세종이 만든 '조선의 119'... 600년 지나도 풀지 못한 숙제

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲소방의 역사는 불과 싸우는 기술의 발전인 동시에, 국민의 생명을 보호해야 할 국가의 책임이 확대된 과정이기도 하다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

매년 11월 9일은 '소방의 날'이다. 화재와 각종 재난 현장에서 국민의 생명과 재산을 지키는 소방관들의 헌신을 기리고, 화재 예방과 안전의 중요성을 되새기는 날이다. 평소에는 쉽게 인식하지 못하지만, 화재나 재난이 발생했을 때 가장 먼저 위험 속으로 뛰어드는 사람들이 바로 소방관들이다.오늘날 소방관의 역할은 단순한 화재 진압에 머물지 않는다. 건물 붕괴와 산불, 수해, 교통사고 등 각종 재난 현장에서 인명을 구조하고 응급환자를 이송하는 일까지 담당한다. 재난의 유형이 복잡해지고 대형화하면서 소방관들에게 요구되는 전문성과 책임도 갈수록 커지고 있다.그러나 소방의 역사를 돌아보면, 이러한 역할이 처음부터 체계적으로 정립됐던 것은 아니다. 과거에는 화재가 발생하면 주민들이 직접 불을 끄거나 군인과 관청의 인력이 동원됐다. 이후 도시가 성장하고 대형 화재가 반복되면서 전문적인 소방조직의 필요성이 제기됐다. 소방의 역사는 불과 싸우는 기술의 발전인 동시에, 국민의 생명을 보호해야 할 국가의 책임이 확대된 과정이기도 하다.우리나라에서 국가가 화재 예방과 진압을 조직적으로 관리하기 시작한 것은 조선시대까지 거슬러 올라간다. 당시 한양은 목조 건축물이 밀집한 도시였다. 집과 관청 대부분이 나무로 지어졌고, 난방과 취사에도 불을 사용했기 때문에 화재가 발생하면 순식간에 주변으로 번질 위험이 컸다.특히 1426년 세종 때 한양에서 대규모 화재가 발생했다. 민가와 관청 건물이 불타고 많은 인명 피해가 발생하면서 화재 대응체계를 정비해야 한다는 목소리가 커졌다. 이에 조선 조정은 금화도감을 설치해 화재 예방과 진압을 담당하도록 했다.금화도감은 오늘날 소방기관의 초기 형태로 평가된다. 화재를 감시하고 불이 났을 때 인력을 동원하는 한편, 방화시설을 정비하는 역할을 맡았다. 이후 조선에서는 화재를 막기 위한 금화 관련 조직과 제도가 시대에 따라 개편됐다.물론 당시의 소방활동은 오늘날과 비교하기 어려울 정도로 원시적이었다. 물을 길어 나르거나 건물 일부를 허물어 불길의 확산을 막는 방식이 주로 사용됐다. 하지만 화재를 개인이나 지역 주민의 문제로만 보지 않고 국가가 관리해야 할 재난으로 인식하기 시작했다는 점에서 의미가 있었다.이러한 변화는 도시의 성장과도 밀접하게 연결돼 있었다. 인구와 건물이 밀집할수록 작은 불씨 하나가 도시 전체를 위협할 수 있었기 때문이다. 화재 대응이 공동체의 자발적인 노력에서 국가의 조직적인 관리로 옮겨가는 계기가 마련된 셈이다.근대적인 소방체계는 개항 이후 서구식 소방장비와 제도가 도입되면서 점차 형성됐다. 일제강점기에는 소방조직과 장비가 확대됐지만, 식민지 통치체제 아래 운영됐다는 한계가 있었다.광복 이후 대한민국 정부는 독자적인 소방행정체계를 정비하기 시작했다. 1949년 소방관 복제가 마련됐고, 1950년에는 전국 소방서의 명칭과 관할구역이 정비됐다. 1958년에는 소방법이 제정돼 화재 예방과 진압에 관한 법적 기반이 갖춰졌다.소방행정의 전문화도 진행됐다. 1977년 소방공무원법이 제정됐고, 이듬해에는 소방교육을 위한 제도적 기반이 마련됐다. 이후 소방조직은 화재 진압뿐 아니라 구조와 구급을 담당하는 전문 재난대응기관으로 발전했다.소방의 날 역시 이러한 변화 속에서 정착했다. 정부는 1948년 이후 불조심 강조기간을 운영했고, 1963년부터 내무부 주관으로 소방의 날 행사를 개최했다. 이후 1991년 소방법 개정으로 긴급신고 번호인 119를 상징하는 11월 9일이 법정기념일로 지정됐다.소방조직의 지위도 변화했다. 2004년 소방방재청이 출범했고, 2017년에는 소방청이 독립 외청으로 설치됐다. 2020년에는 지방직 소방공무원이 국가직으로 전환됐다. 지역별 소방서비스의 격차를 줄이고 국가 차원의 재난대응 역량을 강화하기 위한 조치였다. 이는 소방을 지방자치단체의 개별적인 업무에만 맡기기보다 국가가 함께 책임져야 할 핵심적인 공공서비스로 인식하게 됐음을 보여준다.한국 소방의 발전에는 수많은 대형 참사의 경험이 자리하고 있다. 1971년 서울 대연각호텔 화재, 1999년 화성 씨랜드 청소년수련원 화재, 2003년 대구 지하철 화재 등은 사회에 큰 충격을 안겼다.이들 참사는 발생 원인과 피해 양상은 달랐지만, 화재 예방과 초기 대응, 피난시설의 중요성을 일깨웠다는 공통점이 있다. 특히 대구 지하철 화재는 밀폐된 공간에서 불길과 유독가스가 얼마나 치명적인 결과를 초래할 수 있는지 보여줬다.소방관들의 희생도 이어졌다. 2001년 서울 홍제동 주택 화재에서는 인명 구조에 나섰던 소방관 6명이 건물 붕괴로 순직했다. 2024년 경북 문경 공장 화재에서도 화재 진압과 수색에 나섰던 소방관 2명이 목숨을 잃었다.이러한 사고는 소방관의 용기와 희생만으로 국민의 안전을 지킬 수 없다는 사실을 보여줬다. 충분한 인력과 장비, 정확한 현장 정보, 지휘체계가 뒷받침되지 않으면 구조에 나선 소방관들마저 위험에 빠질 수 있기 때문이다.오늘날 소방이 마주한 재난은 과거보다 훨씬 복잡해졌다. 고층건물과 지하공간, 대형 물류시설이 늘어났고, 전기차 배터리와 에너지저장장치 등 새로운 화재 위험도 등장했다. 기후변화에 따른 대형 산불과 집중호우 역시 소방의 대응 범위를 넓히고 있다.이제 중요한 것은 사고가 발생한 뒤 얼마나 신속하게 출동하느냐에만 있지 않다. 위험을 사전에 파악하고, 피해가 커지기 전에 대응하며, 현장에 투입된 소방관들의 생명까지 보호하는 종합적인 안전체계가 필요하다. 소방의 날은 소방관들에게 감사의 뜻을 전하는 날이다. 그러나 감사와 추모만으로 그 의미를 충분히 살릴 수는 없다. 위험한 현장에서 반복되는 희생을 줄이기 위한 제도적 변화가 뒤따라야 한다.600년 전 조선이 금화도감을 설치한 것도 화재의 피해를 더 이상 개인에게만 맡겨둘 수 없다는 판단에서였다. 오늘날 국가가 소방관의 안전과 재난 대응에 더 큰 책임을 져야 하는 이유 역시 다르지 않다. 소방의 역사가 남긴 가장 중요한 교훈은 국민을 지키는 사람들의 안전까지 국가가 지킬 때, 비로소 제대로 된 재난안전체계가 완성된다는 것이다.