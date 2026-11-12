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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

해방정국의 격동 속에서 그는 대단히 치열하게 활동하였다. 자금과 조직력이 약하고 일제로부터 당한 고문의 후유증으로 건강이 온전치 못했음에도 격무를 감당했다. 조선체육회 임시평위원회 회장을 맡고 신문사를 설립하였다.당시 서울에는 몇 개 일간지가 있었지만 좌우익으로 갈려 정파성이 심했다. 정론지가 절감되었다. 그는 1946년 2월 26일 민족통일과 민주주의 국가건설, 자주독립을 사시로 내걸고 <한성일보>를 창간했다. 자신이 사장을 맡고 편집인 양재하, 주필 이선주, 편집부장 송지영이다.해방공간에는 언론인이 정계로 진출하는 사람이 있는 반면, 언론사를 경영하는 정치인도 있었다. 남조선과도입법의 관선의원 45명 가운데는 안재홍을 비롯하여 여운형(<중의신보> 사장), 홍명희(일제시대 <시대일보> 사장), 장자일(<민주일보> 부사장), 하경덕(<서울신문> 사장)이 포함되어 있었다.신문을 경영하는 정치인들로는 신익희(<자유신문>)와 윤보선( <민중일보>)이 있었다. 해방공간의 언론과 정치는 좌익과 우익을 막론하고 독립된 분야가 아니라 거대한 실타래처럼 얽히고 설켜 있었다.해방 직후에 발행된 신문 가운데는 엄밀한 의미에서 신문으로 보기 어려운 것들도 많았고, 신문이 무엇인지도 모르는 인물들이 어떤 목적을 지니고 신문 발행에 뛰어들기도 하였다. (주석 1)4279년 2월 25일에 동인들은 힘과 마음과 정성을 모아, 우리들의 신문 <한성일보>를 창간한다. 신문은 보도와 주장과 선양과의 성능을 갖춰 가자는 언론기관인 것이나, 개인에 있어 언론이 그 자아를 기점으로 사회에 서서 조국생활생존·양양발전하는 데 일상에 없지 못할 기능인 것 같이, 국가 민족에게 있어서는 더욱 그러한 것이다. 이에서 동인들은 <한성일보>를 간행키로 한다.8.15혁명 이후 우리 조국재건의 대업은 아직도 성취지 못하였고, 불안 속에 방황하는 대중의 고통은 날로 심하다. 40년의 폭학을 발보이던 제국주의 일본이 도착되고 우리에게 민족해방과 자주독립국가의 광복이 약속되었으나, 정치·경제·문화 등 사회의 전부면에 뻗치어서의 잔인한 파괴와 침식과의 착취를 이어받은 것인 만치, 이 회천의 대업은 워낙 용이할 수 없는 바인 데, 38선의 장벽으로 강토가 양단되어 있음과, 사상상의 귀일집중을 결하게 된 민족대중의 현실은, 더욱더 광복과 충영의 거대한 진통을 깨닫게 한다.이 때에 있어 우리들의 신문을 냄이 존귀하고 또 중요하다는 책임감을 갖는다. (주석 2)언론학자 정진석은 분망한 시기에 안재홍이 신문사를 설립한 것과 관련 다음과 같이 분석하였다.안재홍은 당시를 언론과 정치를 분리할 수 없는 상황으로 보았다. 그는 "언론도 곧 행동의 하나이니 언론은 곧 실천을 개시하는 자아의사(自我意思)의 나타남"이라고 규정하였다. 언론의 자유는 때로 한도를 넘어 선동가와 음모가적인 파벌싸움 때문에 지나치게 악용된 면도 없지 않았으며 언론이 건국이념에서 양립하지 못할 정도에 이르렀다고 지적하였다.언론의 자유가 "방사(放肆)의 경지에까지 분방하고 있어 몰비관적인 대중으로 하여금 그 거취에 어리우게 미흑한 일이 하나 둘이 아니었다"는 것이 당시 언론에 대한 안재홍의 평가였다. (주석 3)주석1> 정진석, 앞의 책.2> <선집> (2).3> 정진석, 앞의 책.