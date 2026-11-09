무상급식 시작한 울산 북구, '불평등 타파 주민대회' 선포

큰사진보기 ▲울산 북구주민대회 조직위원회가 9일 울산시의회 프레스센터에서 '불평등 타파 울산 북구주민대회' 선포 기자회견을 하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

AD

지난 2010년 지역 최초로 친환경 무상급식을 시작한 울산 북구에서 오는 29일 '불평등 타파 울산북구주민대회'가 열린다.'불평등 타파! 2026 울산 북구주민대회'를 위한 조직위원회는 16년 전 무상급식 시장 당시 구청장이었던 윤종오 의원(진보당, 울산 북구)를 비롯해 김지현 북구의회 의원, 금속노조 을산지부, 건설기계 을산지부, 택배노조 을산지부, 진보당 울산 북구지역위원회, 중산이화 골목형상점가 상인회 등으로 구성됐다.조직위는 울산 북구주민대회 취지에 대해 "울산 북구의 주력기업인 현대자동차 1·4공장 재건축과 산업전환에 따른 고용위기에 대응하고, 노동자의 고용안정과 생존권 보장을 촉구하기 위한 것"이라고 밝혔다,이 외에도 "택배·이동노동자의 노동환경 개선과 건설기계 공용주기장 설치, 골목상권 보호 및 지역경제 활성화 대책을 요구하기 위한 것"이라며 "노동자·상인·주민이 함께 민생회복과 불평등 해소를 위한 2026 울산 북구주민대회 개최를 선포하고 공동 실전을 선언한다"고 밝혔다.이에 북구주민대회 조직위원회는 9일 울산시의회 프레스센터에서 '불평등 타파 울산 북구주민대회' 선포 기자회견을 갖고 "주민의 힘으로 노동자의 생존권을 지키고 골목상권을 살려내자"고 촉구했다.이들은 "대한민국의 대표 산업도시 울산 북구 노동자와 주민들의 삶은 갈수록 불안해지고 있다"며 그 배경으로 "현대자동차 1·4공장 재건축과 전기차·미래차 산업전환이 본격화되고 있다"고 짚었다.이어 "산업의 미래를 위한 변화는 필요하지만 그 과정에서 하청·모듈·서열업체를 비롯한 부품사 노동자들은 심각한 고용불안에 직면하고 있다"며 "공장 재건축과 산업전환이 기업에는 성장의 기회가 되고, 노동자에게는 실직의 위기가 되어서는 안된다"고 밝혔다.그러면서 "현대자동차는 원·하청과 부품사 노동자들의 고용안정 대책을 마련해야 한다"며 "울산시와 정부도 이를 기업만의 문제로 방치하지 말고, 노사정이 함께하는 실질적인 공동 대응체계를 구축해아 한다"고 촉구했다.또한 "택배·이동노동자들은 폭염과 한파속에서도 제대로 쉬지 못한 채 일하고 있고, 건설기계노동자들은 공용주기장이 없어 장비를 세워둘 곳조차 마땅치 않은 현실"이라며 "노동자가 안전하게 일하고 쉴 권리, 일터를 마치고 장비를 세워둘 권리부터 보 장해야 한다"고 덧붙였다.이들은 또 "지금 우리 동네 골목상권도 무너지고 있다"며 "치솟는 물가와 소비 위축, 대형 자본과의 불균형한 경쟁 속에서 소상공인과 골목상권 상인들은 하루하루 생존을 걱정하고 있다"고 지적했다.이날 북구주민대회 조직위원회는 ▲울산시와 현대사는 현대자동차 1·4공장 재건축에 따른 고용위기에 선제 적으로 대응하고. 원·하청 및 부품사 노동자의 고용안정을 위한 노사정 공동 대응체계를 즉각 마련할 것 ▲울산시와 북구청은 택배·이동노동자의 혹서기·혹한기 노동환경을 개선하고, 건설기계노동자를 위한 공용주기장 설치 대책을 즉각 마련할것 ▲골목상권과 소상공인을 보호하고 상인들의 연대와 공동사업을 지원하는 실질적인 지역경제 활성화 대책을 마련할 것 ▲정부는 경제성장의 성과가 국민 모두에게 돌아가도록 늘어나는 세수를 민생회복과 불평등 해소에 우선 사용할 것을 요구했다.