사천시의회와 고흥군의회는 국회 소통관에서 공동 기자회견을 열고 양 지역 의회 차원의 입법 촉구 성명을 발표했다. ⓒ 사천시의회 제공 관련사진보기

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[뉴스사천=강무성 기자] 경남 사천시와 전남 고흥군 주민 500여 명이 9일 국회의사당 앞에 모여 '우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법'의 조속한 국회 제정을 촉구했다.이날 결의대회는 법안을 공동 대표 발의한 서천호·문금주 의원이 주최했다. 결의대회에는 박완수 경남도지사, 강명수 전남광주통합특별시 부시장, 박동식 사천시장, 공영민 고흥군수를 비롯해 지방의회 의원과 지역민 등 500여 명이 참석해 한 목소리로 특별법 제정을 당부했다.이날 참석자들은 결의문을 낭독하며, 우주항공청 중심의 행정·제조 거점(사천)과 나로우주센터 중심의 발사 인프라(고흥)를 연계한 남해안 우주항공 산업벨트 구축의 시급성을 강조했다.박동식 사천시장은 "지금이야말로 대한민국이 세계적인 우주항공 강국으로 도약할 골든타임이며, 특별법 제정은 특정 지역의 요구가 아닌 국가균형발전과 미래 먹거리 창출을 위한 시대적 과제"라며 "사천시는 경남도와 전남광주통합특별시, 고흥군과 굳게 손잡고 법안이 제정되는 날까지 모든 행정 역량을 총동원하겠다"고 강조했다.공영민 고흥군수는 "이번 결의대회는 우주항공복합도시 특별법 제정을 바라는 고흥군민과 사천시민의 간절한 염원을 국회에 엄중히 전달하는 자리"라며 "남해안 우주산업벨트 구축과 '고흥 우주선 철도'의 국가철도망 계획 반영을 포함해, 교육·문화·정주 여건을 갖춘 한국형 스타베이스 구축을 위해 사천시와 긴밀히 공조해 반드시 법안을 통과시키겠다"고 말했다.법안 통과를 이끌고 있는 두 대표발의 의원도 입법 의지를 다졌다. 서천호 의원은 "이번 범국민 결의대회를 든든한 디딤돌 삼아 국회 심사 과정에서 여야 의원들을 설득하고, 11일 법안소위 심사를 시작으로 특별법이 연내 본회의 문턱을 반드시 넘을 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 밝혔다.문금주 의원 역시 "영호남 주민들의 간절한 염원이 한자리에 모인 만큼 여야를 초월한 긴밀한 공조를 통해 오는 11일 소위 심사부터 전력을 다하고, 특별법이 연내에 최종 통과되어 국가균형발전의 결실을 맺도록 입법 활동에 총력을 기울이겠다"고 화답했다.이들은 결의대회 후 정점식 국민의힘 원내대표, 한병도 더불어민주당 원내대표, 유의동 국회 국토교통위원장을 차례로 만나 14만 8000여 명의 범국민 서명부를 전달하고 신속한 법안 심사를 건의했다.현재 계류 중인 특별법은 특별회계 설치, 예비타당성조사 면제 특례, 외국교육기관·종합병원 유치, 투자진흥지구 세제 감면 등을 골자로 하고 있으며, 오는 11월 11일 국토위 법안소위 심사를 앞두고 있다.이에 앞서 사천시의회와 고흥군의회는 국회 소통관에서 공동 기자회견을 열고 양 지역 의회 차원의 입법 촉구 성명을 발표했다.최용석 사천시의회 의장은 "사천과 고흥은 대한민국 우주항공산업의 미래를 함께 열어갈 동반자"라며 "특별법을 조속히 제정해 양 지역의 역량을 국가 차원에서 연결할 제도적 기반을 마련해야 한다"고 말했다.김민열 고흥군의회 의장은 "고흥이 축적해 온 우주산업 역량과 사천의 항공산업 역량이 결합한다면 대한민국 우주항공산업에 새로운 도약의 계기가 될 것"이라며 "국가 우주항공산업의 미래를 함께 만들어가겠다"고 밝혔다.