한 아이가 답을 말하자 수업이 끝났다, 나머지 27명은?

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큰사진보기 ▲한 트랙과 스물여덟 개의 트랙같은 길에서 앞선 몇 명이 경주를 차지하는 교실과, 저마다 자기 길을 달리는 교실을 견주었다. 글쓴이의 수업 구상을 그림으로 옮겼다. ⓒ 최보이 관련사진보기

큰사진보기 ▲한 단원 동안 이어진 여덟 단계 활동2010년 5학년 소수의 나눗셈 단원. 글쓴이의 수업 구조를 그림으로 옮겼다. ⓒ 최보이 관련사진보기

큰사진보기 ▲여덟 단계에 이르기까지5월의 A유형에서 11월의 D유형까지 단원마다 더한 활동을 정리했다. 진한 칸은 그 유형에서 새로 더한 단계다. 글쓴이의 수업 기록을 그림으로 옮겼다. ⓒ 최보이 관련사진보기

"물 2.4L가 있는데 바람이 불어 3/4L가 날아가 버렸다. 남은 물은 몇 mL?"

큰사진보기 ▲4조의 한 아이가 낸 문제맨 위 1번이 3/4L가 들어간 문제다. 아이가 손으로 쓴 활동지의 내용을 옮겨 다시 구성했다. ⓒ 최보이 관련사진보기

큰사진보기 ▲남아 있는 수업 기록글쓴이가 연도별로 남겨 둔 수업 기록을 표로 정리했다. ⓒ 최보이 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 초등학교 교사입니다. 글 속 사례는 그가 맡았던 학급의 정규 수학 수업 기록입니다. 사진 속 활동지는 학생이 손으로 쓴 내용을 옮겨 다시 구성한 것입니다. 사진 속 글은 원문 그대로 두었고, 학생 이름은 싣지 않았습니다. 본문의 학생 글 인용은 뜻을 바꾸지 않는 범위에서 띄어쓰기와 맞춤법을 다듬었습니다.

수학 시간, 교사가 문제를 낸다. 얼마 지나지 않아 한 아이가 손을 들고 답을 말한다. 교사는 풀이를 칠판에 적는다. 수업은 다음 문제로 넘어간다. 익숙한 장면이다. 그사이 나머지 스물일곱 명은 무엇을 하고 있었을까.이미 답을 구한 아이도 있었겠지만, 누군가는 이제 막 문제를 읽고, 누군가는 연필만 쥔 채 생각하고 있었을 것이다. 한 아이의 정답을 확인한 것과 스물여덟 명 모두가 자기 힘으로 수학을 해 본 것은 다르다.서·논술형 평가를 확대하자는 지금, 이 질문은 더욱 무겁다. 자신의 생각을 꺼내고 근거를 들어 설명하는 능력은 시험을 앞두고 답안 작성법을 익힌다고 길러지지 않는다. 평소 수업에서 충분히 생각하고, 표현하고, 다른 사람의 생각과 비교하는 경험이 쌓여야 한다. 그렇다면 우리 교실은 아이들에게 그런 기회를 충분히 주고 있을까.스물여덟 명이 한 트랙에서 같은 결승선을 향해 달린다고 해 보자. 늘 잘 달리는 몇 명의 도착에 맞춰 경주를 끝낸다면, 아직 달리던 아이들은 자기 걸음을 마무리하지 못한 채 다음 경주로 밀려난다.이런 경주가 되풀이되면 뒤처진 아이는 차츰 결승선에 닿을 필요가 없는 아이가 된다. 어차피 누군가 먼저 답을 말할 테니까. 포기는 어느 날 갑자기 오지 않는다. 오늘의 실력 차이가 내일의 배울 기회까지 정해 버리는 이 모순에서 내 수업은 출발했다.그 고리는 어디서부터 끊어야 할까. 시작은 보충수업이나 영재교육이 아니라 모든 아이에게 보장되는 '정규 교과 시간'이어야 했다. 아이들에게 건넨 약속은 단순했다. '지금 수준이 어떻든 할 수 있는 만큼 해 보라. 그 길은 내가 만들겠다.'느린 아이도 남의 도착 때문에 멈추지 않고, 앞선 아이도 정답을 확인하는 데서 끝나지 않는 길이다. 한 교실에 스물여덟 명이 있다면 배움의 자리도 스물여덟 개가 있어야 한다. 그러나 교사 한 사람이 스물여덟 명 곁에 동시에 있을 수는 없다. 열의를 다해도 교사의 손길이 닿지 않는 자리가 생긴다. 그 빈틈을 메우는 것이 수업 설계의 과제였다.2010년에 맡은 반은 공립초등학교 5학년 스물여덟 명이었다. 아이들은 교과서로 단원을 먼저 읽었고, 나는 핵심 개념을 짚었다. 그러나 교사의 설명이 곧 아이의 이해가 되는 것은 아니다. 아이가 실제로 무엇을 이해했는지 알려면 자기 생각을 꺼내 보아야 한다.그래서 아이들에게 직접 문제를 만들게 했다. 함께 푸는 문제는 먼저 답을 말한 아이가 끝내 버릴 수 있지만, 문제를 만드는 일은 누구도 대신해 줄 수 없다. 처음에는 교과서 문제의 숫자만 바꿔 내도 좋다고 했다. 서툴더라도 거기서부터 자기 수학이 시작되기 때문이다.그다음에는 모둠원끼리 서로의 문제를 풀고 풀이에 대한 의견을 적었다. 이후 대표 문제를 골랐다. 풀어 보지도 않고 대표 문제를 정하면 수학을 잘하거나 말을 잘하는 아이에게 결정이 쏠리기 쉽기 때문이다. 대표 문제는 다른 모둠의 비평을 받았고, 출제 모둠은 문제를 고치거나 고치지 않을 이유를 댔다. 학급 전체가 문제를 풀고 평가한 결과는 다시 모둠의 분석과 개인의 성찰로 이어졌다.내가 바꾸고 싶었던 것은 문제를 푸는 방법만이 아니었다. 누가 먼저 답을 말하느냐에 따라 수업의 주도권이 결정되는 교실의 구조였다. 한 아이가 낸 문제를 친구들이 풀고, 그 풀이를 다시 다른 아이들이 검토하는 과정에서 누구나 자기 생각을 내놓을 자리를 갖게 하고 싶었다.중요한 것은 활동의 가짓수가 아니라 그 이음새였다. 한 아이가 낸 문제는 친구들의 풀이가 되고, 친구들이 남긴 평은 다음 판단의 근거가 되었다. 각자의 수학은 모둠과 학급을 거쳐 다시 자기 배움으로 돌아왔다. 아이들은 출제자에서 풀이자로, 비평자에서 수정자로 자리를 바꿔 서며 같은 개념을 거듭 만났다.이런 활동은 5월의 문제 내기에서 시작해 아이들의 걸음에 맞춰 점차 더해졌다. 11월에는 여덟 단계에 이르렀다. 수준과 깊이는 달랐지만 스물여덟 명 모두가 끝까지 해냈고, 그 한 단원에서 남긴 활동지만 194쪽에 달했다.활동이 이어지는 동안 나는 활동지에 드러난 아이들의 생각을 살폈다. 막힌 아이에게는 곧장 다가가 어디에서 어려움을 겪는지 확인했다. 내가 한 아이 곁에 있는 동안에도 다른 아이들은 교과서와 친구의 문제, 풀이, 평가를 바탕으로 자기 수학을 이어 갔다. 교사가 모든 아이를 동시에 가르칠 수는 없지만, 각자 자기 생각을 이어 갈 수 있는 수업을 만들고자 했다.그런데 시간이 한참 흐른 뒤 알게 된 사실이 있다. 이 수업을 힘들어했던 아이도 있었다는 것이다. 모든 아이에게 배움의 기회를 주고 싶었지만, 내가 마련한 활동이 모든 아이에게 즐겁거나 편안했던 것은 아니었다. 누군가에게는 생각을 펼칠 기회였던 일이 다른 누군가에게는 부담스러운 과제였을 수 있다. 모든 아이에게 같은 기회를 주려는 노력이 반드시 모든 아이에게 같은 경험으로 다가가는 것은 아니었다.그 사실을 알고 난 뒤 나는 조금 내려놓게 됐다. 모든 아이가 같은 속도로, 같은 만큼 해내야 한다는 기대보다 각자의 속도와 방식으로 참여할 수 있는 여지를 남기는 것이 중요하다는 걸 깨달았다. 모든 아이에게 길을 열어 주는 것과 그 길을 같은 속도로 달리게 하는 것은 다른 일이었다.2010년 11월, 소수의 나눗셈 단원에서 4조의 한 아이가 이런 문제를 냈다.아이는 물 전체의 4분의 3이 날아갔다는 뜻으로 문제를 만들었다. 그렇게 읽으면 물의 4분의 1인 0.6L가 남는다. 그러나 문제에 적힌 3/4L는 0.75L를 뜻한다. 조건 그대로 계산하면 2.4L에서 0.75L를 뺀 1.65L, 남은 물은 1650mL다.4조의 정답표로 채점하자 다른 모둠 스물세 명이 모두 오답 처리되었다. "분수가 나오는 문제는 배우지도 않았다"는 항의가 쏟아졌고, 아이들은 '피해당'과 '억울당'으로 나뉘어 논쟁까지 벌였다. 나는 곧바로 어느 쪽의 손도 들어 주지 않았다.대신 상대의 주장을 요약하고, 타협의 조건을 찾고, 자기 생각을 끝까지 펼칠 방법을 글로 쓰게 했다. 3/4과 3/4L이 어떻게 다른지는 그 뒤에 짚어 주었다. 한 아이는 이미 배운 내용을 응용하더라도 그 단원에서 다루는 범위에 맞게 문제를 내야 한다는 조건을 제안했다. 5학년 아이가 문제를 만드는 기준을 스스로 세운 것이다.아이들은 몇 주에 걸쳐 문제의 조건과 표기를 따졌고, 4조는 그 평가에 응답했다. 서툰 문제를 낸 아이도 다른 아이에게 생각할 거리를 건네는 사람이었다. 잘못된 문제 하나가 스물여덟 명의 토론 주제가 된 셈이다.이 장면에서 내가 주목한 것은 누가 맞혔는지가 아니었다. 처음에는 문제를 잘못 만든 아이와 정답을 틀린 아이가 있었지만, 논쟁이 이어지면서 아이들은 문제의 조건을 따지고 수학적 표현의 의미를 살폈다. 정답을 확인하는 데서 끝났다면 경험하지 못했을 배움이었다.그 몇 주 동안 아이들은 남의 정답을 기다리는 데 머물지 않았다. 저마다 자기 생각을 근거와 함께 글로 내놓았다. 수학적으로 생각하고 판단한 것을 자기 언어로 설명하는 힘은 시험 날 갑자기 생기지 않는다. 교실에서 생각을 펼치고, 다른 생각과 부딪치고, 다시 자기 생각을 다듬는 과정에서 자란다.이 수업은 두 가지를 넓히려 했다. 수학을 잘하게 되는 아이의 범위와 수학을 잘한다는 말의 뜻이다. '잘'에는 두 가지 뜻이 있다. 좋고 훌륭하게, 그리고 익숙하고 능란하게. 나는 먼저 후자에 주목했다. 답을 빨리 맞히는 것만이 수학은 아니다. 개념을 이해해 문제를 풀고 만들며 자기 머리로 재구성하는 일, 근거를 들어 서로의 생각을 따지고 고쳐 가는 일까지 모두 수학이다.이런 사고에 익숙해질수록 아이는 어려운 문제 앞에서도 누군가 먼저 답을 말해 주기를 기다리지 않는다. 자기 힘으로 생각을 시작하고 이어 갈 수 있다. 나는 이것을 '수학하는 자유'라고 부른다. 공교육은 모든 아이가 이 자유를 기를 자리를 보장해야 한다.문제 잘 풀기로 좁혀 보아도 역설이 하나 있다. 내가 가르쳐 본 바로는, 문제 앞에서 자주 막혀 온 아이일수록 쉬운 문제를 되풀이할 때보다 작은 개념 하나라도 자기 머리로 다가가 본 경험이 쌓일 때 풀이 실력이 나아졌다. 돌아가는 듯한 길이 오히려 지름길이었다.그 뒤로도 여건이 허락하는 해마다 이 수업을 이어 왔다. 2018년에는 사흘간 자리를 비운 사이에도 아이들이 A4 백지에 스스로 문제를 만들고 서로 평가했다. 자기 머리로 수학하는 일이 몸에 밴 아이들은 교사가 자리에 없다고 해서 멈추지 않았다.능숙함을 먼저 염두에 둔 수업의 배움 자리는 앞선 아이에게도 열려 있었다. 2010년 우리 반의 한 아이는 교내 수학경시대회에서 1학기 동상에 이어 2학기 금상을 받았다. 이를 수업 하나의 덕으로 돌릴 수는 없지만, 모두의 능숙함을 기르는 일과 앞선 아이의 길을 넓히는 일은 함께 갈 수 있다.대부분 익숙하고 능란하게, 그리고 그중 누군가는 탁월하게. 기필코 이뤄야 할 가능한 꿈이다. 한 아이가 먼저 답을 말해도 나머지 스물일곱 명의 수학이 끊기지 않는 교실, 오늘의 실력으로 아이의 앞날을 재단하지 않는 교실. 그 꿈은 매일의 정규 수업에서 시작된다.