"마약 혐의 교사 대응, 전화 한 통이 전부인가" 시의원의 일갈

큰사진보기 ▲대전시의회 최지연(더불어민주당, 서구3)의원.(자료사진). ⓒ 대전시의회 관련사진보기

AD

마약류관리법 위반 혐의로 수사를 받는 교원에 대한 대전시교육청의 대응이 행정사무감사에서 도마 위에 올랐다. 대전시의회 최지연(더불어민주당, 서구3)의원은 해당 교원이 검찰에 송치됐는데도 교육청 감사부서가 근무지에 전화해 근무 상태를 확인하는 수준으로 대응했다며, 학생 안전을 고려한 판단과 보고 체계가 제대로 작동했는지 따져 물었다.특히 질의 과정에서 감사관은 사건 진행 상황을 다시 확인해야 한다거나 업무에 지장이 없다는 보고를 받았다고 답변해 질타를 받았다. 이후 교육국장은 해당 학교에서 학생과 교원을 분리했고, 당사자는 병가 중이며 기간제 교사를 채용해 담임을 교체했다고 설명했다.최 의원은 9일 오전 대전시의회 교육위원회의 대전시교육청 행정사무감사에서 올해 하반기 교육청 소속 직원의 마약류관리법 위반 혐의에 대한 수사 개시 통보를 받은 사실이 있는지 물었다. 감사관은 통보를 받았다고 인정하면서도 진행 상황에 대해서는 "수사 개시 통보를 받은 상태이고, 더 자세한 내용은 확인해 봐야 할 것 같다"고 답했다.최 의원은 앞서 감사관실 담당자에게 대응 상황을 물었을 때도 '근무지에 전화해 모니터링하고 있다'는 답변을 들었다며, 학생들에게 미칠 영향을 어떤 기준으로 판단했는지 추궁했다.이에 감사관은 수사 결과에 따라 유죄나 무혐의 등 결론이 달라질 수 있다며, 업무에 미치는 영향을 파악하도록 했고 "업무에 아직까지 지장이 되지 않는다고 보고를 받았다"고 답변했다.최 의원은 감사관의 답변이 사건의 진행 단계와 학교 현장의 특성을 충분히 고려하지 못하고 있다고 지적했다. 그는 해당 사건이 수사 개시 통보에 머무른 것이 아니라 이미 검찰에 송치된 사안이라는 점을 거듭 강조했다.최 의원은 "학교 현장이다. 학생들이 있는 공간"이라며 "근무지에 전화해 잘 근무하는지만 확인하는 대응으로 충분하다고 생각하느냐, 교육감에게는 보고됐나"라고 따져 물었다. 이어 "그리고 그다음 송치된 상황은 왜 말 안 하나"라며 "감사관님은 이 사안을 너무 안일하게 생각하는 것 같다"고 질타했다.감사관이 '수사 개시 통보가 많아 다시 확인하겠다'고 답하자, 최 의원은 "이미 여러 차례 문제를 제기했는데도 내용을 기억하지 못한다고 답하는 것 자체가 문제"라고 비판했다.감사관은 이후 해당 사건이 검찰 수사 중이라고 설명하면서, 수사 관련 공문을 인사부서에 보내 참고하도록 하고 업무에 미치는 영향이나 직무배제 여부는 인사부서가 판단한다고 밝혔다. 성범죄나 아동학대 사건은 보다 적극적으로 업무배제를 결정하지만, 일반범죄는 수사 개시 통보만으로 감사관실이 업무배제를 통보할 권한이 없다는 설명도 덧붙였다.최 의원은 이에 대해서도 "수사 개시 통보가 아니라 송치된 사건"이라고 재차 지적했다. 그러면서 "학생을 보호해야 할 교육청이 사안을 심각하게 받아들이지 않는 태도를 보이는 것이 더 큰 문제"라고 비판했다.이에 감사관은 검찰 수사 결과 무혐의가 나올 가능성도 있어 현재로서는 처분할 수 없다고 답했다. 수사 중인 사건에 대해서는 감사관실이 감사할 수 없고, 마약 관련 사안은 전문성도 필요하다는 취지로 설명했다.최 의원은 "범죄 혐의를 교육청이 직접 수사하라고 요구하는 것은 아니"라고 선을 긋고 "수사하라는 것이 아니다. 고작 전화 한 통화로 나 몰라라 하느냐는 지적이다. "수사 결과를 기다리는 것과 별개로 학생 안전과 교육현장에 미칠 영향을 확인하고 필요한 대응을 검토했어야 한다"고 강조했다.최 의원은 감사관과의 질의를 마친 뒤 교육국장에게 교육감 보고 여부와 인사부서의 대응 경위를 확인해 달라고 요구했다. 이번 사건을 교육감이 보고받았는지, 관련 방침을 내렸는지, 인사부서에서는 어떤 조치를 논의했는지 확인해 보고하라는 것이다.그는 감사관실이 권한이 없다는 이유로 대응하지 않은 것이 부서의 독자적인 판단인지도 설명해야 한다며, 이번 사안에서 교육청 간부들의 상황 인식과 보고 체계에 문제가 드러났다고 지적했다.교육국장은 담당 부서가 인사부서·감사관실과 연결해 보고하도록 하겠다고 답하면서 "확인해 보니 현재 학교에서는 학생과 분리 조치했고, 직원은 병가 처리했으며, 기간제 교사를 채용해 담임을 교체했다"고 밝혔다.끝으로 최 의원은 "이번 사안은 단순히 한 직원의 개인적인 문제로 치부할 일이 아니"라며 "교육청의 위기대응 시스템과 관리·감독 체계 전반을 점검해야 한다"고 당부했다.